Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе - 16.03.2025 Украина.ру
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Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе
Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе - 16.03.2025 Украина.ру
Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе
Вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили 16 марта в Дохе первый зампред правительства РФ Денис Мантуров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе. Об этом сообщает МИД Катара.
2025-03-16T16:15
2025-03-16T16:15
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"Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено также, что представители правительств двух государств обсудили не только двусторонние отношения.Премьер-министр Катара подтвердил намерение Катара поддерживать все усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами Мнение эксперта на эту тему: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту
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новости, катар, россия, украина, сво, кто, переговоры, перемирие, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, правительство
Новости, Катар, Россия, Украина, СВО, КТО, переговоры, перемирие, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения, правительство

Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе

16:15 16.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтраны мира. Катар
Страны мира. Катар - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили 16 марта в Дохе первый зампред правительства РФ Денис Мантуров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе. Об этом сообщает МИД Катара.
"Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - сказано в официальном сообщении.
Там отмечено также, что представители правительств двух государств обсудили не только двусторонние отношения.
"Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе", - сообщили в МИД Катара.
Премьер-министр Катара подтвердил намерение Катара поддерживать все усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами
Мнение эксперта на эту тему: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту
 
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