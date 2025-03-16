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Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе

Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе - 16.03.2025 Украина.ру

Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе

Вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили 16 марта в Дохе первый зампред правительства РФ Денис Мантуров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе. Об этом сообщает МИД Катара.

2025-03-16T16:15

2025-03-16T16:15

2025-03-16T16:15

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"Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено также, что представители правительств двух государств обсудили не только двусторонние отношения.Премьер-министр Катара подтвердил намерение Катара поддерживать все усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами Мнение эксперта на эту тему: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту

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