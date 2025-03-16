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"Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты

"Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты - 16.03.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты

"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!", – с этих слов начинается вторая часть романа "Мастер и Маргарита", в которой, собственно, появляется Маргарита

2025-03-16T12:00

2025-03-16T12:00

2025-03-16T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

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Для начала о самом рассказчике – он, конечно, в ткани романа фигура важная, но не слишком авторитетная. Главным источником его откровений являются слухи и сплетни, подобранные не иначе как на киевском Евбазе. Потому к его заявлениям, особенно – столь громким, следует относиться со скепсисом.Впрочем, это всё оценки, а теперь давайте пройдёмся по фактам. Роль Маргариты в судьбе мастера вообще очень своеобразна и начнём рассмотрение фактов с их встречи."По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько её красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!"Это не рассказчик рассказывает, это мастер. И даже у него создалось впечатление, что Маргарита не просто так там прогуливалась, а ждала вполне конкретного человека с вполне конкретными целями. Причём человека этого она не знала, потому боялась обознаться, а не обознавшись боялась, что окажется какое-то страшилище.К личным качествам Маргариты в этом описании относится только одиночество в глазах – мы знаем, что живёт она с нелюбимым мужем и детей у неё по каким-то причинам нет (особенности её отношений с Фридой заставляют булгаковедов предполагать, что отсутствие детей – следствие неудачного аборта или нечто в таком роде).По счастью всё обошлось – нужного человека она узнала, он к ней сразу прикипел (сам Булгаков говорил о первой встрече с Шиловской, что она его приворожила…) и сам ей вроде бы даже понравился.Встретились они на Тверской, а потом, как вычислили булгаковеды, свернули в Большой Гнездниковский переулок. Встреча не выглядела случайной, а место – тем более: там находится дом Нирнзее, в котором, по одной из версий, Булгаков познакомился с Еленой Шиловской, которая позже стала его третьей женой и одним из прототипов Маргариты.Дальше – ах, трах, бах, любовь с первого взгляда:"Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!"Любовь как убийца с финским ножом. Это видимо та самая "вечная любовь", о которой говорил рассказчик. Интересное сравнение и не похоже, чтобы имелось в виду что-то хорошее.Естественным образом возникает вопрос, кто и зачем послал Маргариту на Тверскую, где обычно прогуливался мастер?Вспомним предысторию. Мастер выиграл деньги, уволился с работы и въехал в подвальчик где-то в мае – он вспоминает, как пахнет сирень. Дальше он рассказывает о том, как хорошо было в его подвальчике зимой. Встречается он с Маргаритой где-то в марте – жёлтые цветы это скорее всего мимоза, а она ассоциируется с 8 марта.Кстати, сами по себе жёлтые цветы на фоне чёрного пальто выглядят как опознавательный знак. Они уже сами по себе привлекают внимание. Не исключено, что человек, который дал ей эти цветы или, скорее, внушил их купить (в 19-й главе рассказчик упоминает, что она "украсила себя" мимозой), ещё и знал, что они мастеру не нравятся.В это время работа мастера идёт по плану:"Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: "...пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат".Судя по всему, мастер преисполнен радостных ожиданий и подбадривать его не надо – роман будет написан в срок. Правда, его надо ещё вычитать (работа не самая творческая) и, главное, морально поддержать мастера во время попыток публикации. И вот тут потребуется помощь Маргариты.Маргарита на этом этапе ещё не продала душу сатане, но явно входит в сферу его интересов – помните слова Коровьева и Воланда относительно её происхождения? Мастер выполняет заказ Воланда – пишет роман, текст которого угоден сатане, но сам ему ещё не принадлежит. Но борьба за души этих персонажей началась и знакомство мастера и Маргариты – ключевой момент этой шахматной партии (не её ли доигрываются Воланд с бегемотом на глазах у Маргариты?)Вмешательство нечистой силы налицо: "не было, вообразите, в переулке ни души". Сравним с другим случаем, где вмешательство сатаны неоспоримо: "не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека".Есть правда и другая версия, которая в общем-то не противоречит первой – Маргарита могла действовать не только по внушению Воланда, но и по приказу вполне земных персонажей. Впоследствии она очень вовремя исчезает из подвала матера и очень натурально опаздывает туда вернуться – как раз в тот момент, когда его арестовывают.Правда, тут есть одно "но" – позже Азазелло указывает, что на мастера настучал Алоизий Могарыч, с которым тот познакомился уже после того, как сошёлся с Маргаритой. Но Азазелло, как мы понимаем, источник не слишком надёжный – что ему стоит соврать? Тем более, что функция Маргариты в этой истории на момент выселения из подвальчика Могарыча исчерпана ещё не была…

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история, михаил булгаков, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература