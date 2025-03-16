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"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова - 16.03.2025 Украина.ру
"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
Достойно сожаления поведение европейских лидеров, сменивших воинственную риторику на поддержку идеи прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:30
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Оценку смены риторики лидеров Европы глава пресс-службы Кремля дал комментарии автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.По его мнению, именно с этим и связана смена риторики лидеров европейских государств, изменивших своё поведение и демонстративно поддерживающих идею перемирия.Также на эту тему высказался помощник президента России – подробности в публикации Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков
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новости, европа, кремль, рига, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, элита
Новости, Европа, Кремль, Рига, Дмитрий Песков, СВО, международные отношения, Международная политика, элита
"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
Достойно сожаления поведение европейских лидеров, сменивших воинственную риторику на поддержку идеи прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Оценку смены риторики лидеров Европы глава пресс-службы Кремля дал комментарии автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
"Вы знаете, в европейских городах - в старой Риге, в Таллине - очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение - это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента", - сказал Песков.
По его мнению, именно с этим и связана смена риторики лидеров европейских государств, изменивших своё поведение и демонстративно поддерживающих идею перемирия.