"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова - 16.03.2025 Украина.ру
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"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова - 16.03.2025 Украина.ру
"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
Достойно сожаления поведение европейских лидеров, сменивших воинственную риторику на поддержку идеи прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:30
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Оценку смены риторики лидеров Европы глава пресс-службы Кремля дал комментарии автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.По его мнению, именно с этим и связана смена риторики лидеров европейских государств, изменивших своё поведение и демонстративно поддерживающих идею перемирия.Также на эту тему высказался помощник президента России – подробности в публикации Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков
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новости, европа, кремль, рига, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, элита
Новости, Европа, Кремль, Рига, Дмитрий Песков, СВО, международные отношения, Международная политика, элита

"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова

16:30 16.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Достойно сожаления поведение европейских лидеров, сменивших воинственную риторику на поддержку идеи прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Оценку смены риторики лидеров Европы глава пресс-службы Кремля дал комментарии автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
"Вы знаете, в европейских городах - в старой Риге, в Таллине - очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение - это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента", - сказал Песков.
По его мнению, именно с этим и связана смена риторики лидеров европейских государств, изменивших своё поведение и демонстративно поддерживающих идею перемирия.
Также на эту тему высказался помощник президента России – подробности в публикации Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков
 
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