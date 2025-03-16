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"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова

"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова - 16.03.2025 Украина.ру

"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова

Достойно сожаления поведение европейских лидеров, сменивших воинственную риторику на поддержку идеи прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-03-16T16:30

2025-03-16T16:30

2025-03-16T16:30

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Оценку смены риторики лидеров Европы глава пресс-службы Кремля дал комментарии автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.По его мнению, именно с этим и связана смена риторики лидеров европейских государств, изменивших своё поведение и демонстративно поддерживающих идею перемирия.Также на эту тему высказался помощник президента России – подробности в публикации Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков

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новости, европа, кремль, рига, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, элита