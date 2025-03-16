https://ukraina.ru/20250316/1061833749.html

Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на Украине

Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на Украине - 16.03.2025 Украина.ру

Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, а британские СМИ пытаются стравить россиян и американцев

2025-03-16T18:10

2025-03-16T18:10

2025-03-16T18:10

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Об ожиданиях президента США Дональда Трампа рассказал его спецпосланник Стиф Уиткофф в эфире телеканала CNN."Президент использует для временных рамок слово "недели" — и я не могу с ним не согласиться. Я очень надеюсь, что мы увидим здесь реальный прогресс", — отметил Уиткофф.Он же рассказал, когда может состояться телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой (наступающей — Ред.) неделе", — заявил Уиткофф.Кроме того, спецпосланник американского президента рассказал, как проходили переговоры его переговоры с Путиным."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом [Трампом] весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это ещё сильнее", — отметил Уиткофф.Он также заявил, что и Путин, и Трамп хотят положить конец конфликту."Я думаю, что он (Путин) дал понять, что он принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет положить этому конец. Я думаю, что президент Путин хочет положить этому конец. Я думаю, что президент Зеленский хочет положить этому конец. Я думаю, что есть определенные условия. Есть 2000-километровая граница, есть Курская область, о которой здесь важно подумать", — указал спецпосланник Трампа.Ранее, 15 марта, сам Трамп прокомментировал появившуюся в эфире британского канала Sky News информацию о том, что Уиткофф якобы несколько часов ожидал встречи с Путиным."Фейковые новости, как обычно, снова за своё! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубоко уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, тогда как на самом деле никакого ожидания не было вообще", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По словам Трампа, всё прошло "быстро и эффективно". Он назвал распространивших информацию журналистов "больными дегенератами"."Единственная причина, по которой они придумали эту историю, – попытка унизить, потому что они больные дегенераты, которым пора начать правильно освещать новости", — отметил Трамп.Он подчеркнул, что переговоры с Россией "складываются очень хорошо".Политолог Юрий Баранчик указал, что британцы намеренно сделали вброс."Попытка британцев сделать очередной вброс была ожидаемой. Многие, прежде всего на Украине, повелись, и целый день радовались, что "высокомерие Кремля" всё порушило, и ужо Трамп им всем теперь покажет. Суть провокации базировалась на психологии Трампа и его сторонников, которым крайне важны внешние символы уважения", — отметил Баранчик.Он подчеркнул , что Трамп "дезавуировал вброс, что подтверждает очень высокую заинтересованность Белого дома в спокойном течении переговорного процесса"."Поскольку сегодня же Британия и ЕС активно (в очередной раз) обсуждали, как им воевать с Россией и подвинуть Трампа, вброс Sky News явно был синхронизирован с общей канвой событий. Явно не последний информационный "кинжал" в спину Трампа, и это неплохо. Чем больше будет убеждаться, что Россия - единственная, с кем вообще можно говорить культурно, тем нам проще", — подытожил эксперт.Ранее, 13 марта, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что стороны обсуждают встречу президентов РФ и США."Эта тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идёт контакт на других уровнях", — отметил Ушаков.По его словам, встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.Утром 16 марта в заявлении МИД РФ по поводу разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, прошедшего накануне, отмечалось, что "были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде".На заявления Ушакова и МИД РФ обратил внимание российский политолог Марат Баширов."Соберем воедино. Президенты Путин и Трамп. 1. Ушаков 2. МИД РФ. Близко. Но насколько близко - зависит от двух лидеров. Уникальное время. Никогда такие исторические события не освещались фактически в прямом эфире, не вызывали столько аналитических комментариев и пропаганды", —написал Баширов днём 16 марта в своём телеграм-канале.Уже вечером 16 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News сообщил, что урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США."Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", — сказал он.Таким образом он ответил на просьбу прояснить свои прошлые высказывания о том, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.Также Уолтц указал, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным"."Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", — указал Уолтц.При этом, указал он, президент Трамп считает, что разрешение украинского кризиса должно быть не временным, а постоянным.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту".

https://ukraina.ru/20250316/1061829980.html

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хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, украина, сша, россия, нато, cnn, ес