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Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы"

Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы" - 16.03.2025 Украина.ру

Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы"

Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко - Вадим Чучковский проходит по делу о "10 чемоданах с наличкой из Москвы". Об этом сообщает издание "Страна".

2025-03-16T12:56

2025-03-16T12:56

2025-03-16T12:56

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Следствие располагает документальными подтверждениями пути чемоданов с деньгами 28 марта 2019 года по всей цепочке - от погрузки в самолёт в Москве, до разгрузки в аэропорту в Киеве с последующей доставкой конечному бенефициару на Банковой, сказано в публикации. По информации издания, деньгами должен был воспользоваться Пётр Порошенко*.Видео с доставкой 10 чемоданов с деньгами из Москвы в Киев, о котором сообщил адвокат Илья Новиков** как о главном доказательстве в деле, снималось непосредственно ответственными за перевозку лицами. Деньги были выгружены в киевском аэропорту Жуляны. По версии следствия, семь чемоданов вынес Чучковский.Он также сообщил, что, по версии украинских следователей это была регулярная взятка за пользование, связанными с РФ структурами, объектом на Украине, который Порошенко дал возможность увести из госсобственности.По его словам, в расследовании дела принимают активное участие иностранные спецслужбы, в частности – американские."Они подключились по той причине, что самолёт, на котором перевозили деньги из Москвы в Киев, принадлежал иностранной компанией и управлялся иностранным экипажем", - уточнил информатор издания.Новиков** уверен, что подзащитного заставляют дать показания против бывшего начальника и есть перспектива появления Порошенко* в качестве фигуранта громкого дела.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** признан Минюстом России иноагентомАктуальное интервью на эту тему: Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв

https://ukraina.ru/20250213/1061053592.html

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новости, киев, украина, москва, петр порошенко, уголовное дело, президентские выборы, криминал, взятка, коррупция