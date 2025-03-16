Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы" - 16.03.2025 Украина.ру
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Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы"
Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы" - 16.03.2025 Украина.ру
Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы"
Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко - Вадим Чучковский проходит по делу о "10 чемоданах с наличкой из Москвы". Об этом сообщает издание "Страна".
2025-03-16T12:56
2025-03-16T12:56
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петр порошенко
уголовное дело
президентские выборы
криминал
взятка
коррупция
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Следствие располагает документальными подтверждениями пути чемоданов с деньгами 28 марта 2019 года по всей цепочке - от погрузки в самолёт в Москве, до разгрузки в аэропорту в Киеве с последующей доставкой конечному бенефициару на Банковой, сказано в публикации. По информации издания, деньгами должен был воспользоваться Пётр Порошенко*.Видео с доставкой 10 чемоданов с деньгами из Москвы в Киев, о котором сообщил адвокат Илья Новиков** как о главном доказательстве в деле, снималось непосредственно ответственными за перевозку лицами. Деньги были выгружены в киевском аэропорту Жуляны. По версии следствия, семь чемоданов вынес Чучковский.Он также сообщил, что, по версии украинских следователей это была регулярная взятка за пользование, связанными с РФ структурами, объектом на Украине, который Порошенко дал возможность увести из госсобственности.По его словам, в расследовании дела принимают активное участие иностранные спецслужбы, в частности – американские."Они подключились по той причине, что самолёт, на котором перевозили деньги из Москвы в Киев, принадлежал иностранной компанией и управлялся иностранным экипажем", - уточнил информатор издания.Новиков** уверен, что подзащитного заставляют дать показания против бывшего начальника и есть перспектива появления Порошенко* в качестве фигуранта громкого дела.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** признан Минюстом России иноагентомАктуальное интервью на эту тему: Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
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новости, киев, украина, москва, петр порошенко, уголовное дело, президентские выборы, криминал, взятка, коррупция
Новости, Киев, Украина, Москва, Петр Порошенко, уголовное дело, президентские выборы, криминал, взятка, коррупция

Экс-охранник Порошенко* арестовали из-за чемоданов с московскими "деньгами на выборы"

12:56 16.03.2025
 
© "Европейская солидарность" Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
© "Европейская солидарность"
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Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко - Вадим Чучковский проходит по делу о "10 чемоданах с наличкой из Москвы". Об этом сообщает издание "Страна".
Следствие располагает документальными подтверждениями пути чемоданов с деньгами 28 марта 2019 года по всей цепочке - от погрузки в самолёт в Москве, до разгрузки в аэропорту в Киеве с последующей доставкой конечному бенефициару на Банковой, сказано в публикации. По информации издания, деньгами должен был воспользоваться Пётр Порошенко*.
Видео с доставкой 10 чемоданов с деньгами из Москвы в Киев, о котором сообщил адвокат Илья Новиков** как о главном доказательстве в деле, снималось непосредственно ответственными за перевозку лицами. Деньги были выгружены в киевском аэропорту Жуляны. По версии следствия, семь чемоданов вынес Чучковский.
"Именно с этой целью на борту самолёта россияне, ответственные за перевозку, раскрывали чемоданы и проверяли их содержимое, выборочно пересчитывая пачки с купюрами в 200 евро. Также с этой целью показали и номер газеты за 28 марта, чтоб был понятен день перевозки. Это было документирование на случай, если кто-то потом чего-то не досчитается и возникнут вопросы - все ли довезли. Потом это видео должно было быть уничтожено, после того как сторона получателя подтвердила доставку. Но, по какой-то причине, это сделано не было. И затем это видео было обнаружено при обыске у одного из фигурантов дела", - рассказал информатор издания.
Он также сообщил, что, по версии украинских следователей это была регулярная взятка за пользование, связанными с РФ структурами, объектом на Украине, который Порошенко дал возможность увести из госсобственности.
"С учетом того, что деньги были переданы накануне первого тура выборов, следствие не исключает, что они были использованы в ходе предвыборной кампании действующего на тот момент президента Украины", - отметил информатор издания.
По его словам, в расследовании дела принимают активное участие иностранные спецслужбы, в частности – американские.
"Они подключились по той причине, что самолёт, на котором перевозили деньги из Москвы в Киев, принадлежал иностранной компанией и управлялся иностранным экипажем", - уточнил информатор издания.
СНБО Украины
13 февраля, 15:46
СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.
Новиков** уверен, что подзащитного заставляют дать показания против бывшего начальника и есть перспектива появления Порошенко* в качестве фигуранта громкого дела.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** признан Минюстом России иноагентом
Актуальное интервью на эту тему: Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
 
НовостиКиевУкраинаМоскваПетр Порошенкоуголовное делопрезидентские выборыкриминалвзяткакоррупция
 
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