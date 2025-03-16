Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.
"Как американское Радио Свобода (Radio Liberty)* - все, подписываемся на BBC* и Deutsche Welle (DW)*. Британцы и немцы уничтожать свои международные СМИ не собираются", - сообщила она.
Упомянув об альтернативных источниках информации – таких как китайское China Radio International (CRI) и российское RT (Russia Today), член фракции "Слуга народа" задалась вопросом о крахе государственности США.
"Похоже, что происходит деконструкция государства США — того, которое задумали отцы-основатели, ради которого погибли в борьбе сотни тысяч американцев и были потрачены триллионы долларов", - заявила Безуглая.
Обоснования своих подсчётов она не привела.
Ранее сообщалось, что Белый дом сократил финансирование "Радио Свобода"*, большую часть журналистов "Голоса Америки"* отстранили от работы. Подробности в публикации "Подарок врагам Америки" или воздаяние радикалам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 марта
На озабоченность окружения Зеленского происходящим за океаном обратил внимание обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль
* — организации, деятельность которых признана нежелательной в России, СМИ, выполняющее функцию иноагента.