Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США" - 16.03.2025 Украина.ру
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Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"
Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США" - 16.03.2025 Украина.ру
Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"
Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.
2025-03-16T17:53
2025-03-16T17:53
новости
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украина
владимир зеленский
марьяна безуглая
слуга народа
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государственность
пропаганда
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"Как американское Радио Свобода (Radio Liberty)* - все, подписываемся на BBC* и Deutsche Welle (DW)*. Британцы и немцы уничтожать свои международные СМИ не собираются", - сообщила она.Упомянув об альтернативных источниках информации – таких как китайское China Radio International (CRI) и российское RT (Russia Today), член фракции "Слуга народа" задалась вопросом о крахе государственности США.Обоснования своих подсчётов она не привела.Ранее сообщалось, что Белый дом сократил финансирование "Радио Свобода"*, большую часть журналистов "Голоса Америки"* отстранили от работы. Подробности в публикации "Подарок врагам Америки" или воздаяние радикалам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 мартаНа озабоченность окружения Зеленского происходящим за океаном обратил внимание обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль * — организации, деятельность которых признана нежелательной в России, СМИ, выполняющее функцию иноагента.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, слуга народа, радио свобода, государство, государственность, пропаганда
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Слуга народа, Радио Свобода, государство, государственность, пропаганда

Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"

17:53 16.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.
"Как американское Радио Свобода (Radio Liberty)* - все, подписываемся на BBC* и Deutsche Welle (DW)*. Британцы и немцы уничтожать свои международные СМИ не собираются", - сообщила она.
Упомянув об альтернативных источниках информации – таких как китайское China Radio International (CRI) и российское RT (Russia Today), член фракции "Слуга народа" задалась вопросом о крахе государственности США.
"Похоже, что происходит деконструкция государства США — того, которое задумали отцы-основатели, ради которого погибли в борьбе сотни тысяч американцев и были потрачены триллионы долларов", - заявила Безуглая.
Обоснования своих подсчётов она не привела.
10 марта, 12:52
США закрывают 83% программ USAID – ГосдепБелый дом закрывает 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава дипломатии США Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что Белый дом сократил финансирование "Радио Свобода"*, большую часть журналистов "Голоса Америки"* отстранили от работы. Подробности в публикации "Подарок врагам Америки" или воздаяние радикалам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 марта
На озабоченность окружения Зеленского происходящим за океаном обратил внимание обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль
* — организации, деятельность которых признана нежелательной в России, СМИ, выполняющее функцию иноагента.
 
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