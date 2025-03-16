https://ukraina.ru/20250316/1061833429.html

Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"

Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США" - 16.03.2025 Украина.ру

Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"

Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.

2025-03-16T17:53

2025-03-16T17:53

2025-03-16T17:53

новости

сша

украина

владимир зеленский

марьяна безуглая

слуга народа

радио свобода

государство

государственность

пропаганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:141:960:680_1920x0_80_0_0_e1d2a3de764b60be210ec0855eb5dfc1.jpg

"Как американское Радио Свобода (Radio Liberty)* - все, подписываемся на BBC* и Deutsche Welle (DW)*. Британцы и немцы уничтожать свои международные СМИ не собираются", - сообщила она.Упомянув об альтернативных источниках информации – таких как китайское China Radio International (CRI) и российское RT (Russia Today), член фракции "Слуга народа" задалась вопросом о крахе государственности США.Обоснования своих подсчётов она не привела.Ранее сообщалось, что Белый дом сократил финансирование "Радио Свобода"*, большую часть журналистов "Голоса Америки"* отстранили от работы. Подробности в публикации "Подарок врагам Америки" или воздаяние радикалам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 мартаНа озабоченность окружения Зеленского происходящим за океаном обратил внимание обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль * — организации, деятельность которых признана нежелательной в России, СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ukraina.ru/20250310/1061671838.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, слуга народа, радио свобода, государство, государственность, пропаганда