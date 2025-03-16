https://ukraina.ru/20250316/1061832878.html

Как дырявый ядерный зонтик Макрона повлияет на Европу и к чему приведёт торговая война ЕС с США — Мурзина

Как дырявый ядерный зонтик Макрона повлияет на Европу и к чему приведёт торговая война ЕС с США — Мурзина - 16.03.2025 Украина.ру

Как дырявый ядерный зонтик Макрона повлияет на Европу и к чему приведёт торговая война ЕС с США — Мурзина

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её недавнюю статью "Как Урсула хотела разорвать... Украина.ру, 16.03.2025

2025-03-16T17:09

2025-03-16T17:09

2025-03-16T17:09

видео

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европа

россия

елена мурзина

эммануэль макрон

ес

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русофобия

переговоры

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её недавнюю статью "Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели". Поговорили о причинах русофобии в Европе и о перспективах мирного урегулирования на Украине. 01:02 – О причинах русофобии в Европе; 04:28 – О ядерном зонтике над ЕС и гарантиях безопасности для Киева; 09:25 – О переговорах США и Украины и предложении перемирия на 30 дней; 13:46 – О задержании "Дракулы" в Румынии; 15:57 – В чём значение украинского актива для стран ЕС? Ссылка на статью Елены Мурзиной "Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели": https://ukraina.ru/20250310/1061656083.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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