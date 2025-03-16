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МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио

МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио - 16.03.2025 Украина.ру

МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио

Ограничительные меры в отношении госсекретаря США Марко Рубио сохраняются. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2025-03-16T14:26

2025-03-16T14:26

2025-03-16T14:27

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После состоявшегося накануне телефонного разговора глав дипломатий России и США стали распространяться слухи о снятии санкций с Рубио.Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. подробности в публикации Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей

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новости, сша, россия, вашингтон, марко рубио, мария захарова, сергей лавров, мид рф, госдеп сша, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения