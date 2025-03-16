МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио - 16.03.2025 Украина.ру
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МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио
МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио - 16.03.2025 Украина.ру
МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио
Ограничительные меры в отношении госсекретаря США Марко Рубио сохраняются. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-03-16T14:26
2025-03-16T14:27
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После состоявшегося накануне телефонного разговора глав дипломатий России и США стали распространяться слухи о снятии санкций с Рубио.Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. подробности в публикации Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
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новости, сша, россия, вашингтон, марко рубио, мария захарова, сергей лавров, мид рф, госдеп сша, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения
Новости, США, Россия, Вашингтон, Марко Рубио, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, Госдеп США, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения

МИД РФ опроверг фейк о снятии санкций с госсекретаря США Рубио

14:26 16.03.2025 (обновлено: 14:27 16.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Ограничительные меры в отношении госсекретаря США Марко Рубио сохраняются. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
После состоявшегося накануне телефонного разговора глав дипломатий России и США стали распространяться слухи о снятии санкций с Рубио.
"Это фейк. На данный момент санкции не сняты", - заявила Захарова в комментарии РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. подробности в публикации Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
 
НовостиСШАРоссияВашингтонМарко РубиоМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФГосдеп СШАдипломатические отношениядипломатиядипломатымеждународные отношения
 
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