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Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф

Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф - 16.03.2025 Украина.ру

Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф

Президент США Дональд Трамп считает переговоры с Москвой по украинской проблеме плодотворными и ожидает решения украинской проблемы в течение недель. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

2025-03-16T16:48

2025-03-16T16:48

2025-03-16T16:48

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Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, сообщил Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.Спецпредставитель президента США позитивно высказался о подготовке "сделки", как выражался ранее Трамп, позволяющей достичь мирного урегулирования украинской проблемы и остановить боевые действия в зоне СВО. Уиткофф отметил, что Трамп ожидает скорого завершения конфликта.Он также обратил внимание на заинтересованность в урегулировании конфликта не только Вашингтона, но также Москвы и Киева. По словам Уиткоффа, в столицах желают обсуждать детали предстоящего мирного соглашения.На уходящей неделе, 13 марта президент России Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа. Состоялся обмен информацией о путях решения украинской проблемы. Подробности в публикации Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, москва, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, cnn, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, сво