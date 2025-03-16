Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф - 16.03.2025 Украина.ру
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Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф
Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф - 16.03.2025 Украина.ру
Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф
Президент США Дональд Трамп считает переговоры с Москвой по украинской проблеме плодотворными и ожидает решения украинской проблемы в течение недель. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
2025-03-16T16:48
2025-03-16T16:48
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Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, сообщил Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.Спецпредставитель президента США позитивно высказался о подготовке "сделки", как выражался ранее Трамп, позволяющей достичь мирного урегулирования украинской проблемы и остановить боевые действия в зоне СВО. Уиткофф отметил, что Трамп ожидает скорого завершения конфликта.Он также обратил внимание на заинтересованность в урегулировании конфликта не только Вашингтона, но также Москвы и Киева. По словам Уиткоффа, в столицах желают обсуждать детали предстоящего мирного соглашения.На уходящей неделе, 13 марта президент России Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа. Состоялся обмен информацией о путях решения украинской проблемы. Подробности в публикации Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, cnn, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, сво
Новости, США, Москва, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, СВО

Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф

16:48 16.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент США Дональд Трамп считает переговоры с Москвой по украинской проблеме плодотворными и ожидает решения украинской проблемы в течение недель. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, сообщил Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.
Спецпредставитель президента США позитивно высказался о подготовке "сделки", как выражался ранее Трамп, позволяющей достичь мирного урегулирования украинской проблемы и остановить боевые действия в зоне СВО. Уиткофф отметил, что Трамп ожидает скорого завершения конфликта.
"Президент использует для описания временных рамок слово "недели", - уточнил Уиткофф в эфире американского телеканала.
Он также обратил внимание на заинтересованность в урегулировании конфликта не только Вашингтона, но также Москвы и Киева. По словам Уиткоффа, в столицах желают обсуждать детали предстоящего мирного соглашения.
На уходящей неделе, 13 марта президент России Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа. Состоялся обмен информацией о путях решения украинской проблемы. Подробности в публикации Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
 
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