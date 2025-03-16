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Купянск находится под угрозой российского окружения

Купянск находится под угрозой российского окружения - 16.03.2025 Украина.ру

Купянск находится под угрозой российского окружения

Армия России приближается к Купянску и угрожает ему окружением. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

2025-03-16T11:18

2025-03-16T11:18

2025-03-16T11:18

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Он отметил, что российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск."То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол", — сказал он.По мнению Ганчева, российские войска будут брать Купянск в окружение."До Купянска осталось около семи километров", — сказал глава российской ВГА Харьковской области.До этого Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области, сообщаетlenta.ru.Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку

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новости, купянск, харьковская область, виталий ганчев, михаил глухов, россия, вооруженные силы украины, сво, всу, новые регионы