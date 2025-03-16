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Купянск находится под угрозой российского окружения
Купянск находится под угрозой российского окружения - 16.03.2025 Украина.ру
Купянск находится под угрозой российского окружения
Армия России приближается к Купянску и угрожает ему окружением. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
2025-03-16T11:18
2025-03-16T11:18
2025-03-16T11:18
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Он отметил, что российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск."То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол", — сказал он.По мнению Ганчева, российские войска будут брать Купянск в окружение."До Купянска осталось около семи километров", — сказал глава российской ВГА Харьковской области.До этого Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области, сообщаетlenta.ru.Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
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новости, купянск, харьковская область, виталий ганчев, михаил глухов, россия, вооруженные силы украины, сво, всу, новые регионы
Новости, Купянск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Михаил Глухов, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, Новые регионы
Купянск находится под угрозой российского окружения
Армия России приближается к Купянску и угрожает ему окружением. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск.
"То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол", — сказал он.
По мнению Ганчева, российские войска будут брать Купянск в окружение.
"До Купянска осталось около семи километров", — сказал глава российской ВГА Харьковской области.
До этого Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области, сообщает
lenta.ru.