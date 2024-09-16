https://ukraina.ru/20240916/1057485328.html
Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово - 16.09.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как российская армия продвигается на Южнодонецком направлении и что происходит на подступах к Покровску
2024-09-16T17:26
2024-09-16T17:26
2024-09-16T18:10
угледар
донецк
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Российская армия продолжает наступление. За прошедшие сутки зафиксировано 173 боестолкновения, а российская авиация тридцать три раза ударила по украинским укрепам. Штурмовые действия идут сейчас по всей линии фронта на девяти направлениях. При этом как минимум два из них могут закончиться для украинской армии котлами.После того как на этих выходных российские бойцы освободили в районе Курахово село Желанное-1, горлышко полукотла, в котором находится группировка ВСУ, вышедшая из Невельского, еще больше сузилось. Между Красногоровкой и Желанным-1 осталось меньше 5 км.Осталось взять Желанное-2, Звездное/Зоряное, Кураховку и Александрополь, а также окончательно закрепиться в Украинске и Горняке. После этого полноценный котел готов. В нем по приблизительным оценкам могут быть закрыты до 600 человек.Даже если украинцы в котел не попадут, а просто успеют уйти в Курахово, то и это будет в плюс, так как после освобождения села Кураховка ВСУ больше не смогут обстреливать Петровский район Донецка из 155-мм артиллерийских орудий, хотя беспилотники и "Хаймарсы" еще смогут долетать и добивать соответственно.Следующий котел, который вот-вот может появится на оккупированной Украиной территории ДНР, — Угледарский.По словам нашей собеседницы, также положение ВСУ в Угледаре усугубит осенняя распутица и исчезновение "зеленки". Сейчас доставлять боеприпасы, продовольствие и резервы, а также вывозить раненых можно только по проселочным дорогам. Но когда начнутся дожди, это будет сделать практически нереально — грунт окажется размыт. А после того как еще опадут листья на деревьях в лесопосадках, попасть в Угледар да и выйти из него незамеченным, станет невозможно."Наши избрали правильную тактику освобождения Угледара. Он на возвышенности, поэтому из него укропы и делали укреп, как и из Часов Яра. В лоб его штурмовать, как наглядно показала практика, бессмысленно. Только перерезание снабжения и полное окружение", — считает Бобкова.Что касается наступления на сам Покровск/Красноармейск, то оно пока несколько замедлилось. Причина: украинское командование, поняв, что город в случае бездействия падет, перебросило туда, а также в Селидово, резервы. Это замедлило российское продвижение. После этого все свободные силы и были переброшены российским командованием на Угледарское направление."Несмотря на приостановку наступления на Покровск, мы не отказались совсем от давления на этом участке фронта. Мы ежедневно во многих местах проводим разведку боем. Например, в день таких штурмов может быть около десяти. Каждый день наши беспилотники, прежде всего, FPV-дроны, бьют по позициям укропов. Причем такие воздушные атаки могут достигать до 150 ударов. Так что у укропов нет ни минуты покоя", — сообщает Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки
https://ukraina.ru/20240912/1057412778.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
угледар, донецк, александр чаленко, вооруженные силы украины, сво, эксклюзив, украина, украина.ру
Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
17:26 16.09.2024 (обновлено: 18:10 16.09.2024)
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как российская армия продвигается на Южнодонецком направлении и что происходит на подступах к Покровску
Российская армия продолжает наступление. За прошедшие сутки зафиксировано 173 боестолкновения, а российская авиация тридцать три раза ударила по украинским укрепам. Штурмовые действия идут сейчас по всей линии фронта на девяти направлениях. При этом как минимум два из них могут закончиться для украинской армии котлами.
После того как на этих выходных российские бойцы освободили в районе Курахово село Желанное-1, горлышко полукотла, в котором находится группировка ВСУ
, вышедшая из Невельского, еще больше сузилось. Между Красногоровкой и Желанным-1 осталось меньше 5 км.
Осталось взять Желанное-2, Звездное/Зоряное, Кураховку и Александрополь, а также окончательно закрепиться в Украинске и Горняке. После этого полноценный котел готов. В нем по приблизительным оценкам могут быть закрыты до 600 человек.
Даже если украинцы в котел не попадут, а просто успеют уйти в Курахово, то и это будет в плюс, так как после освобождения села Кураховка ВСУ больше не смогут обстреливать Петровский район Донецка
из 155-мм артиллерийских орудий, хотя беспилотники и "Хаймарсы" еще смогут долетать и добивать соответственно.
Следующий котел, который вот-вот может появится на оккупированной Украиной
территории ДНР
, — Угледарский.
"Шахта "Южнодонбасская № 3" пала вслед за шахтой "Южнодонбасская № 1". Обе являются одними из ключевых в обороне врага. Сейчас наши продвигаются за Водяное и в Катериновке. Последняя находится на дороге между Константиновкой и Успеновкой. Если Успеновку возьмут, то таким образом отрежут с севера Богоявленку, через которую пока еще идет снабжение гарнизона Угледара. Все остальные дороги перекрыты. Угледар — один из крупнейших из оставшихся укрепов Украины в Донбассе. Если не уйдут, то в котел попадут несколько тысяч укропов", — констатировала Елена Бобкова.
По словам нашей собеседницы, также положение ВСУ в Угледаре усугубит осенняя распутица и исчезновение "зеленки". Сейчас доставлять боеприпасы, продовольствие и резервы, а также вывозить раненых можно только по проселочным дорогам. Но когда начнутся дожди, это будет сделать практически нереально — грунт окажется размыт. А после того как еще опадут листья на деревьях в лесопосадках, попасть в Угледар да и выйти из него незамеченным, станет невозможно.
"Наши избрали правильную тактику освобождения Угледара. Он на возвышенности, поэтому из него укропы и делали укреп, как и из Часов Яра
. В лоб его штурмовать, как наглядно показала практика, бессмысленно. Только перерезание снабжения и полное окружение", — считает Бобкова.
Что касается наступления на сам Покровск/Красноармейск, то оно пока несколько замедлилось. Причина: украинское командование, поняв, что город в случае бездействия падет, перебросило туда, а также в Селидово
, резервы. Это замедлило российское продвижение. После этого все свободные силы и были переброшены российским командованием на Угледарское направление.
"Несмотря на приостановку наступления на Покровск, мы не отказались совсем от давления на этом участке фронта. Мы ежедневно во многих местах проводим разведку боем. Например, в день таких штурмов может быть около десяти. Каждый день наши беспилотники, прежде всего, FPV-дроны, бьют по позициям укропов. Причем такие воздушные атаки могут достигать до 150 ударов. Так что у укропов нет ни минуты покоя", — сообщает Бобкова.