https://ukraina.ru/20250316/1061829074.html

Украина и Европа отвергают условия России по перемирию

Украина и Европа отвергают условия России по перемирию - 16.03.2025 Украина.ру

Украина и Европа отвергают условия России по перемирию

Армия России наступает, возможно перемирие, однако политики Украины и Европы не желают прекращения огня на условиях России. Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg.

2025-03-16T11:08

2025-03-16T11:08

2025-03-16T11:08

новости

украина

россия

европа

эммануэль макрон

владимир зеленский

вооруженные силы украины

bloomberg

ес

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061794784_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a372b22b0c7a85b68785a7c374da76f2.jpg

Агентство изложило версию происходящего в Курской области с точки зрения Владимира Зеленского. Последний уверен, что окружения ВСУ в этом российском регионе нет – есть лишь попытки "оттеснить украинских солдат, которые удерживают часть этого района с прошлого лета". Само издание не сообщает, как в Курской области оказались ВСУ и иностранные наёмники.По мнению издания, идея перемирия на российских условиях может быть отвергнута Киевом и поддерживающими его западноевропейскими столицами. Такой вывод агентство сделало со ссылкой на анонимных "западных сотрудников служб безопасности".Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для направления военнослужащих из стран ЕС на Украину не требуется согласия Москвы. Подробности в публикации Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bloomberg, ес, сво, переговоры