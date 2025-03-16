Украина и Европа отвергают условия России по перемирию - 16.03.2025 Украина.ру
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Украина и Европа отвергают условия России по перемирию
Украина и Европа отвергают условия России по перемирию - 16.03.2025 Украина.ру
Украина и Европа отвергают условия России по перемирию
Армия России наступает, возможно перемирие, однако политики Украины и Европы не желают прекращения огня на условиях России. Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg.
2025-03-16T11:08
2025-03-16T11:08
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Агентство изложило версию происходящего в Курской области с точки зрения Владимира Зеленского. Последний уверен, что окружения ВСУ в этом российском регионе нет – есть лишь попытки "оттеснить украинских солдат, которые удерживают часть этого района с прошлого лета". Само издание не сообщает, как в Курской области оказались ВСУ и иностранные наёмники.По мнению издания, идея перемирия на российских условиях может быть отвергнута Киевом и поддерживающими его западноевропейскими столицами. Такой вывод агентство сделало со ссылкой на анонимных "западных сотрудников служб безопасности".Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для направления военнослужащих из стран ЕС на Украину не требуется согласия Москвы. Подробности в публикации Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
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новости, украина, россия, европа, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bloomberg, ес, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, bloomberg, ЕС, СВО, переговоры

Украина и Европа отвергают условия России по перемирию

11:08 16.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Александр Харченко
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Армия России наступает, возможно перемирие, однако политики Украины и Европы не желают прекращения огня на условиях России. Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg.
Агентство изложило версию происходящего в Курской области с точки зрения Владимира Зеленского. Последний уверен, что окружения ВСУ в этом российском регионе нет – есть лишь попытки "оттеснить украинских солдат, которые удерживают часть этого района с прошлого лета". Само издание не сообщает, как в Курской области оказались ВСУ и иностранные наёмники.
По мнению издания, идея перемирия на российских условиях может быть отвергнута Киевом и поддерживающими его западноевропейскими столицами. Такой вывод агентство сделало со ссылкой на анонимных "западных сотрудников служб безопасности".
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для направления военнослужащих из стран ЕС на Украину не требуется согласия Москвы. Подробности в публикации Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныbloombergЕССВОпереговоры
 
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