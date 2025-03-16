https://ukraina.ru/20250316/1061833580.html

"Совершили убийство восьмерых мирных жителей": СК РФ расследует злодеяния ВСУ

"Совершили убийство восьмерых мирных жителей": СК РФ расследует злодеяния ВСУ - 16.03.2025 Украина.ру

"Совершили убийство восьмерых мирных жителей": СК РФ расследует злодеяния ВСУ

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения военнослужащими вооружённых формирований Украины (ВФУ) террористического акта против мирного населения Суджанского района Курской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-03-16T18:08

2025-03-16T18:08

2025-03-16T18:08

новости

россия

курская область

украина

ск рф

вооруженные силы украины

кто

всу

военные преступления

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg

"Следствием установлено, что не позднее августа 2024 года в Суджанском районе Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство восьмерых мирных жителей", - сказано в официальном сообщении.В публикации указан лишь район и область совершения преступления.Там также проинформировали, что за прошедшую неделю ГВСУ СК России возбуждены уголовные дела в связи с совершением ВФУ террористических актов против мирного населения Курской области в населённых пунктах Суджа, Мартыновка, Малая Локня и Козыревка.Были приговорены к лишению свободы украинские боевики батальона "Черноморская сечь", совершившие террористический акт в Курской области. Также были вынесены приговоры в отношении иностранных наёмников на службе ВСУ - Гамсахурдии, Ясюкевичюса, Беруашвили, Бурдули, Вертмана, Ребара, Батурина и Чигладзе.Кроме того, на уходящей неделе военные следователи передали гуманитарную помощь военнослужащим на территорию проведения специальной военной операции.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также 16 марта Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих

https://ukraina.ru/20250316/1061827170.html

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, кто, всу, военные преступления, мирные жители