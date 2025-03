"Подарок врагам Америки" или воздаяние радикалам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 марта

https://ukraina.ru/20250316/1061829980.html

Власти США отменили финансирование "Радио Свобода"*, большую часть журналистов "Голоса Америки"* отстранили от работы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Как стало известно вечером 15 марта, власти США отменили финансирование "Радио Свобода"*. Позднее президент и гендиректор сети "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* Стивен Кампус заявил, что остановка финансирования будет во вред США.По словам Кампуса, расторжение грантового соглашения со стороны Агентства США по глобальным медиа "было бы огромным подарком врагам Америки"."Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель Радио Свобода через 75 лет [после создания радиостанции]. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", – заявил Кампус.По его словам, "на протяжении всей истории "Радио Свобода"* получало мощную двухпартийную поддержку".Кампус заявил, что без его станции почти 50 млн человек "не будут иметь доступа к правде об Америке и мире".Практически одновременно стало известно о том, что значительное количество сотрудников "Голоса Америки"* отправили в административный отпуск без права доступа к электронной почте и выполнения работы.По информации агентства Reuters, несколько сотрудников "Голоса Америки"* прислали ему копию электронного письма, в котором им сообщили о немедленном отправлении в отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения".В электронных письмах, направленных руководителем отдела кадров Агентства глобальных медиа США (USAGM), материнского агентства "Голоса Америки"*, им было приказано не заходить в рабочие помещения и не иметь доступа к внутренним системам.Эту же информацию подтвердило издание The New York Times."Журналисты отметили, что сокращения [персонала, имеющего доступ к работе] настолько масштабны, что фактически имеют следствием прекращение работы международного вещателя", – сообщило издание.Как рассказали редактору The New York Times Дэвиду Энричу журналисты "Голоса Америки"*, "с этого момента "Голос Америки"* фактически прекращает свою деятельность".Проблемы у "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"* начались после того, как президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ, которым поручил Агентству США по глобальным медиа (USAGM), которое также финансирует эти структуры, сократить свою деятельность до минимума, предусмотренного законом, заявив, что это необходимо для сокращения бюрократического аппарата.Позднее, 15 марта, на сайте Белого дома появилось заявление конкретно по "Голосу Америки"*."Голос радикальной Америки", — было озаглавлено оно.В заявлении подчёркивалось, что принятое в пятницу Трампом решение обезопасит американских налогоплательщиков от того, чтобы они "попадались на крючок радикальной пропаганды".В заявлении Белого дома со ссылками перечислялись конкретные случаи, когда журналисты "Голоса Америки"* выступали в поддержку движения "Хамас", которое нынешняя американская администрация считает террористическим, жёстко критиковали Трампа, несмотря на то, что это нарушает политику вещателя, на работу в "Голос Америки"* устраивали тех, кто ранее жёстко критиковал США.В заявлении цитировались и слова проработавшего в "Голосе Америки"* 34 года корреспондента в Белом доме Дэна Робинсона."Я следил за бюрократией агентства вместе со многими его репортёрами и пришёл к выводу, что оно по сути превратилось в высокомерную мошенническую операцию, часто отражающую левацкую предвзятость, связанную с партийными национальными СМИ. Оно стремилось избежать ответственности за нарушения журналистских стандартов и ненадлежащее управление", — заявил тот.Также цитировались заявления политиков, упрекавших "Голос Америки"* в партийной ангажированности.Оба СМИ - "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* вели активную деятельность на Украине и в России, а также внесли свою лепту в победу госпереворота на Украине в 2014 году.Обстрелы и налётыУтром 16 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 16 БПЛА – над территорией Воронежской области, 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Ростовской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ 101 единицу различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, автобус городского маршрута и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядок калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 2; Песчановка — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка.Также, как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки нанесли по территории округа 33 удара."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — рассказали в администрации.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Веселая Лопань, Красный Хутор, Отрадное и Старая Нелидовка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников, все из них были сбиты системой ПВО. Последствий нет", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Цаповка подверглось артиллерийскому обстрелу с применением 6 боеприпасов. Без последствий.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Логачёвка, Новопетровка, Орехово, Пристень, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, хутора Жердевка, Кургашки и Лобковка атакованы 35 беспилотниками, 24 из которых подавлены и сбиты системой ПВО. В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина."Пострадавшей оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. В городе Валуйки повреждены частный дом и грузовой автомобиль, в селе Долгое — 2 частных дома, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект водоснабжения", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе село Волчья Александровка и хутор Плотвянка подверглись атакам 3 беспилотников, из которых 2 были сбиты. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 2 артснаряда в ходе одного обстрела и произведены атаки 6 беспилотников, один из которых был сбит. В селе Новостроевка-Первая полностью уничтожена огнём надворная постройка."Город Губкин атакован беспилотником самолётного типа. По уточненной информации, три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 7-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а 10-летний — баротравму. Оба ребенка госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Мама мальчиков в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализирована в Губкинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — писал Гладков.Также в результате этой атаки было повреждено частное домовладениеВ Краснояружском районе по посёлку Прилесье и сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Репяховка было выпущено восемь боеприпасов в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 10 беспилотников, 8 из которых сбиты. В селе Репяховка на парковке предприятия был повреждён легковой автомобиль.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Дмитриевка, Муром, Ржевка, а также хутор Панков подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, из которых 16 были сбиты. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* — организации, деятельность которых признана нежелательной в России, СМИ, выполняющее функцию иноагента. О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту".

