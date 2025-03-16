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Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков

Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков - 16.03.2025 Украина.ру

Москва воспринимает перемирие как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки - Ушаков

Призыв к перемирию в ходе конфликта России и Украины в Москве воспринимают как попытку дать ВСУ возможность перевооружиться и перегруппироваться. Об этом 13 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

2025-03-16T15:53

2025-03-16T15:53

2025-03-16T15:53

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"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков.В телеграм-канале автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павла Зарубина сказано, что запись комментария сделана 13 марта.Помощник президента отметил также, что позиция России и озабоченности хорошо всем известны."И мы их довели и до американцев тоже", - сказал Ушаков.Также 13 марта президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия, однако есть вопросы реализации этой идеи. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – ПутинТаем временем стало известно, что Украина и Европа отвергают условия России по перемирию Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами

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