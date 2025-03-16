Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру
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Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области
Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области
Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с... Украина.ру, 16.03.2025
2025-03-16T14:18
2025-03-16T14:18
новости
курская область
россия
хинштейн
вадим бойко
росгвардия
мвд
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Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с заместителем директора Росгвардии — начальником Главного штаба генерал-полковником Сергеем Бойко.По словам Хинштейна, с начала специальной военной операции в регионе действует усиленная группировка сил ведомства, которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок. Росгвардейцы помогают жителям на освобожденных территориях и отражают атаки противника, в том числе с использованием беспилотников, охраняют важные объекты.Росгвардия совместно с МВД и ФСБ накануне празднования Дня Победы готовит мероприятия по обеспечению безопасности. Все силы находятся в полной боевой готовности.Бойко подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для восстановления стабильности и безопасности в регионе. Росгвардейцы продолжают самоотверженно выполнять свои задачи, защищая мирную жизнь курян, отметил в своём телеграм-канале Хинштейн.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих
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новости, курская область, россия, хинштейн, вадим бойко, росгвардия, мвд, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Вадим Бойко, Росгвардия, МВД, КТО

Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области

14:18 16.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с заместителем директора Росгвардии — начальником Главного штаба генерал-полковником Сергеем Бойко.
По словам Хинштейна, с начала специальной военной операции в регионе действует усиленная группировка сил ведомства, которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок. Росгвардейцы помогают жителям на освобожденных территориях и отражают атаки противника, в том числе с использованием беспилотников, охраняют важные объекты.
"Сейчас задачи Росгвардии расширяются: важно не только защищать население, но и пресекать провокации, а также участвовать в разминировании территорий для безопасного возвращения жителей. Инженерные войска уже начали эту работу, но площадь опасных зон велика, и для ускорения требуется дополнительная поддержка", – сообщил врио губернатора.
Росгвардия совместно с МВД и ФСБ накануне празднования Дня Победы готовит мероприятия по обеспечению безопасности. Все силы находятся в полной боевой готовности.
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
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Бойко подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для восстановления стабильности и безопасности в регионе. Росгвардейцы продолжают самоотверженно выполнять свои задачи, защищая мирную жизнь курян, отметил в своём телеграм-канале Хинштейн.
"Благодарю всех, кто стоит на страже нашей безопасности. Победа будет за нами!", - заявил врио губернатора Курской области.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих
 
НовостиКурская областьРоссияХинштейнВадим БойкоРосгвардияМВДКТО
 
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