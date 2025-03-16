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Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области
Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о расширенных задачах Росгвардии в Курской области
Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с... Украина.ру, 16.03.2025
2025-03-16T14:18
2025-03-16T14:18
2025-03-16T14:18
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курская область
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хинштейн
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Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с заместителем директора Росгвардии — начальником Главного штаба генерал-полковником Сергеем Бойко.По словам Хинштейна, с начала специальной военной операции в регионе действует усиленная группировка сил ведомства, которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок. Росгвардейцы помогают жителям на освобожденных территориях и отражают атаки противника, в том числе с использованием беспилотников, охраняют важные объекты.Росгвардия совместно с МВД и ФСБ накануне празднования Дня Победы готовит мероприятия по обеспечению безопасности. Все силы находятся в полной боевой готовности.Бойко подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для восстановления стабильности и безопасности в регионе. Росгвардейцы продолжают самоотверженно выполнять свои задачи, защищая мирную жизнь курян, отметил в своём телеграм-канале Хинштейн.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих
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новости, курская область, россия, хинштейн, вадим бойко, росгвардия, мвд, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Вадим Бойко, Росгвардия, МВД, КТО
Задачи Росгвардии на территории Курской области расширяются. Об этом 16 марта заявил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с заместителем директора Росгвардии — начальником Главного штаба генерал-полковником Сергеем Бойко.
По словам Хинштейна, с начала специальной военной операции в регионе действует усиленная группировка сил ведомства, которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок. Росгвардейцы помогают жителям на освобожденных территориях и отражают атаки противника, в том числе с использованием беспилотников, охраняют важные объекты.
"Сейчас задачи Росгвардии расширяются: важно не только защищать население, но и пресекать провокации, а также участвовать в разминировании территорий для безопасного возвращения жителей. Инженерные войска уже начали эту работу, но площадь опасных зон велика, и для ускорения требуется дополнительная поддержка", – сообщил врио губернатора.
Росгвардия совместно с МВД
и ФСБ
накануне празднования Дня Победы готовит мероприятия по обеспечению безопасности. Все силы находятся в полной боевой готовности.
Бойко подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для восстановления стабильности и безопасности в регионе. Росгвардейцы продолжают самоотверженно выполнять свои задачи, защищая мирную жизнь курян, отметил в своём телеграм-канале Хинштейн.
"Благодарю всех, кто стоит на страже нашей безопасности. Победа будет за нами!", - заявил врио губернатора Курской области.
Как сообщалось ранее, СК РФ
возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).