Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих
Украинская армия продолжает нести большие потери на Курском направлении. Об этом 16 марта сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, сказано в сводке.
Подразделения российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БпЛА", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронированных машин, 2 442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
Также среди потерь украинской стороны значатся 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО.
Кроме того, среди потерь ВСУ значатся 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).