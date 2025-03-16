https://ukraina.ru/20250316/1061830918.html

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих - 16.03.2025 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащих

Украинская армия продолжает нести большие потери на Курском направлении. Об этом 16 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-16T13:55

2025-03-16T13:55

2025-03-16T13:55

новости

россия

курская область

сумская область

украинская армия

всу

потери всу

кто

минобороны рф

сводка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061207009_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_13d97e00d5ef71b3782d2c698383d7cb.png

Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, сказано в сводке.Подразделения российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронированных машин, 2 442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,Также среди потерь украинской стороны значатся 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО.Кроме того, среди потерь ВСУ значатся 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также 16 марта Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев

https://ukraina.ru/20250315/1061826923.html

россия

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, сумская область, украинская армия, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка