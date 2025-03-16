Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта - 16.03.2025 Украина.ру
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Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта - 16.03.2025 Украина.ру
Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Украинские политики сообщили о готовящихся санкциях против окружения Владимира Зеленского. Президент США назначил отставного генерала Кита Келлога спецпосланником по Украине
2025-03-16T09:39
2025-03-16T09:39
эксклюзив
хроники
россия
сша
марко рубио
сергей лавров
владимир зеленский
кит келлог
верховная рада
сизо
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей, сообщил Госдеп США."Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией", — отмечалось в сообщении.Кроме того, госсекретарь США проинформировал министра иностранных дел РФ об американской военной операции против хуситов."Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях по сдерживанию, которые США проводят против поддерживаемых Ираном хуситов, и подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми", — отмечалось в сообщении.Практически одновременно издание The New York Post сообщило, что Владимир Зеленский сделал новое заявление о территориях."Зеленский заявил, что вопрос о территории является “сложным” и должен быть решен позже", — отмечалось в публикации.Ранее, 12 марта, Рубио рассказал журналистам о том, что США затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах с украинской делегацией тему территориальных уступок Украины."У нас были разговоры", — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждались ли в действительности "территориальные уступки" на американо-украинской встрече в Джидде.Дальнейших комментариев он не предоставил.Ранее украинский историк и политолог Константин Бондаренко, комментируя вопрос с территориями, указывал, что территориальные уступки противоречат и Конституции Украины, и Конституции России."Именно поэтому возникает логический вопрос: если Конституция является преградой для решения вопроса, то значит её надо отменить", - указывал Бондаренко.По его словам, механизм этого "прост и апробирован во многих странах мира". Речь о военном перевороте, после которого будет сформирована переговорная группа для ведения переговоров об условиях мира."Через год глава временного переходного правительства объявляет о подготовке проекта новой Конституции и выносит её на референдум, а также запускает президентские и парламентские выборы", — описал эксперт механизм изменения основного закона страны в экстренных условиях.Он также подчеркнул, что уже слышал о том, что этот сценарий могут применить для разрешения кризиса на Украине."Важно то, что подобный сценарий как один из возможных я услышал из уст одного из американских экспертов, близких к процессам принятия решений. Вот задумался: а в какой стране он более применим - в Украине или в России? Теряюсь в догадках…", — подытожил Бондаренко.До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что американцы могут прорабатывать вопрос отстранения Зеленского от власти, в т.ч. и физического устранения.Позднее источник РИА Новости в пророссийском подполье сообщил агентству, что иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский днём 15 марта рассказал о том, как Зеленский опасается Верховной Рады, которая может запустить процесс его отстранения его от власти. По словам Дубинского, у парламента не хватает голосов для этого."Что мешает собрать недостающие голоса? Страх перед карательным аппаратом Зеленского - которым управляет Олег Татаров. Санкции США против Татарова разрушат монополию Зеленского на власть и контроль над парламентом. В ближайшее время в США будут направлены документы, указывающие на причастность Татарова к хищению как минимум $640 млн из средств США, выделенных на оборону. Эта информация - основа для введения санкций. После чего карательный аппарат будет обезглавлен, и власть Зеленского посыпется", — написал Дубинский в своём телеграм-канале.В другой записи он привёл схему, которую якобы раскрыла американская делегация во время переговоров с украинцами в Джидде. По словам Дубинского, она означает подготовку санкций против Татарова."Возвращение" КеллогаПрезидент США Дональд Трамп объявил о назначении отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет напрямую общаться с Зеленским и украинским руководством."Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог… будет напрямую общаться с... Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России: Москва, якобы, считала Келлога слишком проукраинским. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом.Однако российская сторона опровергла информацию западных СМИ."Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать. Поэтому, нет: я это совсем не могу подтвердить", — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта.В то же время, ряд российских экспертов указывали на то, что Келлог действительно может симпатизировать Украине. Украинское же руководство, в частности, Зеленский, положительно оценивало кандидатуру Келлога. Так, 21 февраля Зеленский заявлял, что встреча с Келлогом "восстановила надежду"Как на Украине оценивают перспективы власти — в статье Сергея Зуева "Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима".
https://ukraina.ru/20250315/1061825054.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир зеленский, кит келлог, верховная рада, сизо, украина, politico, дональд трамп
Эксклюзив, Хроники, Россия, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Верховная Рада, СИЗО, Украина, Politico, Дональд Трамп

Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта

09:39 16.03.2025
 
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters ConnectКит Келлог
Кит Келлог
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters Connect
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Украинские политики сообщили о готовящихся санкциях против окружения Владимира Зеленского. Президент США назначил отставного генерала Кита Келлога спецпосланником по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей, сообщил Госдеп США.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией", — отмечалось в сообщении.
Кроме того, госсекретарь США проинформировал министра иностранных дел РФ об американской военной операции против хуситов.
"Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях по сдерживанию, которые США проводят против поддерживаемых Ираном хуситов, и подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми", — отмечалось в сообщении.
Практически одновременно издание The New York Post сообщило, что Владимир Зеленский сделал новое заявление о территориях.
"Зеленский заявил, что вопрос о территории является “сложным” и должен быть решен позже", — отмечалось в публикации.
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Вчера, 18:00
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Ранее, 12 марта, Рубио рассказал журналистам о том, что США затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах с украинской делегацией тему территориальных уступок Украины.
"У нас были разговоры", — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждались ли в действительности "территориальные уступки" на американо-украинской встрече в Джидде.
Дальнейших комментариев он не предоставил.
Ранее украинский историк и политолог Константин Бондаренко, комментируя вопрос с территориями, указывал, что территориальные уступки противоречат и Конституции Украины, и Конституции России.
"Именно поэтому возникает логический вопрос: если Конституция является преградой для решения вопроса, то значит её надо отменить", - указывал Бондаренко.
По его словам, механизм этого "прост и апробирован во многих странах мира". Речь о военном перевороте, после которого будет сформирована переговорная группа для ведения переговоров об условиях мира.
"Через год глава временного переходного правительства объявляет о подготовке проекта новой Конституции и выносит её на референдум, а также запускает президентские и парламентские выборы", — описал эксперт механизм изменения основного закона страны в экстренных условиях.
Он также подчеркнул, что уже слышал о том, что этот сценарий могут применить для разрешения кризиса на Украине.
"Важно то, что подобный сценарий как один из возможных я услышал из уст одного из американских экспертов, близких к процессам принятия решений. Вот задумался: а в какой стране он более применим - в Украине или в России? Теряюсь в догадках…", — подытожил Бондаренко.
Вчера, 13:09
Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мартаВ окружении Владимира Зеленского обсуждают его ликвидацию, сообщили источники. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что американцы могут прорабатывать вопрос отстранения Зеленского от власти, в т.ч. и физического устранения.
Позднее источник РИА Новости в пророссийском подполье сообщил агентству, что иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский днём 15 марта рассказал о том, как Зеленский опасается Верховной Рады, которая может запустить процесс его отстранения его от власти. По словам Дубинского, у парламента не хватает голосов для этого.
"Что мешает собрать недостающие голоса? Страх перед карательным аппаратом Зеленского - которым управляет Олег Татаров. Санкции США против Татарова разрушат монополию Зеленского на власть и контроль над парламентом. В ближайшее время в США будут направлены документы, указывающие на причастность Татарова к хищению как минимум $640 млн из средств США, выделенных на оборону. Эта информация - основа для введения санкций. После чего карательный аппарат будет обезглавлен, и власть Зеленского посыпется", — написал Дубинский в своём телеграм-канале.
В другой записи он привёл схему, которую якобы раскрыла американская делегация во время переговоров с украинцами в Джидде. По словам Дубинского, она означает подготовку санкций против Татарова.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Вчера, 09:42
Путин ответил Трампу, у Киева "ещё есть шанс". Главное на Украине на утро 15 мартаПрезидент России Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа по поводу окружённых в Курской области украинских военных
"Возвращение" Келлога
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет напрямую общаться с Зеленским и украинским руководством.
"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог… будет напрямую общаться с... Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России: Москва, якобы, считала Келлога слишком проукраинским. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом.
Однако российская сторона опровергла информацию западных СМИ.
"Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать. Поэтому, нет: я это совсем не могу подтвердить", — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта.
В то же время, ряд российских экспертов указывали на то, что Келлог действительно может симпатизировать Украине. Украинское же руководство, в частности, Зеленский, положительно оценивало кандидатуру Келлога. Так, 21 февраля Зеленский заявлял, что встреча с Келлогом "восстановила надежду"
Как на Украине оценивают перспективы власти — в статье Сергея Зуева "Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир ЗеленскийКит КеллогВерховная РадаСИЗОУкраинаPoliticoДональд Трамп
 
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Заголовок открываемого материала
10:05Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
09:53Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
09:39Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
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