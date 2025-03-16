https://ukraina.ru/20250316/1061827702.html

Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта

Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта - 16.03.2025 Украина.ру

Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Украинские политики сообщили о готовящихся санкциях против окружения Владимира Зеленского. Президент США назначил отставного генерала Кита Келлога спецпосланником по Украине

2025-03-16T09:39

2025-03-16T09:39

2025-03-16T09:39

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей, сообщил Госдеп США."Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией", — отмечалось в сообщении.Кроме того, госсекретарь США проинформировал министра иностранных дел РФ об американской военной операции против хуситов."Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях по сдерживанию, которые США проводят против поддерживаемых Ираном хуситов, и подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми", — отмечалось в сообщении.Практически одновременно издание The New York Post сообщило, что Владимир Зеленский сделал новое заявление о территориях."Зеленский заявил, что вопрос о территории является “сложным” и должен быть решен позже", — отмечалось в публикации.Ранее, 12 марта, Рубио рассказал журналистам о том, что США затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах с украинской делегацией тему территориальных уступок Украины."У нас были разговоры", — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждались ли в действительности "территориальные уступки" на американо-украинской встрече в Джидде.Дальнейших комментариев он не предоставил.Ранее украинский историк и политолог Константин Бондаренко, комментируя вопрос с территориями, указывал, что территориальные уступки противоречат и Конституции Украины, и Конституции России."Именно поэтому возникает логический вопрос: если Конституция является преградой для решения вопроса, то значит её надо отменить", - указывал Бондаренко.По его словам, механизм этого "прост и апробирован во многих странах мира". Речь о военном перевороте, после которого будет сформирована переговорная группа для ведения переговоров об условиях мира."Через год глава временного переходного правительства объявляет о подготовке проекта новой Конституции и выносит её на референдум, а также запускает президентские и парламентские выборы", — описал эксперт механизм изменения основного закона страны в экстренных условиях.Он также подчеркнул, что уже слышал о том, что этот сценарий могут применить для разрешения кризиса на Украине."Важно то, что подобный сценарий как один из возможных я услышал из уст одного из американских экспертов, близких к процессам принятия решений. Вот задумался: а в какой стране он более применим - в Украине или в России? Теряюсь в догадках…", — подытожил Бондаренко.До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что американцы могут прорабатывать вопрос отстранения Зеленского от власти, в т.ч. и физического устранения.Позднее источник РИА Новости в пророссийском подполье сообщил агентству, что иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский днём 15 марта рассказал о том, как Зеленский опасается Верховной Рады, которая может запустить процесс его отстранения его от власти. По словам Дубинского, у парламента не хватает голосов для этого."Что мешает собрать недостающие голоса? Страх перед карательным аппаратом Зеленского - которым управляет Олег Татаров. Санкции США против Татарова разрушат монополию Зеленского на власть и контроль над парламентом. В ближайшее время в США будут направлены документы, указывающие на причастность Татарова к хищению как минимум $640 млн из средств США, выделенных на оборону. Эта информация - основа для введения санкций. После чего карательный аппарат будет обезглавлен, и власть Зеленского посыпется", — написал Дубинский в своём телеграм-канале.В другой записи он привёл схему, которую якобы раскрыла американская делегация во время переговоров с украинцами в Джидде. По словам Дубинского, она означает подготовку санкций против Татарова."Возвращение" КеллогаПрезидент США Дональд Трамп объявил о назначении отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет напрямую общаться с Зеленским и украинским руководством."Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог… будет напрямую общаться с... Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России: Москва, якобы, считала Келлога слишком проукраинским. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом.Однако российская сторона опровергла информацию западных СМИ."Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать. Поэтому, нет: я это совсем не могу подтвердить", — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта.В то же время, ряд российских экспертов указывали на то, что Келлог действительно может симпатизировать Украине. Украинское же руководство, в частности, Зеленский, положительно оценивало кандидатуру Келлога. Так, 21 февраля Зеленский заявлял, что встреча с Келлогом "восстановила надежду"Как на Украине оценивают перспективы власти — в статье Сергея Зуева "Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима".

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