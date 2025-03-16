https://ukraina.ru/20250316/1061834273.html
Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного - 16.03.2025 Украина.ру
Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…", – правду и одновременно неправду написал Сергей Есенин совсем по другому поводу. Но подметил совершенно точно по ситуации: если хочешь понять человека, вглядись ему в лицо.
2025-03-16T19:29
2025-03-16T19:29
2025-03-16T19:29
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сергей есенин
вооруженные силы украины
эксклюзив
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А физиономисты-физиогномики* сразу скажут вам, что не только глаза – зеркало души. О человеке многое говорят и уши, и брови, и щеки, и нос, и даже ужимки с гримасами, которым чел оперирует.Вот и президент США Дональда Трамп раскрылся с неожиданной стороны: ему съездили шумоулавливателем от телемикрофона по физиономии, а он, что называется, и бровью не повел. Или как еще говорят в таких случаях, ни один мускул на лице панически не дрогнул.Нет, Трамп сначала заметно офонарел от такой "вольности" журналистки из пула. А потом мгновенно взял себя в руки, улыбнулся и все перевел в шутку. "Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера", -- сказал он. По другой версии он заметил: "Она только что стала частью большой истории. Вы видели это?"И продолжил рассказывать о России. Что оттуда ему приходят довольно хорошие, но очень разные новости. С одной стороны, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным и переговоров в Джидде он уверен: Россия вроде бы готова пойти на мировую с Украиной и заключить с США "хорошую сделку". С другой – что Россия занимает очень сильную военную позицию по отношению к ВСУ, пленила много украинских солдат и скоро разделают неонацистов просроченного Владимира Зеленского под орех.Хотя, впрочем, почему неожиданно вскрылся Трамп? Так вел себя человек, который за последние несколько месяцев предвыборной борьбы пережил, как минимум, три неудачных покушения. В одном случае, как известно, пуля, раскровянив ухо, прошла в миллиметре от головы, и Трамп уверен, что его спас Всевышний. Причем именно для того, чем он сейчас и занимается…А в сентябре 2024 года когда он играл в гольф, его собрался грохнуть некий Райан Уэсли Рут, 58-летний полудурок с Гавайев, который сразу растрезвонил, что поддерживает Украину, посещал Киев и готов участвовать в боях на стороне ВСУ. А на месте покушения были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом и видеокамера GoPro: видимо, должен был пацан еще и видеоотчитаться о проделанной работе.И, например, в Украине Агентство США по международному развитию (USAID) создало и апробировало целую систему отчетов, и местные соросята, грантоеды и грантососы очень умело управлялись с паспортными данными подопечных, пуская пыль в глаза под откаты Вашингтону о якобы проведенных мероприятиях-акциях "за демократию", а на самом деле о сворованных сотнях тысяч долларов. Трамп с этим сейчас разбирается, и вы бы видели физиономии тех, кого он в этом увлекательном процессе взял за жабры и прочие причинные места…Но тогда у места покушения Трамп опять шутил, что он шокирован – ему не дают спокойно в гольф поиграть. И это многое о нем говорит – он не трус, и все это можно прочитать у него не лице. И кстати, сравнить все выражения лица Трампа с аналогичными потугами на физиономии упомянутого недопрезидента Украины Зеленского, который сегодня думает о себе, как о главном фрондере и мировом "знамени сопротивления" трампизму.Я не зря об этом говорю, невольно сравнивая эти две фигуры: Трамп и Зеленский – многолетние шоумены, можно даже сказать, клоуны от пиара, имеющие в своем арсенале при общении с людьми целый набор ужимок, гримас и прочих выражений лица, которые должны подчеркнуть сказанное фигурантами.Очень разные слепки движения души и разума отражаются на лицах. Но какой разный жизненный путь, какой разный опыт и умения реагировать на жизненные перипетии можно проследить в этой игре физиогномики двух людей.Один – опытный политик и шоумен, знающий, чем привлечь внимание к своим словам и запомниться для пущей пользы от общения.Другой – низкопробный клоун-лицедей из художественной самодеятельности колхоза "40 лет без урожая" и совхоза "Тормоз коммунизма", тоже постигший некоторые тайны лицедейства, но все время срывающийся в рывок к пианино с полуспущенными штанишками и утверждающий, что "он – не лох".А отсюда и результат: второй служит холуем у первого, и жмется к сапогу, хотя если кто-то подбрасывают косточку со стороны, то может и за ляжку хозяина тяпнуть, чтобы потом зализать укушенное место без меры. Как сейчас это происходит, когда европейские лидеры пообещали Зеленскому свою помощь и содействие, чтобы он полаял на Трампа. И Зеленский бьется, как рыба об лед, в тисках когнитивной биполярочки: одной рукой пишет и посылает извинения в Белый дом, а другой просит подачки, не забывая исторгать изо рта, что в данный момент заказали – от оскорблений до покаяний и похвал.И вот результат: Трамп как бы делает снова Америку великой, а Зеленскому – не до Украины*Физиогномика — это наука, изучающая черты и выражения лица с целью определения типа личности, характера человека и особенностей его здоровья. Или псевдонаучный метод определения внутреннего состояния, характера, интеллекта и других качеств личности на основе анализа черт лица и мимики. Основные черты, на которые обращают внимание физиономисты, — это форма глаз, бровей, носа, губ и форма лица в целом. Эти черты могут говорить о характере человека, его эмоциональном состоянии, интеллектуальных способностях, талантах и склонностях. Следует понимать, что физиогномика не является абсолютно точной наукой. Ее результаты могут быть неверными, особенно если она применяется неадекватно или без должной осторожности. Но с Зеленским все верно…
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Владимир Скачко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей есенин, вооруженные силы украины, эксклюзив
Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
обозреватель издания Украина.ру
"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…", – правду и одновременно неправду написал Сергей Есенин совсем по другому поводу. Но подметил совершенно точно по ситуации: если хочешь понять человека, вглядись ему в лицо.
А физиономисты-физиогномики* сразу скажут вам, что не только глаза – зеркало души. О человеке многое говорят и уши, и брови, и щеки, и нос, и даже ужимки с гримасами, которым чел оперирует.
Вот и президент США
Дональда Трамп раскрылся с неожиданной стороны: ему съездили шумоулавливателем от телемикрофона по физиономии, а он, что называется, и бровью не повел. Или как еще говорят в таких случаях, ни один мускул на лице панически не дрогнул.
Нет, Трамп сначала заметно офонарел от такой "вольности" журналистки из пула. А потом мгновенно взял себя в руки, улыбнулся и все перевел в шутку. "Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера", -- сказал он. По другой версии он заметил: "Она только что стала частью большой истории. Вы видели это?"
И продолжил рассказывать о России
. Что оттуда ему приходят довольно хорошие, но очень разные новости. С одной стороны, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным
и переговоров в Джидде он уверен: Россия вроде бы готова пойти на мировую с Украиной
и заключить с США "хорошую сделку". С другой – что Россия занимает очень сильную военную позицию по отношению к ВСУ
, пленила много украинских солдат и скоро разделают неонацистов просроченного Владимира Зеленского
под орех.
Хотя, впрочем, почему неожиданно вскрылся Трамп? Так вел себя человек, который за последние несколько месяцев предвыборной борьбы пережил, как минимум, три неудачных покушения. В одном случае, как известно, пуля, раскровянив ухо, прошла в миллиметре от головы, и Трамп уверен, что его спас Всевышний. Причем именно для того, чем он сейчас и занимается…
А в сентябре 2024 года когда он играл в гольф, его собрался грохнуть некий Райан Уэсли Рут, 58-летний полудурок с Гавайев, который сразу растрезвонил, что поддерживает Украину, посещал Киев
и готов участвовать в боях на стороне ВСУ. А на месте покушения были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом и видеокамера GoPro: видимо, должен был пацан еще и видеоотчитаться о проделанной работе.
И, например, в Украине Агентство США по международному развитию (USAID) создало и апробировало целую систему отчетов, и местные соросята, грантоеды и грантососы очень умело управлялись с паспортными данными подопечных, пуская пыль в глаза под откаты Вашингтону
о якобы проведенных мероприятиях-акциях "за демократию", а на самом деле о сворованных сотнях тысяч долларов. Трамп с этим сейчас разбирается, и вы бы видели физиономии тех, кого он в этом увлекательном процессе взял за жабры и прочие причинные места…
Но тогда у места покушения Трамп опять шутил, что он шокирован – ему не дают спокойно в гольф поиграть. И это многое о нем говорит – он не трус, и все это можно прочитать у него не лице. И кстати, сравнить все выражения лица Трампа с аналогичными потугами на физиономии упомянутого недопрезидента Украины Зеленского, который сегодня думает о себе, как о главном фрондере и мировом "знамени сопротивления" трампизму.
Я не зря об этом говорю, невольно сравнивая эти две фигуры: Трамп и Зеленский – многолетние шоумены, можно даже сказать, клоуны от пиара, имеющие в своем арсенале при общении с людьми целый набор ужимок, гримас и прочих выражений лица, которые должны подчеркнуть сказанное фигурантами.
Очень разные слепки движения души и разума отражаются на лицах. Но какой разный жизненный путь, какой разный опыт и умения реагировать на жизненные перипетии можно проследить в этой игре физиогномики двух людей.
Один – опытный политик и шоумен, знающий, чем привлечь внимание к своим словам и запомниться для пущей пользы от общения.
Другой – низкопробный клоун-лицедей из художественной самодеятельности колхоза "40 лет без урожая" и совхоза "Тормоз коммунизма", тоже постигший некоторые тайны лицедейства, но все время срывающийся в рывок к пианино с полуспущенными штанишками и утверждающий, что "он – не лох".
А отсюда и результат: второй служит холуем у первого, и жмется к сапогу, хотя если кто-то подбрасывают косточку со стороны, то может и за ляжку хозяина тяпнуть, чтобы потом зализать укушенное место без меры. Как сейчас это происходит, когда европейские лидеры пообещали Зеленскому свою помощь и содействие, чтобы он полаял на Трампа. И Зеленский бьется, как рыба об лед, в тисках когнитивной биполярочки: одной рукой пишет и посылает извинения в Белый дом, а другой просит подачки, не забывая исторгать изо рта, что в данный момент заказали – от оскорблений до покаяний и похвал.
И вот результат: Трамп как бы делает снова Америку
великой, а Зеленскому – не до Украины
*Физиогномика — это наука, изучающая черты и выражения лица с целью определения типа личности, характера человека и особенностей его здоровья. Или псевдонаучный метод определения внутреннего состояния, характера, интеллекта и других качеств личности на основе анализа черт лица и мимики. Основные черты, на которые обращают внимание физиономисты, — это форма глаз, бровей, носа, губ и форма лица в целом. Эти черты могут говорить о характере человека, его эмоциональном состоянии, интеллектуальных способностях, талантах и склонностях. Следует понимать, что физиогномика не является абсолютно точной наукой. Ее результаты могут быть неверными, особенно если она применяется неадекватно или без должной осторожности. Но с Зеленским все верно…