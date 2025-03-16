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Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного

Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного - 16.03.2025 Украина.ру

Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного

"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…", – правду и одновременно неправду написал Сергей Есенин совсем по другому поводу. Но подметил совершенно точно по ситуации: если хочешь понять человека, вглядись ему в лицо.

2025-03-16T19:29

2025-03-16T19:29

2025-03-16T19:29

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А физиономисты-физиогномики* сразу скажут вам, что не только глаза – зеркало души. О человеке многое говорят и уши, и брови, и щеки, и нос, и даже ужимки с гримасами, которым чел оперирует.Вот и президент США Дональда Трамп раскрылся с неожиданной стороны: ему съездили шумоулавливателем от телемикрофона по физиономии, а он, что называется, и бровью не повел. Или как еще говорят в таких случаях, ни один мускул на лице панически не дрогнул.Нет, Трамп сначала заметно офонарел от такой "вольности" журналистки из пула. А потом мгновенно взял себя в руки, улыбнулся и все перевел в шутку. "Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера", -- сказал он. По другой версии он заметил: "Она только что стала частью большой истории. Вы видели это?"И продолжил рассказывать о России. Что оттуда ему приходят довольно хорошие, но очень разные новости. С одной стороны, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным и переговоров в Джидде он уверен: Россия вроде бы готова пойти на мировую с Украиной и заключить с США "хорошую сделку". С другой – что Россия занимает очень сильную военную позицию по отношению к ВСУ, пленила много украинских солдат и скоро разделают неонацистов просроченного Владимира Зеленского под орех.Хотя, впрочем, почему неожиданно вскрылся Трамп? Так вел себя человек, который за последние несколько месяцев предвыборной борьбы пережил, как минимум, три неудачных покушения. В одном случае, как известно, пуля, раскровянив ухо, прошла в миллиметре от головы, и Трамп уверен, что его спас Всевышний. Причем именно для того, чем он сейчас и занимается…А в сентябре 2024 года когда он играл в гольф, его собрался грохнуть некий Райан Уэсли Рут, 58-летний полудурок с Гавайев, который сразу растрезвонил, что поддерживает Украину, посещал Киев и готов участвовать в боях на стороне ВСУ. А на месте покушения были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом и видеокамера GoPro: видимо, должен был пацан еще и видеоотчитаться о проделанной работе.И, например, в Украине Агентство США по международному развитию (USAID) создало и апробировало целую систему отчетов, и местные соросята, грантоеды и грантососы очень умело управлялись с паспортными данными подопечных, пуская пыль в глаза под откаты Вашингтону о якобы проведенных мероприятиях-акциях "за демократию", а на самом деле о сворованных сотнях тысяч долларов. Трамп с этим сейчас разбирается, и вы бы видели физиономии тех, кого он в этом увлекательном процессе взял за жабры и прочие причинные места…Но тогда у места покушения Трамп опять шутил, что он шокирован – ему не дают спокойно в гольф поиграть. И это многое о нем говорит – он не трус, и все это можно прочитать у него не лице. И кстати, сравнить все выражения лица Трампа с аналогичными потугами на физиономии упомянутого недопрезидента Украины Зеленского, который сегодня думает о себе, как о главном фрондере и мировом "знамени сопротивления" трампизму.Я не зря об этом говорю, невольно сравнивая эти две фигуры: Трамп и Зеленский – многолетние шоумены, можно даже сказать, клоуны от пиара, имеющие в своем арсенале при общении с людьми целый набор ужимок, гримас и прочих выражений лица, которые должны подчеркнуть сказанное фигурантами.Очень разные слепки движения души и разума отражаются на лицах. Но какой разный жизненный путь, какой разный опыт и умения реагировать на жизненные перипетии можно проследить в этой игре физиогномики двух людей.Один – опытный политик и шоумен, знающий, чем привлечь внимание к своим словам и запомниться для пущей пользы от общения.Другой – низкопробный клоун-лицедей из художественной самодеятельности колхоза "40 лет без урожая" и совхоза "Тормоз коммунизма", тоже постигший некоторые тайны лицедейства, но все время срывающийся в рывок к пианино с полуспущенными штанишками и утверждающий, что "он – не лох".А отсюда и результат: второй служит холуем у первого, и жмется к сапогу, хотя если кто-то подбрасывают косточку со стороны, то может и за ляжку хозяина тяпнуть, чтобы потом зализать укушенное место без меры. Как сейчас это происходит, когда европейские лидеры пообещали Зеленскому свою помощь и содействие, чтобы он полаял на Трампа. И Зеленский бьется, как рыба об лед, в тисках когнитивной биполярочки: одной рукой пишет и посылает извинения в Белый дом, а другой просит подачки, не забывая исторгать изо рта, что в данный момент заказали – от оскорблений до покаяний и похвал.И вот результат: Трамп как бы делает снова Америку великой, а Зеленскому – не до Украины*Физиогномика — это наука, изучающая черты и выражения лица с целью определения типа личности, характера человека и особенностей его здоровья. Или псевдонаучный метод определения внутреннего состояния, характера, интеллекта и других качеств личности на основе анализа черт лица и мимики. Основные черты, на которые обращают внимание физиономисты, — это форма глаз, бровей, носа, губ и форма лица в целом. Эти черты могут говорить о характере человека, его эмоциональном состоянии, интеллектуальных способностях, талантах и склонностях. Следует понимать, что физиогномика не является абсолютно точной наукой. Ее результаты могут быть неверными, особенно если она применяется неадекватно или без должной осторожности. Но с Зеленским все верно…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей есенин, вооруженные силы украины, эксклюзив