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Англосаксы долго ждали рождения Зеленского - Захарова о его роли в истории

Англосаксы долго ждали рождения Зеленского - Захарова о его роли в истории - 18.09.2024 Украина.ру

Англосаксы долго ждали рождения Зеленского - Захарова о его роли в истории

Владимир Зеленский войдет в историю как "особь", уничтожившая свою страну по сценарию англосаксов. Такое заявление в эфире радио Sputnik 18 сентября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-18T11:45

2024-09-18T11:45

2024-09-18T11:46

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Происходящее сейчас на Украине - это отложенный план войны с СССР, уже давно разработанный англосаксами, заявила Захарова. Запад искал человека, который смог бы эту задумку осуществить, но Зеленский долго не рождался, подчеркнула она.Она напомнила, что в 2019 году во время предвыборных дебатов Зеленский вставал на колени и просил прощения у украинского народа прощения за прошлое, обещая исправить будущее. В итоге этот человек сделал ровно противоположное: "повторил и приумножил, только сделал это на таком уровне".Накануне посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине, иначе он будет свергнут.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин несколько дней назад констатировал, что поведение Зеленского хорошо демонстрирует его реальные намерения: удержаться у власти любой ценой. Тем более, что платят ее другие."Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живёт в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует. Самое главное для него – сохраниться во власти. Но вряд ли у него это получится. Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждёт суд", - заверил Володин.Еще чуть раньше председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил, что вторжением в Курскую область Владимир Зеленский подписал приговор украинской государственности. Президента США Джо Байдена Запад обелит, выставив жертвой обмана, а самого Зеленского ждет судьба Гитлера, заявил он.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он фактически узурпировал должность, отменив выборы под предлогом военного положения.Еще по теме в материале Олега Хавича Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растут.

https://ukraina.ru/20240917/1057493729.html

https://ukraina.ru/20240911/1057370253.html

https://ukraina.ru/20240828/1057090975.html

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новости, украина, россия, запад, британия, владимир зеленский