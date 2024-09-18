Англосаксы долго ждали рождения Зеленского - Захарова о его роли в истории
11:45 18.09.2024 (обновлено: 11:46 18.09.2024)
Зеленский
Владимир Зеленский войдет в историю как "особь", уничтожившая свою страну по сценарию англосаксов. Такое заявление в эфире радио Sputnik 18 сентября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Происходящее сейчас на Украине - это отложенный план войны с СССР, уже давно разработанный англосаксами, заявила Захарова. Запад искал человека, который смог бы эту задумку осуществить, но Зеленский долго не рождался, подчеркнула она.
"Мне кажется, они просто дурака искали, который сможет всё это сделать. Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелась в человечестве, говоря словами Зеленского, особь. Это слово он употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев. Вот он их (жителей Донбасса. - Ред.) называл особями, а в историю сам войдет под таким названием", - сказала Захарова.
Она напомнила, что в 2019 году во время предвыборных дебатов Зеленский вставал на колени и просил прощения у украинского народа прощения за прошлое, обещая исправить будущее. В итоге этот человек сделал ровно противоположное: "повторил и приумножил, только сделал это на таком уровне".
Накануне посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине, иначе он будет свергнут.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин несколько дней назад констатировал, что поведение Зеленского хорошо демонстрирует его реальные намерения: удержаться у власти любой ценой. Тем более, что платят ее другие.
"Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живёт в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует. Самое главное для него – сохраниться во власти. Но вряд ли у него это получится. Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждёт суд", - заверил Володин.
11 сентября, 11:31"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет ЗеленскогоОбращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники, Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине. На это указал в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Еще чуть раньше председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил, что вторжением в Курскую область Владимир Зеленский подписал приговор украинской государственности. Президента США Джо Байдена Запад обелит, выставив жертвой обмана, а самого Зеленского ждет судьба Гитлера, заявил он.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он фактически узурпировал должность, отменив выборы под предлогом военного положения.
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