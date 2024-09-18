https://ukraina.ru/20240918/1057515424.html

Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растут

Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растут - 18.09.2024 Украина.ру

Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растут

На закрытой встрече президента Украины с главами МИД Польши и Литвы Владимир Зеленский в резком стиле высказал массу претензий Радославу Сикорскому, тот не остался в долгу. Даже дипломаты говорят о "стычке".

2024-09-18T07:20

2024-09-18T07:20

2024-09-18T07:20

украина

польша

киев

владимир зеленский

сикорский

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мид

нато

министерство иностранных дел

миг-29

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В одном из рупоров нынешней польской власти, портале Onet.pl, появился материал под заголовком "Стычка Радослава Сикорского с президентом Украины. Поляки были удивлены стилем Зеленского". В нём изложены подробности закрытой встречи Владимира Зеленского с главами МИД Польши и Литвы Радославом Сикорским и Габриэлюсом Ландсбергисом, которая состоялась в минувшую пятницу в Киеве.Приведённая информация заслуживает доверия, поскольку автором статьи является в прошлом профессиональный дипломат, бывший первый секретарь посольства Польши в Москве и поверенный в делах Польши в Минске Витольд Юраш, который с 2018 года является обозревателем Onet.pl по вопросам международной политики. Кроме того, в упомянутой встрече принимали участие также советники Зеленского, Сикорского и Ландсбергиса, на комментарии которых (не называя имён) ссылается автор текста.С самого начала тон разговору задал президент Зеленский, который в череде претензий обвинил Польшу, среди прочего, в том, что она не поддерживает Украину в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Украина, напоминает автор, хочет завершить их к следующему году. Радослав Сикорский заявил, что подобные переговоры заняли у Польши 10 лет, и предложенные Киевом сроки нереальны.Но на этом недовольство Владимира Зеленского не закончилось, дальше стало только хуже. По мнению украинского президента, Польша должна передать Украине больше военной техники, но не хочет этого делать. По словам Зеленского, Варшаве также следует принять решение о том, чтобы польская ПВО сбивала российские ракеты и беспилотники, когда они ещё находятся в воздушном пространстве Украины.Глава польской дипломатии пояснил, что Польша не может принять решение об использовании систем ПВО самостоятельно, без координации с НАТО. Что же касается техники, то Сикорский ответил Зеленскому, что Варшава в принципе готова передать Украине оставшиеся в польском арсенале истребители МиГ-29. Но сделает это только в том случае, если союзники по НАТО перебросят свои самолеты на территорию Польши, чтобы заполнить брешь, возникшую с передачей МиГов.Но Зеленского эти аргументы не убедили. А тот факт, что Польша первой передала Украине истребители, а также передала больше танков, чем США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Испания, Чехия, Словакия и Болгария вместе взятые, похоже, забыли в Киеве, иронизирует Юраш.Предметом разногласий в ходе переговоров стал также вопрос "Волынской резни" поляков в 1943-1944 годах. Президент Украины безапелляционно заявил, что Польша придает значение этом факту истории только из-за своей внутренней политики, и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский резко ответил, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям польских жертв как к христианскому жесту, но Владимира Зеленского это не убедило."По сообщениям, полученным от участников встречи, в какой-то момент атмосфера была настолько напряжённой, что её можно было даже назвать стычкой. Примечательно, что литовская делегация не попыталась поддержать польского министра", – отмечает автор материала.При этом украинская сторона попыталась преподнести ход разговора так, чтобы обвинить в напряжённой атмосфере Радослава Сикорского. "Но даже согласно этой версии Сикорский не вел себя недипломатично. Его вина была лишь в том, что он не принял безоговорочно ожидания украинской стороны", – пишет Витольд Юраш. По его оценке, ход встречи главы польской дипломатии с президентом Украины свидетельствует о том, что отношения Варшавы с Киевом находятся в кризисе.Польские участники встречи были, как минимум, удивлены стилем, в котором президент Зеленский вел беседу. "Просто всё дело в том, что в Киеве твёрдо верят: Польша находится под такой угрозой со стороны России, что, помогая Украине, она, по сути, помогает только себе. Из этого следует, что Украина, по убеждению её элит, не имеет никакого повода для благодарности в адрес Польши", – отметил обозреватель Onet.pl, добавив, что лично убедился в этом в ходе недавней конференции "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.Радослав Сикорский пытался объяснить президенту Зеленскому, что Польша как член НАТО находится в другой ситуации, чем Украина, но не был услышан. "Проблема в том, что многие польские политики и эксперты даже не пытаются объяснить это украинским коллегам. На мой взгляд, они на самом деле более ответственны за ухудшающиеся с каждым днём отношения с Украиной, чем те антиукраинские круги, которые путали и путают память о Волыни с антипатией к Украине", – считает Витольд Юраш.По его словам, подобный подход уничтожает шансы польской дипломатии на установление партнёрских отношений с Украиной. "Такое отношение проявилось в реакции на информацию о стычке Сикорского и Зеленского со стороны отдельных польских участников встречи в Киеве, которые пытались убедить меня не публиковать этот текст", – резюмировал бывший польский дипломат.Стоит отметить, что над Министерством иностранных дел Польши и польским правительством в целом дамокловым мечом висят слова бывшего официального представителя МИД Лукаша Ясины, сказанные весной 2022 года: "Мы являемся слугами украинского народа". Позже Ясина неоднократно пытался поправить свою репутацию (например, накануне 80-й годовщины "Волынской резни" он заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за действия украинских националистов, после чего польский дипломат был уволен), а также объяснял, что упомянутые слова являются лишь фигурой речи в старопольском стиле, и вообще относились только к идее "миротворческой миссии НАТО" на Украине. Однако выражение "слуги украинского народа" стало ярлыком для польских властей, который регулярно использует местная патриотическая оппозиция.Комментируя материал о стычке Сикорского и Зеленского, польский политический аналитик Лукаш Адамский, заместитель директора правительственного Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского, написал в социальных сетях: "Базовым польским интересом является то, чтобы Украина войну выиграла или, как минимум, её не проиграла, – но так, чтобы сама Польша в войну с Россией не вступила". При этом, по его словам, аргумент о том, что Украина защищает Польшу, перестал действовать больше года назад.Адамский также подчеркнул, что моральный шантаж на поляков не действует, а различные предложения "торгов" типа "вы нам танки (деньги, поддержку), мы вам эксгумации" могут вывести из равновесия даже самых благосклонных к Украине польских политиков или экспертов.Официальной реакции Киева на публикацию Onet.pl пока нет. Однако один из "придворных" политологов Офиса президента Украины Евгений Магда в дискуссии с Адамским написал, что этот скандал является частью президентской кампании Радослава Сикорского (тот действительно является одним из потенциальных кандидатов на выборах президента Польши в следующем году).В эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский заявил, что Украина в очередной раз дала понять Польше, что считает её своим лакеем."Напомню недавнее скандальное выступление уже экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в присутствии Радослава Сикорского назвал восточные земли Польши, откуда переселили украинцев в 1947 году в ходе Операции "Висла", "украинскими территориями". Кулеба также сравнил Операцию "Висла", в ходе которой почти никто не погиб, с "Волынской резнёй". При этом Сикорский никак не отреагировал на эти ужасные слова", – сказал он.После этого неудивительно, что Зеленский в Киеве обращался с Сикорским по-хамски, считает польский журналист. "Он требовал, чтобы Польша сбивала российские дроны и ракеты над территорией Украины, что означало бы вступление НАТО в войну с Россией. Сикорский пытался это объяснить, а Зеленский как будто не обращал внимания на эти слова. Но всё это Польша получила по собственному желанию, вспоминая заявление экс-спикера нашего МИДа", – резюмировал польский журналист.О том, как прошла в Киеве конференция "Ялтинская европейская стратегия" и что по поводу позиции Украины стали после этого говорить и думать в Европе - в статье Павла Котова "В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, киев, владимир зеленский, сикорский, дмитрий кулеба, мид, нато, министерство иностранных дел, миг-29, эксклюзив