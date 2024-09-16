https://ukraina.ru/20240916/1057464973.html

"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"

"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши" - 16.09.2024 Украина.ру

"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"

Когда под Курск приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, там началось то, к чему мы привыкли. Чего стоит только одна засада под Гуево, когда дронами размотали украинскую роту просто на марше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T05:30

2024-09-16T05:30

2024-09-16T05:30

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ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но ВСУ тоже использовал там свои годные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, сообщил журналист.Он добавил, что 56-й полк ВДВ — это подразделение, которое провоевало везде, где только можно было провоевать. Они были "затычкой в каждой бочке". Они по умолчанию умели вести маневренные действия, что блестяще и показали, подчеркнул историк.По его мнению, ВСУ под Курском застали ВС РФ врасплох. Но они застали врасплох те подразделения, у которых не было боевого опыта. А когда туда приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, то все это закончилось и началось то, к чему привыкли ВС РФ, отметил Норин.По его мнению, первая часть "курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой". Нужно надеяться, вторая часть этой эскапады станет российской победой и поражением ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057458727.html

россия

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новости, россия, курск, польша, евгений норин, вс рф, курская область, наступление, контрнаступление, всу, потери всу, победа