"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Когда под Курск приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, там началось то, к чему мы привыкли. Чего стоит только одна засада под Гуево, когда дронами размотали украинскую роту просто на марше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но ВСУ тоже использовал там свои годные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, сообщил журналист.
Он добавил, что 56-й полк ВДВ — это подразделение, которое провоевало везде, где только можно было провоевать. Они были "затычкой в каждой бочке". Они по умолчанию умели вести маневренные действия, что блестяще и показали, подчеркнул историк.
По его мнению, ВСУ под Курском застали ВС РФ врасплох. Но они застали врасплох те подразделения, у которых не было боевого опыта. А когда туда приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, то все это закончилось и началось то, к чему привыкли ВС РФ, отметил Норин.
"Чего стоит только одна засада под Гуево, когда мы дронами размотали украинскую роту просто на марше. Более того, некоторые подразделения спецназа воюют в приграничье с самого начала. Они ко всем этим хохмам привыкли. Разница была только в том, что ВСУ туда нагнали больше людей и техники", — подчеркнул он.
По его мнению, первая часть "курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой". Нужно надеяться, вторая часть этой эскапады станет российской победой и поражением ВСУ, заключил собеседник издания.
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