"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши" - 16.09.2024 Украина.ру
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"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"
"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши" - 16.09.2024 Украина.ру
"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"
Когда под Курск приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, там началось то, к чему мы привыкли. Чего стоит только одна засада под Гуево, когда дронами размотали украинскую роту просто на марше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-16T05:30
2024-09-16T05:30
новости
россия
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евгений норин
вс рф
курская область
наступление
контрнаступление
всу
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ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но ВСУ тоже использовал там свои годные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, сообщил журналист.Он добавил, что 56-й полк ВДВ — это подразделение, которое провоевало везде, где только можно было провоевать. Они были "затычкой в каждой бочке". Они по умолчанию умели вести маневренные действия, что блестяще и показали, подчеркнул историк.По его мнению, ВСУ под Курском застали ВС РФ врасплох. Но они застали врасплох те подразделения, у которых не было боевого опыта. А когда туда приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, то все это закончилось и началось то, к чему привыкли ВС РФ, отметил Норин.По его мнению, первая часть "курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой". Нужно надеяться, вторая часть этой эскапады станет российской победой и поражением ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курск, польша, евгений норин, вс рф, курская область, наступление, контрнаступление, всу, потери всу, победа
Новости, Россия, Курск, Польша, Евгений Норин, ВС РФ, Курская область, наступление, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ, победа

"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"

05:30 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Когда под Курск приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, там началось то, к чему мы привыкли. Чего стоит только одна засада под Гуево, когда дронами размотали украинскую роту просто на марше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но ВСУ тоже использовал там свои годные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, сообщил журналист.
Он добавил, что 56-й полк ВДВ — это подразделение, которое провоевало везде, где только можно было провоевать. Они были "затычкой в каждой бочке". Они по умолчанию умели вести маневренные действия, что блестяще и показали, подчеркнул историк.
По его мнению, ВСУ под Курском застали ВС РФ врасплох. Но они застали врасплох те подразделения, у которых не было боевого опыта. А когда туда приехали "папаши" с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, то все это закончилось и началось то, к чему привыкли ВС РФ, отметил Норин.
"Чего стоит только одна засада под Гуево, когда мы дронами размотали украинскую роту просто на марше. Более того, некоторые подразделения спецназа воюют в приграничье с самого начала. Они ко всем этим хохмам привыкли. Разница была только в том, что ВСУ туда нагнали больше людей и техники", — подчеркнул он.
По его мнению, первая часть "курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой". Нужно надеяться, вторая часть этой эскапады станет российской победой и поражением ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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Вчера, 12:18
О смысле СВОПо мере того, как утыкивание Украины флагами отмечает растущее в геометрической прогрессии количество трупов тех, кого они пафосно называют не иначе как защитниками, постепенно у каждого из нас появляется свой знакомый (с которым когда-то вместе учились, служили, отдыхали) или даже родственник (хорошо если дальний) погибший за Украину.
 
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