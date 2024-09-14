Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057444484.html
Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины - 14.09.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной.
2024-09-14T06:39
2024-09-14T06:39
интервью
россия
украина
турция
ростислав ищенко
сикорский
дональд трамп
нато
брикс
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой МИД Польши Радославом Сикорским от имени Петра Порошенко. Сикорский им сообщил, что на данном этапе желание у Польши воевать за Украину — нулевое. Но все может измениться, если фронт на Украине и сама Украина начнут рушиться. Фронт уже трещит, учитывая наше продвижение в Донбассе. Что тогда может заставить Польшу воевать за Украину?- Сикорский врет. За Украину Польша воевать не собирается. Польша собирается воевать за Польшу. И воевать надо не тогда, когда фронт рушится, а воевать надо было в 2023 году, когда ВСУ шли в наступление. Надо было поддерживать ее ударами на других направлениях, оттягивать на себя российские войска, создавать для России новые очаги напряженности, чтобы увеличить шанс Украины на победу.А когда одного игрока уже выбили с площадки, и тут выходит другой такой же слабый, в этом смысла нет. Вернее, в этом есть смысл для Соединенных Штатов, но нет никакого смысла для Польши. Поэтому сейчас речь идет не о том, что они готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, для того чтобы, во-первых, сохранить буфер на границе с Россией и для того, чтобы показать своему народу, что Польша не просто так все это время враждовала с Россией, она получила за это бонус. Она вернула исконные польские территории, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию.- Нужны ли России эти земли?- России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной. Потом от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым, говорить, что это исконно украинские земли.Чтобы лишить противника такой возможности, Россия может забрать Галицию себе. А часть галичан убежит, другая часть будет спрашивать, в какую партию вступить: в КПСС, ВКП(б) или "Единую Россию", чтобы сделать карьеру в новом государстве.Поскольку поляки сами не прочь претендовать на эти земли, они заявляют, что готовы к войне с Россией в случае развала Украины. Чтобы потом сказать, мы заняли западные области, давайте проведем границу и не будем воевать друг с другом. Вы же свое уже забрали, Житомир, Винница ваши. И чего вам еще надо? И опять-таки проблема не в том, проведем мы границу или не проведем. Проблема в том, что граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть на каком-то этапе коллективный Запад может ее не признать. А для нас непризнанная граница является источником большой головной боли. Это как между Северной и Южной Кореей.Но это маленькие страны, за которые решают их большие друзья. Там этот пожар можно погасить. А когда это демаркационная линия между Россией и НАТО, то это источник постоянного огромного напряжения, огромной опасности, где в любой момент можно спровоцировать военный кризис. Поэтому нам нужна четкая граница.Поляки, заявляя о готовности к войне с Россией, собираются вести чисто психологическую войну. Армия будет где-то гулять по каким-то украинским территориям, а дипломаты будут говорить, зачем вам война с НАТО? Сейчас договоримся по-быстрому и все.- Эрдоган снова напомнил о себе. Все обсуждают его заявление, смысл которого в том, что что Россия должна вернуть Крым Украине. Он готов пойти на обострение отношений с Россией, несмотря на желание вступить в БРИКС?- Это официальная позиция не только Турции. Много вы знаете стран, которые признали Крым российским? По-моему, пальцев одной руки хватит, чтобы их перечислить.Есть только два официальных претендента на Крым, официальных. Украина, говорит, он занесен в нашу конституцию как украинский регион. Россия, говорит, он занесен в нашу конституцию как российский регион.Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Турция придерживается стандартной позиции, когда ее в лоб спрашивают, чей Крым, она говорит, украинский. Эту позицию она не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет. Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции. Потому что с точки зрения недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями.Два государства, между которыми происходит изменение линии границы, подписывают договор и признают эти изменения. Либо же Совбез ООН принимает решение о том, что произошло изменение линии границы. У нас нет ни одного, ни второго. Украина не признала изменение границы. Совбез ООН, пока там американцы, никогда за это не проголосует.Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не придем к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить.Это совершенно не мешает им стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым-российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. В сфере безопасности Турция до сих пор член НАТО. И это для нее принципиальный момент. Она не будет выходить из НАТО, потому что в НАТО Греция, а Турция с греками находится в состоянии перманентной конфронтации. И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но Турция не сильнее НАТО.В то же время сотрудничество с БРИКС – это вопрос национальной экономической безопасности. Потому что они не смогли убедить Европейский Союз в необходимости принять Турцию. Европейские рынки перед ними закрыты. Для развития экономики им нужен выход на другие рынки в качестве льготного партнера, поэтому они развивают сотрудничество с БРИКС, ШОС.Если ситуация поменяется, не если, а когда она поменяется, и Россия победит вместе с Китаем, или без него, но победит, тогда турки поменяют свою военно-политическую ориентацию. И будут вступать в какие-нибудь новые союзы вместе с Россией, или без России. А пока что для них НАТО в военном плане – это последний свет в окошке.О "мирном" плане Дональда Трампа Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
https://ukraina.ru/20240913/1057428002.html
https://ukraina.ru/20240913/1057434089.html
https://ukraina.ru/20240912/1057405765.html
россия
украина
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_3040e80dc05e085b36d6e03cabe1020c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, турция, ростислав ищенко, сикорский, дональд трамп, нато, брикс, совет безопасности оон
Интервью, Россия, Украина, Турция, Ростислав Ищенко, Сикорский, Дональд Трамп, НАТО, БРИКС, Совет Безопасности ООН

Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины

06:39 14.09.2024
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
Читать в
Татьяна
Чугаенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой МИД Польши Радославом Сикорским от имени Петра Порошенко. Сикорский им сообщил, что на данном этапе желание у Польши воевать за Украину — нулевое. Но все может измениться, если фронт на Украине и сама Украина начнут рушиться. Фронт уже трещит, учитывая наше продвижение в Донбассе. Что тогда может заставить Польшу воевать за Украину?
- Сикорский врет. За Украину Польша воевать не собирается. Польша собирается воевать за Польшу. И воевать надо не тогда, когда фронт рушится, а воевать надо было в 2023 году, когда ВСУ шли в наступление. Надо было поддерживать ее ударами на других направлениях, оттягивать на себя российские войска, создавать для России новые очаги напряженности, чтобы увеличить шанс Украины на победу.
А когда одного игрока уже выбили с площадки, и тут выходит другой такой же слабый, в этом смысла нет. Вернее, в этом есть смысл для Соединенных Штатов, но нет никакого смысла для Польши. Поэтому сейчас речь идет не о том, что они готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, для того чтобы, во-первых, сохранить буфер на границе с Россией и для того, чтобы показать своему народу, что Польша не просто так все это время враждовала с Россией, она получила за это бонус. Она вернула исконные польские территории, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию.
- Нужны ли России эти земли?
- России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной. Потом от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым, говорить, что это исконно украинские земли.
Чтобы лишить противника такой возможности, Россия может забрать Галицию себе. А часть галичан убежит, другая часть будет спрашивать, в какую партию вступить: в КПСС, ВКП(б) или "Единую Россию", чтобы сделать карьеру в новом государстве.
Как Польша может воевать на Украине и есть ли у Турции претензии на Крым - Ищенко
Вчера, 10:25
Как Польша может воевать на Украине и есть ли у Турции претензии на Крым - Ищенко
Поскольку поляки сами не прочь претендовать на эти земли, они заявляют, что готовы к войне с Россией в случае развала Украины. Чтобы потом сказать, мы заняли западные области, давайте проведем границу и не будем воевать друг с другом. Вы же свое уже забрали, Житомир, Винница ваши. И чего вам еще надо? И опять-таки проблема не в том, проведем мы границу или не проведем.
Проблема в том, что граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть на каком-то этапе коллективный Запад может ее не признать. А для нас непризнанная граница является источником большой головной боли. Это как между Северной и Южной Кореей.
Но это маленькие страны, за которые решают их большие друзья. Там этот пожар можно погасить. А когда это демаркационная линия между Россией и НАТО, то это источник постоянного огромного напряжения, огромной опасности, где в любой момент можно спровоцировать военный кризис. Поэтому нам нужна четкая граница.
Поляки, заявляя о готовности к войне с Россией, собираются вести чисто психологическую войну. Армия будет где-то гулять по каким-то украинским территориям, а дипломаты будут говорить, зачем вам война с НАТО? Сейчас договоримся по-быстрому и все.
- Эрдоган снова напомнил о себе. Все обсуждают его заявление, смысл которого в том, что что Россия должна вернуть Крым Украине. Он готов пойти на обострение отношений с Россией, несмотря на желание вступить в БРИКС?
- Это официальная позиция не только Турции. Много вы знаете стран, которые признали Крым российским? По-моему, пальцев одной руки хватит, чтобы их перечислить.
Есть только два официальных претендента на Крым, официальных. Украина, говорит, он занесен в нашу конституцию как украинский регион. Россия, говорит, он занесен в нашу конституцию как российский регион.
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Турция придерживается стандартной позиции, когда ее в лоб спрашивают, чей Крым, она говорит, украинский. Эту позицию она не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет.
Сгенерировано нейросетью
Вчера, 14:09
Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну В ответ на истерику просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, который набросился на китайско-бразильский план урегулирования конфликта на Украине, министр обороны Китая Дун Цзюнь рассказал о причинах этих выпадов
Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции. Потому что с точки зрения недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями.
Два государства, между которыми происходит изменение линии границы, подписывают договор и признают эти изменения. Либо же Совбез ООН принимает решение о том, что произошло изменение линии границы. У нас нет ни одного, ни второго. Украина не признала изменение границы. Совбез ООН, пока там американцы, никогда за это не проголосует.
Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не придем к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить.
Это совершенно не мешает им стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым-российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. В сфере безопасности Турция до сих пор член НАТО. И это для нее принципиальный момент.
Она не будет выходить из НАТО, потому что в НАТО Греция, а Турция с греками находится в состоянии перманентной конфронтации. И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но Турция не сильнее НАТО.
Зеленский
12 сентября, 15:13
Крымская платформа: третий год борьбы за "украинский Крым"Второй саммит "Крымской платформы" (первый был проведён в августе 2021 года) на третьем году "полномасштабной агрессии" выглядит каким-то диким оксюмороном. Какой Крым? Украина потеряла почти пятую часть территории. Какой смысл говорить отдельно о Крыме? Смысл, однако, есть…
В то же время сотрудничество с БРИКС – это вопрос национальной экономической безопасности. Потому что они не смогли убедить Европейский Союз в необходимости принять Турцию. Европейские рынки перед ними закрыты. Для развития экономики им нужен выход на другие рынки в качестве льготного партнера, поэтому они развивают сотрудничество с БРИКС, ШОС.
Если ситуация поменяется, не если, а когда она поменяется, и Россия победит вместе с Китаем, или без него, но победит, тогда турки поменяют свою военно-политическую ориентацию. И будут вступать в какие-нибудь новые союзы вместе с Россией, или без России. А пока что для них НАТО в военном плане – это последний свет в окошке.
О "мирном" плане Дональда Трампа Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
 
ИнтервьюРоссияУкраинаТурцияРостислав ИщенкоСикорскийДональд ТрампНАТОБРИКССовет Безопасности ООН
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
08:15Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
07:45"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
07:35Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
07:27Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:22Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры
07:04Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
06:58Владислав Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке
06:39Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
06:39Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
06:10"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
05:45Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Лента новостейМолния