https://ukraina.ru/20240914/1057444484.html

Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины

Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины - 14.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины

России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной.

2024-09-14T06:39

2024-09-14T06:39

2024-09-14T06:39

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россия

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турция

ростислав ищенко

сикорский

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совет безопасности оон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой МИД Польши Радославом Сикорским от имени Петра Порошенко. Сикорский им сообщил, что на данном этапе желание у Польши воевать за Украину — нулевое. Но все может измениться, если фронт на Украине и сама Украина начнут рушиться. Фронт уже трещит, учитывая наше продвижение в Донбассе. Что тогда может заставить Польшу воевать за Украину?- Сикорский врет. За Украину Польша воевать не собирается. Польша собирается воевать за Польшу. И воевать надо не тогда, когда фронт рушится, а воевать надо было в 2023 году, когда ВСУ шли в наступление. Надо было поддерживать ее ударами на других направлениях, оттягивать на себя российские войска, создавать для России новые очаги напряженности, чтобы увеличить шанс Украины на победу.А когда одного игрока уже выбили с площадки, и тут выходит другой такой же слабый, в этом смысла нет. Вернее, в этом есть смысл для Соединенных Штатов, но нет никакого смысла для Польши. Поэтому сейчас речь идет не о том, что они готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, для того чтобы, во-первых, сохранить буфер на границе с Россией и для того, чтобы показать своему народу, что Польша не просто так все это время враждовала с Россией, она получила за это бонус. Она вернула исконные польские территории, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию.- Нужны ли России эти земли?- России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной. Потом от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым, говорить, что это исконно украинские земли.Чтобы лишить противника такой возможности, Россия может забрать Галицию себе. А часть галичан убежит, другая часть будет спрашивать, в какую партию вступить: в КПСС, ВКП(б) или "Единую Россию", чтобы сделать карьеру в новом государстве.Поскольку поляки сами не прочь претендовать на эти земли, они заявляют, что готовы к войне с Россией в случае развала Украины. Чтобы потом сказать, мы заняли западные области, давайте проведем границу и не будем воевать друг с другом. Вы же свое уже забрали, Житомир, Винница ваши. И чего вам еще надо? И опять-таки проблема не в том, проведем мы границу или не проведем. Проблема в том, что граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть на каком-то этапе коллективный Запад может ее не признать. А для нас непризнанная граница является источником большой головной боли. Это как между Северной и Южной Кореей.Но это маленькие страны, за которые решают их большие друзья. Там этот пожар можно погасить. А когда это демаркационная линия между Россией и НАТО, то это источник постоянного огромного напряжения, огромной опасности, где в любой момент можно спровоцировать военный кризис. Поэтому нам нужна четкая граница.Поляки, заявляя о готовности к войне с Россией, собираются вести чисто психологическую войну. Армия будет где-то гулять по каким-то украинским территориям, а дипломаты будут говорить, зачем вам война с НАТО? Сейчас договоримся по-быстрому и все.- Эрдоган снова напомнил о себе. Все обсуждают его заявление, смысл которого в том, что что Россия должна вернуть Крым Украине. Он готов пойти на обострение отношений с Россией, несмотря на желание вступить в БРИКС?- Это официальная позиция не только Турции. Много вы знаете стран, которые признали Крым российским? По-моему, пальцев одной руки хватит, чтобы их перечислить.Есть только два официальных претендента на Крым, официальных. Украина, говорит, он занесен в нашу конституцию как украинский регион. Россия, говорит, он занесен в нашу конституцию как российский регион.Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Турция придерживается стандартной позиции, когда ее в лоб спрашивают, чей Крым, она говорит, украинский. Эту позицию она не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет. Они будут об этом говорить вслух или не говорить вслух, но они будут придерживаться именно такой позиции. Потому что с точки зрения недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями.Два государства, между которыми происходит изменение линии границы, подписывают договор и признают эти изменения. Либо же Совбез ООН принимает решение о том, что произошло изменение линии границы. У нас нет ни одного, ни второго. Украина не признала изменение границы. Совбез ООН, пока там американцы, никогда за это не проголосует.Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не придем к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить.Это совершенно не мешает им стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым-российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. В сфере безопасности Турция до сих пор член НАТО. И это для нее принципиальный момент. Она не будет выходить из НАТО, потому что в НАТО Греция, а Турция с греками находится в состоянии перманентной конфронтации. И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но Турция не сильнее НАТО.В то же время сотрудничество с БРИКС – это вопрос национальной экономической безопасности. Потому что они не смогли убедить Европейский Союз в необходимости принять Турцию. Европейские рынки перед ними закрыты. Для развития экономики им нужен выход на другие рынки в качестве льготного партнера, поэтому они развивают сотрудничество с БРИКС, ШОС.Если ситуация поменяется, не если, а когда она поменяется, и Россия победит вместе с Китаем, или без него, но победит, тогда турки поменяют свою военно-политическую ориентацию. И будут вступать в какие-нибудь новые союзы вместе с Россией, или без России. А пока что для них НАТО в военном плане – это последний свет в окошке.О "мирном" плане Дональда Трампа Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине

https://ukraina.ru/20240913/1057428002.html

https://ukraina.ru/20240913/1057434089.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, турция, ростислав ищенко, сикорский, дональд трамп, нато, брикс, совет безопасности оон