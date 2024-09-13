https://ukraina.ru/20240913/1057415640.html

Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного

Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного - 13.09.2024 Украина.ру

Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного

Россия может проводить СВО весь 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Вы же знаете парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа

2024-09-13T04:42

2024-09-13T04:42

2024-09-13T04:42

интервью

россия

грозный

вооруженные силы украины

украина

сумы

владимир зеленский

вдв

сейм

сво

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Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности, считает военный историк, журналист, автор книги о двух Чеченских кампаниях Евгений НоринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник очухался и начал прощупывать нашу оборону на ранее незадействованных участках границы. Там его сейчас сдерживают, идут тяжелые бои.- Евгений, учитывая эти вводные, какая перед нами сейчас стоит задача минимум?- Курское направление характерно тем, что с обеих сторон там задействовано мало народу. К тому же, и у ВС РФ, и у ВСУ не было времени, чтобы соорудить там укрепрайоны как в Донбассе или "Линию Суровикина" как на Запорожье. Линия соприкосновения там постоянно скакала, потому что фронт был разряжен. А это значит, что там можно вести маневренную войну, когда ты можешь многое быстро приобрести, но и быстро потерять. Именно этим объясняется тактика, которую выбрал противник.Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытаются контратаковать. Это обоюдоострый вариант, поскольку при удаче ты приобретаешь многое, а при неудаче ты усиливаешь свои проблемы. А проблемы у них серьезные.У противника там не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что, если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся, сдержанные пограничными столбами. С нашей стороны было бы логично продвинуться чуть дальше – хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу двумя руками и ногами, а также будут стараться контратаковать, чтобы перевернуть эту шахматную доску.Вообще вся операция ВСУ под Курском – это была их попытка встряхнуть шахматную доску. Доску они встряхнули, а фигуры – "бац" и встали на место. Да, это было для нас отвратительно и омерзительно. Да, наши территории оказались в оккупации. Да, наши сограждане попали в плен. Расстрелы гражданских машин на трассе и мародёрство в суджанской "Пятёрочке" (все эти фотографии всушников в стиле "Вандалы разграбили римский город" - это ужасно). Но с военной точки зрения это противнику ничего не дало.Это наша катастрофа, но это не их победа. Потому что встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал"?Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник-то тоже использовал там свои годные бригады с аэромобильниками на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали.Наша задача состоит в следующем: освободить нашу территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ доставить им это напряжение – хоть как-то продвигаться в сторону Сум. Но это задача не прям сейчас. А прямо сейчас перед нами стоят две задачи:Перове. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм.Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты. Если бы мы приняли осторожное решение в виде отвода войск за Сейм, ВСУ бы получили обеспеченный фланг и большое пространство, но мы были бы уверены в том, что там никого не отрежут. Но мы решили наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на нашей стороне.Второе – обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее.Тут мы тоже действуем разумно. Мы не ломимся лоб в лоб на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. Наш план очевиден, но разумен.Следующий шаг – это штурм Суджи. Понятно, что за нее противник будет держаться зубами по политическим причинам. Если закончится Суджа, возникнет вопрос, а чего они туда ходили. Потому что когда Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы, в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас это самое наступление на Сумы может случиться.Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет об украинской территории, где у противника было больше времени накопать укрепления. К тому же, не факт, что наши отборные части нужно оставлять именно в тех краях и что они не сделают больше, выпрыгнув как черти из табакерки где-то под Купянском или Угледаром.Ситуацию под Курском я оцениваю как осторожно-оптимистическую. Наступление идет. Поселки освобождаются. В Донбассе у ВСУ тоже проблемы. Противник сделал острый выпад, для которого использовал все резервы, а за этим выпадом ничего толком не последовало.Да, они чуть-чуть демонтировали нашу группировку под Часов Яром. Но он и так был не самым перспективным участком. Да, они выдернули часть наших сил из Таврии. Но она и так была у нас консервой с резервами. Результаты украинского эксперимента не вышли за пределами морально-психологических аспектов. Да и с морально-психологическими аспектами тоже не получилось.Они активировали наши подразделения из солдат-срочников, которых мы до этого не использовали по политическим причинам. Они добавили плюс к набору добровольцев и волонтерской активности. Как военный волонтер я сам могу сказать, что эскапада под Суджей позволила мне оснастить несколько рот полезными штуками от БПЛА до раций. Спасибо за это Украине.- Получается, что под Курском мы научились вести маневренную войну. А то бытовало мнение, что за два года позиционных боев в Донбассе мы от нее отвыкли.- Я уже перечислил, кто воюет с нашей стороны под Курском.56-й полк ВДВ – это подразделение, которое провоевало везде, где только можно было провоевать. Они были затычкой в каждой бочке. Они по умолчанию умели вести маневренные действия, что они блестяще и показали.Да, ВСУ под Курском застали нас со спущенными штанами. Но они застали со спущенными штанами подразделения, у которых не было боевого опыта. А когда туда приехали папаши с серьезным уровнем подготовки солдат и офицеров, вся йога закончилась и началось то, к чему мы привыкли. Чего стоит только одна засада под Гуево, когда мы дронами размотали украинскую роту просто на марше.Более того, некоторые подразделения спецназа воюют в приграничье с самого начала. Они ко всем этим хохмам привыкли. Разница была только в том, что ВСУ туда нагнали больше людей и техники.То есть первая часть курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой. Надеюсь, вторая часть этой эскапады станет нашей победой и их поражением.- По поводу нашего гипотетического захода в Сумскую область. Ранее вы говорили, что мы могли бы устроить ВСУ аналог боев за Волчанск в районе Ахтырки. Какое направление лучше всего подходит для того, чтобы подойти к самим Сумам на дистанцию артиллерийского огня?- Я совершенно не уверен, что мы пойдем на Сумы. Скорее всего, мы будем дрессировать ВСУ в других местах. Я говорю об общем принципе.Мы владеем инициативой. Если у тебя есть возможность создавать противнику точки напряжения меньшими силами, чем задействует противник, ты молодец. Мы это понимаем и будем пытаться воткнуть в ВСУ новые иголки. Может быть, нам вообще придет в голову экстравагантная идея – например, попытаться второй раз отжать Чернобыльскую АЭС. Часть энергоблоков там работает, это недалеко от границы, для киевского режима это будет очень больно.Варианты есть. Мы их рассчитываем. Где-то обязательно ткнем.В СВО же учатся не только рядовые, но и генералы. Наше управление войсками уже не такое, как в 2022 году. Кто не имел опыта – тот его приобрел. Кто имел опыт – тот его добавил.- Недавнюю массированную атаку беспилотников по российским регионам связывают с подготовкой массированных ракетных ударов вглубь нашей территории. Остались ли у противника другие аргументы, чтобы перевернуть ход боевых действий?- ВСУ наверняка попытаются использовать то, что у них осталось от авиации, ракет и дронов дальнего радиуса действия.У противника резерв кунштюков раз за разом исчерпывается. Именно поэтому стоит ожидать, что креатив попрет во все поля. Киевский режим будет пытаться делать все. У нас же остался незамеченным эпизод, когда ВСУ пытались развалить Крымский мост, устроив неистовый раж ракетами, просто потому, что их посбивали. Но это не значит, что они скажут: "Ну, облажались. Ничего не поделаешь". Они будут пытаться наносить ракетные удары по "старой" России.Наша страна в этом отношении уязвима – у нас очень большая территория. Ты проскакал первую линию покрытия РЛС, а дальше у тебя много пустых мест. Страна гигантская, все "зонтиком" не накроешь. Понятно, что ключевые объекты так или иначе прикрыты, но ВСУ будут пытаться нас пырнуть, как это случилось с нефтяной базой Росрезерва.Может быть, они даже попытаются расколотить какую-то нефтебазу в Сургуте, чтобы нам было больно.Нам к этому надо готовиться именно потому, что на основном фронте у Украины дела полный швах. У нее все скверно обстоит не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Все, кто хотел воевать – и так воюют. Им приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее начинает сбоить экономика.Понятно, что Украина живет на западную помощь, но это – не бесконечный краник. Чем тяжелее ситуация, тем сложнее ее снабжать. Уже сейчас большая часть западной поддержки приходится на поддержку гражданского сектора экономики, чтобы он не отвалился. Кроме того, у киевского режима есть большая проблема в виде "уклонистов в серой зоне" - огромного количества военных, которые служат где-то в тылу, но на фронт идти не хотят. То есть на бумаге армия большая, а в реальности – не очень. Но если Украина попытается их поставить под ружье, то эти резервные бригады в тылу окажутся гвардией революции.У противника ситуация тяжелая.Но у нас она тоже тяжелая. Неслучайно мы готовы платить свежим рекрутам по 2 миллиона. И я скажу откровенно, что у нас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам.- Что мы можем сделать, чтобы избежать этой второй волны мобилизации?- Ничего ты с этим уже не сделаешь. Так или иначе ее будут проводить в смягченной форме. Кого-то возьмут из структур МВД, кого-то выдернут из "Африканского корпуса" и частей за пределами России, кого-то вернут в строй из вернувшихся домой контрактников. Кого-то наберут из освобожденных территорий. Я точно знаю, что на фронте воюют жители Токмака и Мариуполя, которые подписали контракты.Если мы соберем 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит.Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Ты не можешь сам себя обыскать в Токмаке или в полиции десять раз, иначе у тебя некого будет в ППС посылать. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине России, которые пашут в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт.Так что я не исключаю, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации.Радует только то, что у противника в этом отношении ситуация гораздо хуже. Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее уровень боеспособности разных бригад драматически различается. Та же 47-я бригада носится по всему фронту, стачивается, бежит закрывать новую дыру и сдает позиции условной теробороне, которая теряет стратегически важную "Пырловку", а потом говорит: "Ну не смогла я, не смогла".Это уже было в Новогродовке, откуда украинцы слиняли, а потом сказали: "Ну, сорян".Это война на истощение. Проиграет тот, кто первый упадет. Противник пока на пару ступенек ниже. Он будет делать все, чтобы мы падали быстрее. Мы это ему не дадим.- Вот этих гипотетических 50 тысяч мобилизованных хватит, чтобы мы дожали Покровск?- Это зависит от того, что мы понимаем под выражением "дожать Покровск".Покровск ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Все эти задачи решаются на подступах к Покровску. Для этого нам даже не обязательно штурмовать город. Нам задача подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть там под ФАБами.Я худой пророк. Но я надеюсь, что к концу года Покровск однозначно станет для Украины чемоданом без ручки: бросить жалко, а нести сил нет.- Короче говоря, этих 50 тысяч мобилизованных нам хватит, чтобы протянуть следующий год?- Хватит. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск.Да, это не самая веселая ситуация, когда полки морской пехоты комплектуют из экипажей подводных лодок, но, например, в Первую Чеченскую кампанию Грозный брали морпехи, которые значительную частью были не настоящими морпехами, а выдернутыми с кораблей. Возможно, нам на это идти тоже придется.Конечно, мы продержимся 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Вы же знаете парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа. Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности.Понятно, что и Россия, и Запад много вкачали в эту войну, из-за чего нам будет трудно идти на компромисс. Но в конце концов мы подобьем бабки.Пока мы истощаемся медленнее, чем противник. Это не самая приятная оценка. Но если не можешь победить красиво – победи просто.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20240912/1057386157.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, грозный, вооруженные силы украины, украина, сумы, владимир зеленский, вдв, сейм, сво, курская область, чернобыльская аэс, донбасс, дроны, мобилизация, запад