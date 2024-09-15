"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа - 15.09.2024 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20240915/1057450047.html
"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа
"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа - 15.09.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа
Образ первосвященника и главы Синедриона Иосифа Каифы в романе "Мастер и Маргарита" не самый важный, но именно беседа Пилата с Каифой раскрывает подледные течения ершалаимской политики, которые привели к гибели Иешуа (да и Иуды, если уж на то пошло)
2024-09-15T12:01
2024-09-15T12:01
"вокруг булгакова"
история
рим
иерусалим
михаил булгаков
русская литература
роман
мастер и маргарита
христианство
писатель
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Булгаковский Каифа безусловно отличается от своего евангельского прототипа. В Новом Завете первосвященник – лицо не самостоятельное. Делами рулит его тесть Анна, а сам Каиафа выполняет в основном представительские функции.Булгаков Анну смело убирает, в основном, как можно понять, из соображений драматургических – ему нет необходимости усложнять картину в Ершалаиме, а противостояние преследующего свои цели Пилата и иудейской элиты сводится к противостоянию Пилата с представляющим интересы этой элиты Каифой. Еще одно расхождение – в Евангелиях казни Иисуса требовал народ иудейский. Однако версия Булгакова более правдоподобна – трудно представить себе кого-то, кто что-то требует у римского префекта. Тем более – такого как Пилат. Он, как кардинал Ришелье из советского фильма, мог сказать "нет такого народа, которого бы я не мог бы посадить в Бастилию".В образе Каифы самое важное лежит на поверхности – он иудейский патриот. Вспомним, что говорит первосвященник прокуратору: "знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь!"Преследование Иешуа он обосновывает именно тем, что распространение его учения приведёт к войне Рима против Иудеи:"Не мир, не мир принёс нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвёл народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!"Учитывая изложенную в романе концепцию Иешуа, которая сводится к тому, что люди изначально добры, логику первосвященника понять трудно – как образом "презумпция доброты" может привести к разрушительным последствиям?Впрочем, Каифа разбирается в людях и отлично знает, что они могут повернуть в сторону политической целесообразности любое учение, сколь угодно отвлечённое.Процитируем в этом связи оригинального мыслителя Льва Гумилёва:"Наперекор тезису об извечном противостоянии Света и Мрака богумилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды. (…) Ангелы Сатаниила скрутили, отняли у него суффикс "ил" – "единый", в котором таилась сила (разумеется, мистическая), и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был неожидан, но прост: "Бей византийцев!"Вероятно, что-то такое имел в виду и Каифа…В исторической реальности действительно исполнился прогноз Пилата:"Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината (XIIМолниеносный легион действительно воевал в Иудее – авт.), подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания".Это, собственно, и произошло, но несколько позже, без участия Пилата и Каифы, а самое главное – без сколько-нибудь ощутимого влияния христианства – Первая Иудейская война началась в 66 году, в 70 году был взят Иерусалим и разрушен храм. Распятие Иисуса относится к 30-33 году.Иудейские войны, которые привели к краху государственности и разрушению храма, были следствием деятельности людей типа Каифы. Именно такие как он довели дело до прямого столкновения с неизмеримо более сильным противником. Из патриотических соображений, что характерно.В тексте романа ничего этого нет, но читатель, на которого рассчитывал Булгаков, знал историю Иудеи из школьного курса закона Божьего, и второй уровень личности Каифы определял легко. Правда подразумевалось, что что прав был как раз Пилат, и "смерть философа с его мирною проповедью" была как раз главной причиной бедствий иудеев, ибо обратила на них гнев Божий. В романе эта составляющая игнорируется (Иешуа, в отличие от Иисуса, не воскресает и вряд ли это случайность).Но есть ещё третий уровень, опять же – известный читателю по последствиям, но неизвестный в деталях (и Булгаков в романе эти детали не освещает). Для нейтрализации носителя учения, определённого (как показала дальнейшая практика – ошибочно определённого) как опасного, иудейские священники идут на подлог.Они имеют право вести следствие по поводу вероотступничества и даже провоцировать проповедника на соответствующие беседы. Однако, когда в проповеди Иешуа признаков вероотступничества не обнаруживается…Тут, кстати, вопрос – действительно ли это так? Исторический Иисус утверждал, что не учит ничему, чему бы не учили в синагоге (можно сослаться на мнение Пилата, который не счёл его виновным, но он вряд ли авторитет в иудейском вероучении). В отношении Иешуа можно предполагать, что в его проповедях тоже ничего не нашли. И тогда дали Иуде задание начать разговор на тему, которая подпадает под действие имперского закона об охране величества. Провокация, правда, направлена не столько против самого Иешуа, сколько против Пилата, который мог бы воспротивиться казни заведомо невиновного человека (и воспротивился).Ещё один важный момент, которого нет в тексте.Если проповедь Иешуа действительно так опасна для синедриона, то не проще ли его тихонько прирезать в той же Гефсимании и концы в воду? С историческим Иисусом этого не получилось бы, ибо Он был постоянно окружён толпами народа и апостолами. Но с Иешуа был только один попутчик (не ученик даже) и тот отстал по дороге…Можно предположить, что проповедь Иешуа, что называется, была растворена в воздухе и ненависть фарисеев (это слово в романе не употребляется) была направлена не так против персонально Иешуа, как против его идей. Важен был сам факт казни носителя идеи как государственного преступника, чтобы бросить тень на всех её последователей в дальнейшем. Ну и натравить на них имперскую власть.В этом смысле Каифа – наглядная иллюстрация истины о том, что нельзя служить Богу и маммоне. Под маммоной обычно понимают богатство, но тут речь идёт о благосостоянии вообще – а с ним-то у иудейских священников в то время всё было в порядке. Так что патриотизм Каифы имел совершенно явную материальную составляющую.
https://ukraina.ru/20240317/1028819797.html
https://ukraina.ru/20230917/1049462268.html
https://ukraina.ru/20240908/1057300740.html
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Василий Стоякин
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история, рим, иерусалим, михаил булгаков, русская литература, роман, мастер и маргарита, христианство, писатель
"Вокруг Булгакова", История, Рим, Иерусалим, Михаил Булгаков, русская литература, роман, Мастер и Маргарита, христианство, писатель

"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа

12:01 15.09.2024
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Образ первосвященника и главы Синедриона Иосифа Каифы в романе "Мастер и Маргарита" не самый важный, но именно беседа Пилата с Каифой раскрывает подледные течения ершалаимской политики, которые привели к гибели Иешуа (да и Иуды, если уж на то пошло)
Булгаковский Каифа безусловно отличается от своего евангельского прототипа. В Новом Завете первосвященник – лицо не самостоятельное. Делами рулит его тесть Анна, а сам Каиафа выполняет в основном представительские функции.
Булгаков Анну смело убирает, в основном, как можно понять, из соображений драматургических – ему нет необходимости усложнять картину в Ершалаиме, а противостояние преследующего свои цели Пилата и иудейской элиты сводится к противостоянию Пилата с представляющим интересы этой элиты Каифой. Еще одно расхождение – в Евангелиях казни Иисуса требовал народ иудейский. Однако версия Булгакова более правдоподобна – трудно представить себе кого-то, кто что-то требует у римского префекта. Тем более – такого как Пилат. Он, как кардинал Ришелье из советского фильма, мог сказать "нет такого народа, которого бы я не мог бы посадить в Бастилию".
В образе Каифы самое важное лежит на поверхности – он иудейский патриот. Вспомним, что говорит первосвященник прокуратору: "знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь!"
Преследование Иешуа он обосновывает именно тем, что распространение его учения приведёт к войне Рима против Иудеи:
"Не мир, не мир принёс нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвёл народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!"
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
17 марта, 08:54"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Учитывая изложенную в романе концепцию Иешуа, которая сводится к тому, что люди изначально добры, логику первосвященника понять трудно – как образом "презумпция доброты" может привести к разрушительным последствиям?
Впрочем, Каифа разбирается в людях и отлично знает, что они могут повернуть в сторону политической целесообразности любое учение, сколь угодно отвлечённое.
Процитируем в этом связи оригинального мыслителя Льва Гумилёва:
"Наперекор тезису об извечном противостоянии Света и Мрака богумилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды. (…) Ангелы Сатаниила скрутили, отняли у него суффикс "ил" – "единый", в котором таилась сила (разумеется, мистическая), и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был неожидан, но прост: "Бей византийцев!"
Вероятно, что-то такое имел в виду и Каифа…
В исторической реальности действительно исполнился прогноз Пилата:
"Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината (XIIМолниеносный легион действительно воевал в Иудее – авт.), подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания".
Это, собственно, и произошло, но несколько позже, без участия Пилата и Каифы, а самое главное – без сколько-нибудь ощутимого влияния христианства – Первая Иудейская война началась в 66 году, в 70 году был взят Иерусалим и разрушен храм. Распятие Иисуса относится к 30-33 году.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября 2023, 05:45"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": прокуратор и царьСудьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно
Иудейские войны, которые привели к краху государственности и разрушению храма, были следствием деятельности людей типа Каифы. Именно такие как он довели дело до прямого столкновения с неизмеримо более сильным противником. Из патриотических соображений, что характерно.
В тексте романа ничего этого нет, но читатель, на которого рассчитывал Булгаков, знал историю Иудеи из школьного курса закона Божьего, и второй уровень личности Каифы определял легко. Правда подразумевалось, что что прав был как раз Пилат, и "смерть философа с его мирною проповедью" была как раз главной причиной бедствий иудеев, ибо обратила на них гнев Божий. В романе эта составляющая игнорируется (Иешуа, в отличие от Иисуса, не воскресает и вряд ли это случайность).
Но есть ещё третий уровень, опять же – известный читателю по последствиям, но неизвестный в деталях (и Булгаков в романе эти детали не освещает). Для нейтрализации носителя учения, определённого (как показала дальнейшая практика – ошибочно определённого) как опасного, иудейские священники идут на подлог.
Они имеют право вести следствие по поводу вероотступничества и даже провоцировать проповедника на соответствующие беседы. Однако, когда в проповеди Иешуа признаков вероотступничества не обнаруживается…
Тут, кстати, вопрос – действительно ли это так? Исторический Иисус утверждал, что не учит ничему, чему бы не учили в синагоге (можно сослаться на мнение Пилата, который не счёл его виновным, но он вряд ли авторитет в иудейском вероучении). В отношении Иешуа можно предполагать, что в его проповедях тоже ничего не нашли. И тогда дали Иуде задание начать разговор на тему, которая подпадает под действие имперского закона об охране величества. Провокация, правда, направлена не столько против самого Иешуа, сколько против Пилата, который мог бы воспротивиться казни заведомо невиновного человека (и воспротивился).
Ещё один важный момент, которого нет в тексте.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
8 сентября, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Иуда из КириафаОбраз Иуды безусловно относится к числу наиболее востребованных в мировой литературе. Его роль детально описана евангелистами, но трактовки того, чем он руководствовался, о чём думал, разнятся в широчайшем диапазоне – от простого желания заработать 30 монет, до подвига во имя веры (ибо без предательства Иуды не было бы и Воскресения)
Если проповедь Иешуа действительно так опасна для синедриона, то не проще ли его тихонько прирезать в той же Гефсимании и концы в воду? С историческим Иисусом этого не получилось бы, ибо Он был постоянно окружён толпами народа и апостолами. Но с Иешуа был только один попутчик (не ученик даже) и тот отстал по дороге…
Можно предположить, что проповедь Иешуа, что называется, была растворена в воздухе и ненависть фарисеев (это слово в романе не употребляется) была направлена не так против персонально Иешуа, как против его идей. Важен был сам факт казни носителя идеи как государственного преступника, чтобы бросить тень на всех её последователей в дальнейшем. Ну и натравить на них имперскую власть.
В этом смысле Каифа – наглядная иллюстрация истины о том, что нельзя служить Богу и маммоне. Под маммоной обычно понимают богатство, но тут речь идёт о благосостоянии вообще – а с ним-то у иудейских священников в то время всё было в порядке. Так что патриотизм Каифы имел совершенно явную материальную составляющую.
 
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12:01"Вокруг Булгакова": первосвященник иудейский Иосиф Каифа
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