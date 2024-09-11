https://ukraina.ru/20240911/1057374548.html

Песков ответил, что будет с Украиной, если Байден позвонит в Кремль

Песков ответил, что будет с Украиной, если Байден позвонит в Кремль - 11.09.2024 Украина.ру

Песков ответил, что будет с Украиной, если Байден позвонит в Кремль

Сможет ли звонок американского президента Джо Байдена завершить конфликт на Украине? На этот вопрос 11 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

новости

украина

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

дональд трамп

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057374119_0:52:1087:663_1920x0_80_0_0_bfe042fd93f80c40d94083c72707d139.png.webp

Во время теледебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот отказался от диалога с лидером РФ Владимиром Путиным, что и не позволяет завершить конфликт на Украине.Песков отметил, что дело не в звонке в Кремль, а в самой позиции США. И только ее пересмотр способен изменить ситуацию.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не пойдет на уступки в части своих интересов. И СВО не завершится, пока они не будут достигнуты.

https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html

https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

украина

россия

сша

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, дональд трамп, кремль