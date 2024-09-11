Песков ответил, что будет с Украиной, если Байден позвонит в Кремль
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Сможет ли звонок американского президента Джо Байдена завершить конфликт на Украине? На этот вопрос 11 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Во время теледебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот отказался от диалога с лидером РФ Владимиром Путиным, что и не позволяет завершить конфликт на Украине.
Песков отметил, что дело не в звонке в Кремль, а в самой позиции США. И только ее пересмотр способен изменить ситуацию.
"Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины как расходный материал в попытке подавлять все. что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции, действительно, во многом может поставить точку.
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Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
"Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не пойдет на уступки в части своих интересов. И СВО не завершится, пока они не будут достигнуты.