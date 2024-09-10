"Это настоящая красная черта": Акопов о том, готова ли Европа напрямую участвовать в боях с армией РФ
Поставки оружия на Украину будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией — это черта, которую Европа не перейдет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Изменения в российскую ядерную доктрину пока не внесены. Пока европейские самолеты не начнут делать боевые вылеты с румынских и польских аэродромов, Россия не будет объявлять о том, что она готова ударить по территории ЕС, сообщил эксперт.
Как только авиация НАТО, неважно, кому она принадлежит, формально Украине или все еще европейцам, начнет использоваться против российских войск, то не остается другого выхода, кроме как бить по натовским аэродромам, добавил Акопов.
"Это настоящая красная черта, которую они не готовы переходить", — указал обозреватель.
Понятно, что поставки оружия на Украину будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией — это черта, которую Европа не перейдет, отметил он.
"А если перейдет, то этот уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.ру
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