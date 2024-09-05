Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта
05:16 05.09.2024 (обновлено: 05:36 05.09.2024)
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
© Петр Толстой
Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
- Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза.
Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. А там этого единства нет.
Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины.
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Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.
Это как если бы Россия претендовала на Австрию и Германию. Европейцы бы сказали, вы что, оборзели, куда вы лезете? А как мы должны реагировать, когда они лезут на нашу историческую территорию и пытаются ее инкорпорировать в состав Евросоюза и НАТО? То есть отделить от нас на веки-вечные и поставить под свой ядерный зонтик.
Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания в то, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы, которое будет очень дорого стоить Европе. Я не говорю про ядерную войну, это крайний вариант. Дорого будет стоить, когда они поймут, во сколько им это обойдётся даже не финансово, а геополитически.
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- Каким должен быть российский ответ, если все-таки Евросоюз разрешит такие удары? Или изменения в ядерной доктрине и может быть тем самым ответом?
- Изменения в доктрину пока не внесены. Пока европейские самолеты не начнут делать боевые вылеты с румынских польских аэродромов, Россия не будет объявлять о том, что она готова ударить по территории ЕС. Как только авиация НАТО, не важно, кому она принадлежит, формально Украине или все еще европейцам, начнет использоваться против наших войск, у нас не остается другого выхода, кроме как бить по их аэродромам.
Это настоящая красная черта, которую они не готовы переходить. Понято было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет.
А если перейдет, то этот уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту.
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- Добился ли Зеленский чего-то на заседании совета Украина-НАТО?
- Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды.
Не вижу здесь другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались. С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать.
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