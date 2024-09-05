Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта - 05.09.2024 Украина.ру
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Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта
Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта - 05.09.2024 Украина.ру
Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта
Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.
2024-09-05T05:16
2024-09-05T05:36
интервью
украина
европа
россия
владимир зеленский
петр акопов
ес
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов.- Петр Эдуардович, почему представители МИД европейских стран не пришли к единому соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории России?- Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза.Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. А там этого единства нет.Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины.Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.Но ничего они не получат. И это понимают не только в Москве и в Киеве, но и многие европейцы. Но, к сожалению, они не могут об этом прямо сказать. Сказать о том, что американцы развели их на русскую опасность, и хотят, чтобы мы бились за кусок территории на востоке.Это как если бы Россия претендовала на Австрию и Германию. Европейцы бы сказали, вы что, оборзели, куда вы лезете? А как мы должны реагировать, когда они лезут на нашу историческую территорию и пытаются ее инкорпорировать в состав Евросоюза и НАТО? То есть отделить от нас на веки-вечные и поставить под свой ядерный зонтик.Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания в то, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы, которое будет очень дорого стоить Европе. Я не говорю про ядерную войну, это крайний вариант. Дорого будет стоить, когда они поймут, во сколько им это обойдётся даже не финансово, а геополитически.- Каким должен быть российский ответ, если все-таки Евросоюз разрешит такие удары? Или изменения в ядерной доктрине и может быть тем самым ответом?- Изменения в доктрину пока не внесены. Пока европейские самолеты не начнут делать боевые вылеты с румынских польских аэродромов, Россия не будет объявлять о том, что она готова ударить по территории ЕС. Как только авиация НАТО, не важно, кому она принадлежит, формально Украине или все еще европейцам, начнет использоваться против наших войск, у нас не остается другого выхода, кроме как бить по их аэродромам.Это настоящая красная черта, которую они не готовы переходить. Понято было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет.А если перейдет, то этот уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту.- Добился ли Зеленский чего-то на заседании совета Украина-НАТО?- Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды.Не вижу здесь другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались. С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать.О близком конце режима Зеленского Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
https://ukraina.ru/20240831/1057162420.html
https://ukraina.ru/20240903/1057191152.html
https://ukraina.ru/20240904/1057242944.html
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Александр Порунов
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, европа, россия, владимир зеленский, петр акопов, ес, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Интервью, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Петр Акопов, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта

05:16 05.09.2024 (обновлено: 05:36 05.09.2024)
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
- Петр Эдуардович, почему представители МИД европейских стран не пришли к единому соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории России?
- Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза.
Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. А там этого единства нет.
Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины.
31 августа, 14:53
Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о нынешнем положении Белоруссии, о решении по ударам ВСУ вглубь России, а также об итогах Совета Украина - НАТО
Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины.
Но ничего они не получат. И это понимают не только в Москве и в Киеве, но и многие европейцы. Но, к сожалению, они не могут об этом прямо сказать. Сказать о том, что американцы развели их на русскую опасность, и хотят, чтобы мы бились за кусок территории на востоке.
Это как если бы Россия претендовала на Австрию и Германию. Европейцы бы сказали, вы что, оборзели, куда вы лезете? А как мы должны реагировать, когда они лезут на нашу историческую территорию и пытаются ее инкорпорировать в состав Евросоюза и НАТО? То есть отделить от нас на веки-вечные и поставить под свой ядерный зонтик.
Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания в то, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы, которое будет очень дорого стоить Европе. Я не говорю про ядерную войну, это крайний вариант. Дорого будет стоить, когда они поймут, во сколько им это обойдётся даже не финансово, а геополитически.
Кирилл Копылов интервью
3 сентября, 05:19
Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки
- Каким должен быть российский ответ, если все-таки Евросоюз разрешит такие удары? Или изменения в ядерной доктрине и может быть тем самым ответом?
- Изменения в доктрину пока не внесены. Пока европейские самолеты не начнут делать боевые вылеты с румынских польских аэродромов, Россия не будет объявлять о том, что она готова ударить по территории ЕС. Как только авиация НАТО, не важно, кому она принадлежит, формально Украине или все еще европейцам, начнет использоваться против наших войск, у нас не остается другого выхода, кроме как бить по их аэродромам.
Это настоящая красная черта, которую они не готовы переходить. Понято было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет.
А если перейдет, то этот уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту.
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 19:30
Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США Зеленский в рамках предвыборной кампании в США готовит удар в направлении Крыма. Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому когда там начнутся активные боевые действия , мировое внимание будет переключено туда. А группировка ВСУ в Курской области будет или выдавлена, или уничтожена.
- Добился ли Зеленский чего-то на заседании совета Украина-НАТО?
- Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды.
Не вижу здесь другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались. С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать.
О близком конце режима Зеленского Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
 
ИнтервьюУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийПетр АкоповЕСНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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