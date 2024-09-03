Генерал-майор раскрыл, почему Запад передал Украине F-16, но "не рекомендует" использовать их в бою
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
На Украине понимают, что сейчас выходить в открытый бой самолетам F-16 нельзя и просто невыгодно. Во-первых, потому что у украинских лётчиков мало опыта. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них недостаточно знаний о работе в новых условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
На самом деле в боевой конфликт переданные Украине F-16 ни разу не входили. Они сразу же уходили, как только появлялись в небе, это всего 10 минут. Когда российские военные только готовились к перехвату или выходу на связь с украинскими пилотами, они тут же "сматывались восвояси", сообщил летчик.
На Украине понимают, что сейчас выходить в открытый бой самолетам F-16 нельзя и просто невыгодно. Западные кураторы, которые помогают им с освоением и обслуживанием этой техники, пока не рекомендуют этого делать, отметил генерал-майор.
"Во-первых, потому что опыта мало у украинских лётчиков. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них тоже недостаточно знаний о работе в новых условиях, в том числе природно-климатических", - подчеркнул Попов.
Одно дело F-16 летать в Северной Африке, Алжире или в американском штате Невада. А другое дело — в зоне СВО. Например, когда солнце светит, вообще F-16 выпускать нельзя, потому что их все увидят: и оптико-электронные системы, и локаторы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко Об изъятии термина Украина из оборота на сайте Украина.ру