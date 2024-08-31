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Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины

Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины - 31.08.2024 Украина.ру

Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему рано судить об эффективности F-16 в качестве ПВО.

2024-08-31T09:39

2024-08-31T09:39

2024-08-31T09:39

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украина

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польша

владимир зеленский

александр сырский

марьяна безуглая

нато

самолет

f-16

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Украина впервые применила полученные истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время масштабного удара по энергообъектам 26 августа, заявил на пресс-конференции в Киеве 27 августа Владимир Зеленский.Ранее The Economist написал, что в конце июля Киев получил 10 истребителей. А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что первый потерянный украинский самолет F-16 был сбит украинским же ПВО.— Владимир Александрович, применяются ли Украиной в бою самолеты F-16?— Давайте начнем с того, что по факту мы не знаем перелетели ли F-16 государственную границу Украины. Наше Министерство обороны официально не заявляло об этом. Я лично думаю, что они всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования.При этом F-16 не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины.Я думаю, что до конца октября они их применять открыто в бою не будут. И сейчас делают только демонстративные полёты. Помните, месяц назад появился один самолёт F-16 надо Львовом, летал на малой высоте и делал разные фигуры. По нашей информации, он там 10–15 минут крутился и после ушёл — скорее всего в Польшу, а не у себя на аэродроме, сел.Также наблюдали F-16 в районе Одессы. Тоже самолет виражи покрутил, переворот сделал и ушёл. Над Киевом был разовый полет. Ведь властям нужно показать что-то своему населению, которое все больше ропщет. Дескать, смотрите, мы уже летаем, мы уже работаем.На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились — это 10 минут. Как раз наши только готовились к перехвату или выходу на связь с их пилотами, они тут же "сматывались" восвояси.— Почему? Боятся? Не готовы?— Они понимают, что сейчас выйти в открытый бой им абсолютно и нельзя, и невыгодно. Западные кураторы, которые помогают им с освоением и обслуживанием этой техники, всё-таки пока не рекомендуют этого делать.Во-первых, потому что опыта мало у украинских лётчиков. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них тоже недостаточно знаний о работе в новых условиях, в том числе природно-климатических.Одно дело в Северной Африке, Алжире или в своем штате Невада летать. А другое дело — у нас. Например, когда солнце светит, вообще F-16 выпускать нельзя, потому что их все увидят: и оптико-электронные системы визуально возьмут, и локаторы обнаружат.— Первый украинский пилот F-16, вернувшийся на Украину после двухмесячного обучения в США, погиб 26 августа в результате ракетной атаки ВС РФ, написал депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. Место — военный аэродром в Ивано-Франковской области. Пост исчез через несколько минут после публикации. (Об этом сообщали Mash).— Это был не F-16, а Су-27. Потом нами штурмовик Су-25 был сбит, а далее — МиГ-29. И это все самолёты ещё нашего поколения, они у них остались. Ведь на территории Украины целая воздушная армия истребителей МиГ-29 была оставлена. Это очень много. Украинцы до сих пор их восстанавливают потихонечку и выполняют на них полёты.— Где могут быть расположены аэродромы базирования самолетов F-16, если их используют как ПВО?— Наиболее вероятные локации, где могут разместить F-16, как я упоминал в прошлом нашем интервью, это аэродромы Западной Украины.Например, Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк, Дубно. В Ужгороде (Закарпатье) есть приличный аэродром. Также под Одессой имеются два хороших аэродрома. Но это ближе к Приднестровью, где у нас локационные станции есть, и мы будем передавать информацию. Они боятся этого.То есть в принципе, у них есть возможность разместить самолеты у себя. Не исключено, что они могут то тут, то там спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Это могут быть дежурные силы и средства. Машины могут перелетать на оперативные аэродромы, аэродромы подскока — для дозаправки и подвешивания боекомплекта. И, соответственно, выполнить какую-то боевую задачу.— Украина по-прежнему намерена использовать F-16 в качестве ПВО?— Да. Чтобы сбивать наши крылатые ракеты.— И это будет происходить на территории Украины?— Конечно. Еще полгода назад Зеленский говорил о том, что F-16 будут базироваться на территории Польши и Румынии. Но это же страны НАТО.Варшава и Бухарест прекрасно понимают, что если они дадут добро на такой маневр (взлетать с их аэродромов, перелетать на аэродромы подскока, работать и уходить на их аэродромы), то у нас будут развязаны руки. Мы будем бить по авиабазам на территории стран НАТО.Наша воздушная и космическая разведка подтвердит, где какой самолет сел. На сегодняшний день это не проблема. Зачем Польше и Румынии брать на себя такую ответственность? Тем более, местное население будет против этого решения, потому что оно не во всем поддерживает свое правительство.— Правильно ли я понимаю, что Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит?— Конечно. Сработает наша агентурная и радиотехническая разведка. Она запеленгует передачу информации об этом.Когда мы с вами разговариваем по телефону, при желании спецслужбы могут отследить наш звонок и примерно сказать, где я нахожусь и где вы. Здесь то же самое. Когда наш самолет ДРЛО взлетает из Ростова, он сможет отследить еще 100 километров вглубь Польши и Румынии. Особенно, если будет летать над Черным морем.Мы получим информацию об F-16 даже по косвенным признакам: откуда велась связь, какие системы срабатывали. Спутники возьмут на контроль, уточнят эти районы, отснимут там все, а мы потом будем показывать эти кадры в ООН и говорить: "Извините, вы хотите идти на конфликт с Россией? Так давайте померяемся силами".Американцы на это не пойдут. Германия и Франция сегодня тоже открыто воевать с Россией не хотят и не могут.Для нас было бы опасно, если бы все НАТО объединилось на войну с Россией. Но у них там нет единства по этому поводу. Зачем сытой Европе третья мировая война, учитывая ее проблемы с энергетикой? "Северные потоки" взорвали, СПГ их не выручает. Там много левых политиков уже говорят о том, что пора бы вернуться к проверенной схеме экономического партнёрства с Россией. Пока Шольц против этого, но через пару месяцев он может поменять свою позицию. Если к зиме Трамп придет к власти, он скажет: "А давайте мы откроем хотя бы одну работающую нитку "Северного потока" и будем качать по ней газ". Американцы с этим согласятся. Захлопнется калиточка, которая Украине давала подмогу.— То есть пока мы вообще не можем судить об эффективности F-16 в качестве ПВО?— Пока нет. Мы имеем дело только с отдельными демонстрационными полетами, как я сказал. Это пиар-ход. Зеленский — хороший пиарщик, но как политик он близорукий. Если он действительно верит, что, получив F-16, Украина добьется перемоги, то это утопия. Чтобы хоть как-то пободаться с Россией, им нужно 100 таких самолетов. В любом случае украинским пилотам еще нужно долго тренироваться, чтобы свободно пересесть и летать на F-16.— А что потом? Украина может попытаться нанести с помощью F-16 удары по Крымскому мосту?— Такую угрозу исключать нельзя, но я все же думаю, что Украине сейчас не до Крымского моста. Буданов*, конечно, может попробовать что-то такое сделать, но не Сырский.У Сырского сейчас голова болит за всю армию. Ему бы сейчас нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры, пока он не потерял всех, кого туда загнал. А загнал он туда две бригады, которые фактически находятся в котле. Уходить им особо некуда. Мы их там потихоньку перемалываем как в мясорубке.Хотя само нападение на Курскую область было спланировано грамотно, на мой взгляд. Украине явно помогал в этом Запад. Хорошо сработали их ДРГ, их малые мобильные группы просочились на нашу территорию буквально за ночь и зашли далеко. Мы начали отвечать только после того, как они прошли по Курской области 15–20 километров. И сейчас нам приходится напрягать все мышцы, чтобы ликвидировать эту угрозу.Но вернемся к Сырскому. Он сам сказал, что задачей нападения на Курскую область ставило своей целью вызвать огонь на себя и ослабить другие российские участки фронта. Но мы ввели в строй оперативные резервы, которые стояли в 100–150 километров от границы, а также пригнали подразделения с тыла (Сибирь, Урал, Поволжье). Мы нигде линию фронта не ослабили, а только усилили. Это оказалось для Украины слишком накладным.Даже Буданов* признал, что его силы разведки там погибают зря. Хотя во время курской авантюры они тоже активизировались на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах. Но все атаки мы отбили. Это означает, что резервы наши оттуда никуда не ушли.В любом случае численность нашей группировки СВО растет. В начале октября Белоусов наверняка объявит, что общая численность наших вооруженных сил составит 1,5 миллиона человек. Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона. Только нашим пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч, чтобы государственная граница была надежно защищена. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. А всем им нужна техника.Вы спросили про Керченский мост. Охранять его должны как раз пограничники и росгвардейцы.Я вам сейчас назвал минимальные цифры, которые требуются нам в целом для обеспечения нашей национальной безопасности и жизнедеятельности экономики в военное время. Без этого сложно будет победить.О том какие люди куют победу на фронте в интервью Захара Виноградова с участником спецоперации Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, польша, владимир зеленский, александр сырский, марьяна безуглая, нато, самолет, f-16, миг, пво, авиация, сша