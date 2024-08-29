Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт - 29.08.2024 Украина.ру
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Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт
Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт - 29.08.2024 Украина.ру
Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт
Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Что это за птица, и с чем ее "едят", в интервью... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T03:10
2024-08-29T03:10
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Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Что это за птица, и с чем ее "едят", в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Он отметил, что это небольшой беспилотник с реактивным двигателем, который, с одной стороны, может лететь быстрее, чем его винтовые собратья, но с другой, максимум его полезной нагрузки — 50 килограммов.По словам Орлова, скорее всего, эти БПЛА импортные, а украинцы лишь "кастомизируют сборку деталей на своей территории". Собеседник издания уверен, что в ближайшее время российские военные собьют несколько таких "булок" и разберутся, как именно они сконструированы и кто является поставщиком "этого хозяйства".О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла, эксперты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, БПЛА, эксперты

Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт

03:10 29.08.2024
 
© скриншотРеактивный дрон "Паляниця"
Реактивный дрон Паляниця
© скриншот
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Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Что это за птица, и с чем ее "едят", в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Он отметил, что это небольшой беспилотник с реактивным двигателем, который, с одной стороны, может лететь быстрее, чем его винтовые собратья, но с другой, максимум его полезной нагрузки — 50 килограммов.
"С реактивным двигателем БПЛА летит быстрее, но это влияет и на систему управления, и на вес полезной нагрузки, и на количество топлива. Не секрет, что все реактивные беспилотники тратят топливо значительно больше, чем обычные винтовые", - отметил эксперт.
По словам Орлова, скорее всего, эти БПЛА импортные, а украинцы лишь "кастомизируют сборку деталей на своей территории". Собеседник издания уверен, что в ближайшее время российские военные собьют несколько таких "булок" и разберутся, как именно они сконструированы и кто является поставщиком "этого хозяйства".
О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 05:50
Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект доминоВоенные эксперты сообщают, что российские силы близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском (Нью-Йорке). В этой точке фронта ВСУ действительно оказались в ловушке, потому что любой их дальнейший ход, только ухудшит положение украинской армии
 
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03:10Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт
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