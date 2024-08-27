https://ukraina.ru/20240827/1057054537.html

Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время

Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время - 27.08.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время

На сегодняшний день у ВСУ РФ есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача – это все-таки выбить противника из Курской области. Вторая задача – это дальнейшее продвижение на Покровск и выход границам ДНР. Третья – это расширение Харьковского плацдарма.

2024-08-27T06:12

2024-08-27T06:12

2024-08-27T06:13

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Одна из главных задач – это удержание позиций по Днепру в Херсонской области, удержание противника в Запорожской области с предпосылкой создания угрозы на город Запорожье. При этом Зеленский заявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю".Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, действительно ли это украинская разработка?- Исходя из открытых данных, это небольшой беспилотник с реактивным двигателем. Он летит быстрее, чем его винтовые собратья. Но исходя из его компоновки, нельзя сделать вывод, что данный БПЛА несет объемный и значительный вес взрывчатого вещества и поражающих элементов. Максимум его полезной нагрузки – 50 кг.С реактивным двигателем БПЛА летит быстрее, но это влияет и на систему управления, и на вес полезной нагрузки, и на количество топлива. На секрет, что все реактивные беспилотники тратят топливо значительно больше, чем обычные винтовые. Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК. Они кастомизируют сборку деталей на своей территории. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы.Поставки для этих БПЛА импортные. И когда они свое изделие применят, мы узнаем по остаткам деталей, кто является поставщиком этого хозяйства. 50 стран являются поставщиками вооружения, военной техники, комплектующих, элементной базы для ВСУ. Поэтому мы должны прекрасно понимать и отдавать в себя отчет, что Украина, как площадка для испытания различных технологий НАТО, будет получать все необходимое. И недостатка в каких-то комплектующих у нее не будет.- Накануне украинские беспилотники ударили по жилым домам в Саратове и Энгельсе. Есть ли способ защитить жилую инфраструктуру в нашем глубоком тылу?- Да, такие проекты есть. Не знаю, в какой стадии они сейчас находятся, но ряд проектов позволяет поставить обнаружение подобных беспилотников на поток. Один из них предусматривал создание обширной сети датчиков вдоль линии боевого соприкосновения на глубину до 400-500 км, которые бы позволяли бы обнаруживать любые летательные аппараты на высотах от 25 метров и выше и отслеживать их перемещение.Это позволило бы нашим мобильным оперативным группам систем ПВО и РЭБ выдвигаться на курсы полета этих беспилотников и упреждать их пролет на значительные расстояния. Используются вертолеты типа Ми-28, которые постоянно дежурят в воздушном пространстве и за счет своих локационных средств, если видят эти беспилотники, сбивают их в полете.Необходимо насыщать объектовые системы ПВО комплексами малого радиуса действия типа "Шилок" и "Тунгусок", которые оборудованы стрелково-пушечным вооружением и маневренны. Но территория России большая и к каждому столбу систему ПВО не поставишь.- Вы упомянули о военных поставках стран НАТО на Украину. Всякий раз после очередных ударов или нападений на российскую территорию встает вопрос об уничтожении логистики на Украине. Возможно ли это технически?- Для этого надо наносить удары по тоннелям, по мостам, по критической инфраструктуре, которая позволит на долгий период времени вывести и строя подобную логистическую инфраструктуру. К сожалению, у нас пока мало уделяют этому внимания. В основном пытаются поражать генерирующую инфраструктуру, трансформаторные подстанции, которые обесточивают железную дорогу. Но при этом мы прекрасно понимаем, что можно запустить тепловозы, и тепловозы также будут возить все необходимые грузы.- Недавний массированный удар ВКС России и был направлен на поражение энергетической инфраструктуры.- Но нанесло ли это ущерб именно представителям киевского бандеровского режима? Вряд ли они сильно переживают, сколько населения сидит без света. Ничего страшного в этом, по мнению режима, нет. Необходимо чтобы ущерб от комбинированных воздушных атак в большей степени касался именно той группы людей, которые себя называют властью на оккупированной территории, чтобы они страдали и терпели от этого ущерб. Может быть, на будущем так будет происходить.- Есть мнение, что первоначальной целью операции ВСУ в Курской области был захват АЭС в Курчатове. Согласны ли вы с такой версией?- Версию захвата АЭС можно рассматривать как рабочую, но не как основную. С учетом информации, которая поступала о количестве войск ВСУ, они могли попытаться развить успех в данном направлении. Но чем ближе к АЭС, тем больше там находилось наших подразделений. В этом случае протопать 60 километров за один день – сложная для реализации задача.Скорее всего, теми силами, которые были брошены на это направление со стороны ВСУ такая операция вряд ли могла бы получиться даже при всех идеальных предположениях и составляющих.Я думаю, что у данной операции было несколько ключевых задач. Во-первых, захват территории, во-вторых, они планировали ввести в бой какие-то дополнительные резервы, но что-то у них не получилось. В итоге, сама эта операция забуксовала, и сегодня она имеет тот вид, в котором находится. То есть они зашли на нашу территорию, продвинулись на небольшое расстояние, и, по сути, удерживают население, которое осталось на тех территориях, в заложниках, не позволяя нам каким-то сильным образом воздействовать на них, что с нашей точки зрения не очень выгодно.Но в любом случае может быть, через месяц мы все равно их выбьем с этой территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат. То есть они отсрочили себе немножко времени, при этом потеряв эффективные боеспособные подразделения. Но киевский режим давно живет в той парадигме, когда личный состав подразделений и свое контролируемое население, разменивают на время.- Как вы полагаете, какими должны быть ближайшие цели Вооруженных сил России на текущем этапе СВО с учетом ситуации, которая сложилась в Курской области и с учетом нашего успешного продвижения в Донбассе?- На сегодняшний день у ВС РФ есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача – это все-таки выбить противника из Курской области.Вторая задача – это дальнейшее продвижение на Покровск и выход к границам ДНР. Третья – это расширение Харьковского плацдарма. Одна из главных задач – это удержание позиций по Днепру в Херсонской области, удержание противника в Запорожской области с предпосылкой создания угрозы на город Запорожье.Это планомерное уничтожение противника дальними средствами поражения, не втягиваясь в огневые стычки, которые угрожают разменом личного состава. У нас есть длинная рука, и вот этой длинной рукой надо бить противника, нужно наносить ему ущерб, вынуждая его тратить свои резервы, что в конечном счете рано или поздно приведет к его отступлению.О том, как режим Зеленского надеется на чудо-оружие Зеленский и вундерваффе

https://ukraina.ru/20240826/1057043663.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина.ру