Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056759464.html
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие успешно уничтожают силы и средства ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом 8 августа сообщает Минобороны РФ
2024-08-08T12:57
2024-08-08T12:57
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
минобороны рф
потери всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044866052_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_eee5d5507d1bdefd04df38b7e01ca3f8.jpg
В опубликованной видеозаписи объективного контроля продемонстрировано уничтожение боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Поражение бронемашины осуществлено российским военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет".Минобороны России также сообщило: "Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.Ранее, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается Также Украина.ру опубликовала мнение о развитии ситуации Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044866052_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_2ded98c9adace3ebcb78516af068abbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны рф, потери всу, сво
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, потери ВСУ, СВО

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

12:57 08.08.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военнослужащие успешно уничтожают силы и средства ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом 8 августа сообщает Минобороны РФ
В опубликованной видеозаписи объективного контроля продемонстрировано уничтожение боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Поражение бронемашины осуществлено российским военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Минобороны России также сообщило: "Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Ранее, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
Также Украина.ру опубликовала мнение о развитии ситуации Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинобороны РФпотери ВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"
13:40Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена
13:35Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером
13:33Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты
13:00Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа
12:57Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
12:56Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
12:56В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области
12:08Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии
12:03Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
11:46Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
11:46"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
11:34"До Киева и дальше": эксперт объяснил призыв Медведева к смене характера СВО
11:33Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
11:30Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
10:47Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
10:40Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
10:29Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
10:05Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
10:03СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
Лента новостейМолния