Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Российские военнослужащие успешно уничтожают силы и средства ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом 8 августа сообщает Минобороны РФ
В опубликованной видеозаписи объективного контроля продемонстрировано уничтожение боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Поражение бронемашины осуществлено российским военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Минобороны России также сообщило: "Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Ранее, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
Также Украина.ру опубликовала мнение о развитии ситуации Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление