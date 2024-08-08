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Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие успешно уничтожают силы и средства ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом 8 августа сообщает Минобороны РФ

2024-08-08T12:57

2024-08-08T12:57

2024-08-08T12:57

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В опубликованной видеозаписи объективного контроля продемонстрировано уничтожение боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. Поражение бронемашины осуществлено российским военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет".Минобороны России также сообщило: "Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.Ранее, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается Также Украина.ру опубликовала мнение о развитии ситуации Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны рф, потери всу, сво