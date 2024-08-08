Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Вторжение украинской армии в Курскую область было хорошо просчитано с военной точки зрения, являясь в целом ошибочным. Об этом 8 августа заявил замначальника Росгвардии по ДНР, Александр Ходаковский
"На мой взгляд, противник совершил большую ошибку. Направление с военной точки зрения было выбрано оптимальное: там, где идут постоянные бои - линия фронта цементируется, и прорвать ее сложно. Но это же работает и против противника: не сумев закрепиться и создать эшелонированную оборону - удержать плацдарм ему будет невозможно", - констатировал Ходаковский в своём телеграм-канале.
Оценивая эффект от вооружённого вторжения украинской армии в Курскую область, Ходаковский отметил: "Собрать кулак на конкретном, не вовлеченном в боевые действия участке, и давануть, теряя живую силу и технику - чуда из себя не представляет и о реальном потенциале не говорит".
"Реальный потенциал уже давно просчитан и принят к сведению. Поднимет ли это боевой дух тех частей, которые претерпевают от нашего давления? Очень сильно сомневаюсь.... Но зато это заставило российское общество по-другому смотреть на ситуацию, и вместо паники усилило справедливое желание сломить врага и покончить с угрозой с его стороны", - подытожил Ходаковский.
О развитии событий читайте в обхоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа