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Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление

Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление - 08.08.2024 Украина.ру

Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление

Вторжение украинской армии в Курскую область было хорошо просчитано с военной точки зрения, являясь в целом ошибочным. Об этом 8 августа заявил замначальника Росгвардии по ДНР, Александр Ходаковский

2024-08-08T11:33

2024-08-08T11:33

2024-08-08T11:33

новости

курская область

украина

донецкая народная республика

александр ходаковский

вооруженные силы украины

сво

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"На мой взгляд, противник совершил большую ошибку. Направление с военной точки зрения было выбрано оптимальное: там, где идут постоянные бои - линия фронта цементируется, и прорвать ее сложно. Но это же работает и против противника: не сумев закрепиться и создать эшелонированную оборону - удержать плацдарм ему будет невозможно", - констатировал Ходаковский в своём телеграм-канале.Оценивая эффект от вооружённого вторжения украинской армии в Курскую область, Ходаковский отметил: "Собрать кулак на конкретном, не вовлеченном в боевые действия участке, и давануть, теряя живую силу и технику - чуда из себя не представляет и о реальном потенциале не говорит".О развитии событий читайте в обхоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа

курская область

украина

донецкая народная республика

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новости, курская область, украина, донецкая народная республика, александр ходаковский, вооруженные силы украины, сво