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Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается - 07.08.2024 Украина.ру
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
В течение ночи на 7 августа российская армия и пограничники ФСБ России продолжали уничтожать формирования ВСУ в непосредственно примыкающих к российско-украинской границе районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России
2024-08-07T12:47
2024-08-07T12:47
2024-08-07T12:47
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"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.По его подсчётам, потери противника за сутки боевых действий составили "до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей". Также были уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказано в официальном сообщении.Как сообщала Украина.ру, помощь не заставила себя долго ждать – об этом в материале "В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, пограничники, фсб, минобороны рф, сво, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, пограничники, ФСБ, Минобороны РФ, СВО, потери ВСУ
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
В течение ночи на 7 августа российская армия и пограничники ФСБ России продолжали уничтожать формирования ВСУ в непосредственно примыкающих к российско-украинской границе районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России
"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.
По его подсчётам, потери противника за сутки боевых действий составили "до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей". Также были уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказано в официальном сообщении.
Как сообщала Украина.ру, помощь не заставила себя долго ждать – об этом в материале "В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области