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Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается - 07.08.2024 Украина.ру

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается

В течение ночи на 7 августа российская армия и пограничники ФСБ России продолжали уничтожать формирования ВСУ в непосредственно примыкающих к российско-украинской границе районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны России

2024-08-07T12:47

2024-08-07T12:47

2024-08-07T12:47

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"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.По его подсчётам, потери противника за сутки боевых действий составили "до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей". Также были уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказано в официальном сообщении.Как сообщала Украина.ру, помощь не заставила себя долго ждать – об этом в материале "В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, пограничники, фсб, минобороны рф, сво, потери всу