Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас - 05.08.2024 Украина.ру
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Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас
Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас - 05.08.2024 Украина.ру
Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск на Украине, а также о запасе прочности противника и... Украина.ру, 05.08.2024
2024-08-05T12:20
2024-08-05T12:20
россия
украина
запад
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журналист
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск на Украине, а также о запасе прочности противника и о возможностях поддержки ВСУ со стороны Запада: 00:26 - О продвиженияи ВС РФ в Донбассе; 20:05 - За счёт чего Украина может усилить свою огневую мощь? 22:40 - О главной цели России по завершении СВО; 25:45 - О производстве в ВПК и об оснащении армии России; 30:45 - Преимущества американской армии перед российской; 33:55 - Планы ВС РФ на перспективу и вероятность переговоров.
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украина
запад
армия
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россия, украина, запад, евгений норин, вооруженные силы украины, впк, видео, журналист, журналистика, сво, бпла, дроны, армия, нато, донбасс, новые регионы, мобилизация, кнр (китай), f-16, военная эскалация, беспилотники, спецоперация, переговоры, видео
Россия, Украина, Запад, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, ВПК, Видео, журналист, журналистика, СВО, БПЛА, дроны, Армия, НАТО, Донбасс, Новые регионы, мобилизация, КНР (Китай), F-16, военная эскалация, беспилотники, Спецоперация, переговоры

Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас

12:20 05.08.2024
 
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск на Украине, а также о запасе прочности противника и о возможностях поддержки ВСУ со стороны Запада:
00:26 - О продвиженияи ВС РФ в Донбассе;
20:05 - За счёт чего Украина может усилить свою огневую мощь?
22:40 - О главной цели России по завершении СВО;
25:45 - О производстве в ВПК и об оснащении армии России;
30:45 - Преимущества американской армии перед российской;
33:55 - Планы ВС РФ на перспективу и вероятность переговоров.
 
РоссияУкраинаЗападЕвгений НоринВооруженные силы УкраиныВПКВидеожурналистжурналистикаСВОБПЛАдроныАрмияНАТОДонбассНовые регионымобилизацияКНР (Китай)F-16военная эскалациябеспилотникиСпецоперацияпереговоры
 
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