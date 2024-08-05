https://ukraina.ru/20240805/1056680874.html

Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас

Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас - 05.08.2024 Украина.ру

Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск на Украине, а также о запасе прочности противника и... Украина.ру, 05.08.2024

2024-08-05T12:20

2024-08-05T12:20

2024-08-05T12:20

россия

украина

запад

евгений норин

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впк

видео

журналист

журналистика

сво

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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск на Украине, а также о запасе прочности противника и о возможностях поддержки ВСУ со стороны Запада: 00:26 - О продвиженияи ВС РФ в Донбассе; 20:05 - За счёт чего Украина может усилить свою огневую мощь? 22:40 - О главной цели России по завершении СВО; 25:45 - О производстве в ВПК и об оснащении армии России; 30:45 - Преимущества американской армии перед российской; 33:55 - Планы ВС РФ на перспективу и вероятность переговоров.

россия

украина

запад

армия

донбасс

кнр (китай)

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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