"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине - 31.03.2025 Украина.ру
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"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине
"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине - 31.03.2025 Украина.ру
"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине
В Краснояружском районе Белгородской области две недели продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорваться и закрепиться в приграничных селах. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-31T05:45
2025-03-31T05:45
новости
краснояружский район
белгородская область
курская область
геннадий алехин
вс рф
всу
бои
наступление
сво
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Сейчас практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения ВС РФ продвигаются вперед. Исключением является участок границы между Белгородской и Сумской областями (Краснояружский район Белгородской области), сообщил Алехин.Две недели там продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорываться и закрепиться в приграничных селах, добавил он.Российские войска постоянно наносят удары по скоплениям противника, но у врага еще есть наступательный потенциал на этом участке и он не оставляет планов дальнейших прорывов, отметил полковник запаса.В курском селе Гоголевка, над которым уже развевается российский флаг, идет тотальная зачистка домов, подвалов и хозпостроек. По данным российских военкоров, в селе еще присутствуют мелкие группы боевиков ВСУ, которые не смогли вырваться из окружения и теперь прячутся в сараях и погребах, сообщил Алехин.На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, которые испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия. Группы зачистки выявляют "схроны" националистов, в случае отказа сложить оружие противник уничтожается на месте, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.
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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вс рф, всу, бои, наступление, сво, спецоперация
Новости, Краснояружский район, Белгородская область, Курская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, бои, наступление, СВО, Спецоперация

"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине

05:45 31.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Краснояружском районе Белгородской области две недели продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорваться и закрепиться в приграничных селах. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения ВС РФ продвигаются вперед. Исключением является участок границы между Белгородской и Сумской областями (Краснояружский район Белгородской области), сообщил Алехин.
Две недели там продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорываться и закрепиться в приграничных селах, добавил он.
"Противник еще присутствует в районе Демидовки и Поповки. Только за одни сутки подразделения группировки "Север" отразили несколько атак. ВСУ за это время девять раз пытались перебросить живую силу в Краснояружский район", — подчеркнул Алехин.
Российские войска постоянно наносят удары по скоплениям противника, но у врага еще есть наступательный потенциал на этом участке и он не оставляет планов дальнейших прорывов, отметил полковник запаса.
В курском селе Гоголевка, над которым уже развевается российский флаг, идет тотальная зачистка домов, подвалов и хозпостроек. По данным российских военкоров, в селе еще присутствуют мелкие группы боевиков ВСУ, которые не смогли вырваться из окружения и теперь прячутся в сараях и погребах, сообщил Алехин.
На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, которые испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия. Группы зачистки выявляют "схроны" националистов, в случае отказа сложить оружие противник уничтожается на месте, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.
Станислав Смагин
Вчера, 19:58
Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая войнаСтанислав Смагин – публицист и политолог из Ростова-на-Дону, написавший несколько книг и множество статей для различных научных сборников. Когда началась СВО, он отправился на фронт добровольцем, и на текущий момент является офицером действующей армии.
 
НовостиКраснояружский районБелгородская областьКурская областьГеннадий АлехинВС РФВСУбоинаступлениеСВОСпецоперация
 
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