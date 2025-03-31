https://ukraina.ru/20250331/1062159833.html

"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине

"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине - 31.03.2025 Украина.ру

"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине

В Краснояружском районе Белгородской области две недели продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорваться и закрепиться в приграничных селах. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-31T05:45

2025-03-31T05:45

2025-03-31T05:45

новости

краснояружский район

белгородская область

курская область

геннадий алехин

вс рф

всу

бои

наступление

сво

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Сейчас практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения ВС РФ продвигаются вперед. Исключением является участок границы между Белгородской и Сумской областями (Краснояружский район Белгородской области), сообщил Алехин.Две недели там продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорываться и закрепиться в приграничных селах, добавил он.Российские войска постоянно наносят удары по скоплениям противника, но у врага еще есть наступательный потенциал на этом участке и он не оставляет планов дальнейших прорывов, отметил полковник запаса.В курском селе Гоголевка, над которым уже развевается российский флаг, идет тотальная зачистка домов, подвалов и хозпостроек. По данным российских военкоров, в селе еще присутствуют мелкие группы боевиков ВСУ, которые не смогли вырваться из окружения и теперь прячутся в сараях и погребах, сообщил Алехин.На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, которые испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия. Группы зачистки выявляют "схроны" националистов, в случае отказа сложить оружие противник уничтожается на месте, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250330/1062155848.html

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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вс рф, всу, бои, наступление, сво, спецоперация