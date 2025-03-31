"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
В Краснояружском районе Белгородской области две недели продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорваться и закрепиться в приграничных селах. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения ВС РФ продвигаются вперед. Исключением является участок границы между Белгородской и Сумской областями (Краснояружский район Белгородской области), сообщил Алехин.
Две недели там продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорываться и закрепиться в приграничных селах, добавил он.
"Противник еще присутствует в районе Демидовки и Поповки. Только за одни сутки подразделения группировки "Север" отразили несколько атак. ВСУ за это время девять раз пытались перебросить живую силу в Краснояружский район", — подчеркнул Алехин.
Российские войска постоянно наносят удары по скоплениям противника, но у врага еще есть наступательный потенциал на этом участке и он не оставляет планов дальнейших прорывов, отметил полковник запаса.
В курском селе Гоголевка, над которым уже развевается российский флаг, идет тотальная зачистка домов, подвалов и хозпостроек. По данным российских военкоров, в селе еще присутствуют мелкие группы боевиков ВСУ, которые не смогли вырваться из окружения и теперь прячутся в сараях и погребах, сообщил Алехин.
На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, которые испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия. Группы зачистки выявляют "схроны" националистов, в случае отказа сложить оружие противник уничтожается на месте, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:58Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая войнаСтанислав Смагин – публицист и политолог из Ростова-на-Дону, написавший несколько книг и множество статей для различных научных сборников. Когда началась СВО, он отправился на фронт добровольцем, и на текущий момент является офицером действующей армии.