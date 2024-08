https://ukraina.ru/20240805/1056668396.html

Украина за неделю. Станет ли Верка Сердючка идеологом поствоенной Украины вместо Фарион

Зеленский не слишком уверенно говорит о наличии сформированных 14 бригад, которым дай только технику, и они отбросят россиян чуть ли не до Москвы. Но Запад не дает, а моральная готовность мобилизованных воевать низкая. Люди готовы к "худому миру", который лучше "доброй войны". Кто еще готов и почему, в еженедельном обзоре издания Украина.ру.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/01/1055970512_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_3654e2f4251b0475c6b38a65474092bf.jpg

Каждый 14-й — дезертирВ Винницкой области 17-летний парень бросил коктейль Молотова в здание ТЦК. СБУ, естественно, утверждает, что он действовал по указанию ФСБ. Но, если честно, совершенно непонятно, как такие действия могли, например, сорвать мобилизацию. А вот эмоциональные взрывы на фоне ужасной и нестабильной жизни у людей вполне случаются.И это тем более вероятно, чем больше наблюдаешь за методами ТЦК. На прошлой неделе выяснилось, что тэцэкашники из Тернопольской области похищали и избивали мужчин, вымогая у них деньги. Причем мобилизацией угрожали даже тем, кто по закону ей не подлежал. Отец четверых детей рассказал полиции, что к нему ночью ворвались, избили и вывезли в неизвестное место. Отпустили его только после того, как родственники заплатили выкуп в размере 30 тыс. гривен. Самое интересное в этом то, что сумма по сравнению с ответственностью, которую можно понести за похищение с вымогательством, выглядит слишком маленькой, тем более на нескольких тэцэкашников. Возможно, они просто знают, что скорее всего не будут наказаны. Наверное, не в этот раз, хотя не факт.Так же непонятно, накажут ли сотрудника харьковского ТЦК, который требовал от ресторана 1500 долларов и постоянную скидку, угрожая мобилизовать работников заведения. Требование скидки, конечно, превращает драму в комедию, но вряд ли работникам ресторана было очень смешно.В этих случаях люди обращались к полиции. А в Ковеле на Западной Украине народу пришлось прорывать полицейский кордон, чтобы освободить мужчин, которых тэцэкашники схватили на блокпосте. Что удивительно, успешно. Правда, сообщают, что в Ковель из Луцка отправили спецназ на подавление протестующих. По всей видимости, местная полиция не готова разгонять своих земляков, знакомых, а часто и родственников. Такую ситуацию повсеместно можно было наблюдать во время антифашистского сопротивления на Востоке Украины в 2014 году. Подавлять восстание в том же Харькове и других городах майданной власти приходилось с помощью спецназа из других городов, чаще всего западных.Сопротивляться насильственной мобилизации люди пытаются и в законном порядке. Но это вряд ли имеет перспективы. Руководитель одной из религиозных сект в Сумской области отказался брать в руки оружие по соображениям совести и получил три года тюрьмы. Альтернативной службы ему не предлагали.Более эффективным все еще является поступление в вузы для получения отсрочки. По словам министра образования Лисового, таких уклонистов на Украине около 200 тыс. человек.А тех, кого удалось мобилизовать, просто бегут из армии. По данным Deutsche Welle, за время СВО самовольно оставил часть каждый 14-й военнослужащий. Офис генпрокурора говорит, что за полгода текущего года открыто около 30 тыс. соответствующих уголовных дел: 18,6 тысячи по статье о самовольном оставлении воинской части и 11,2 тысячи по дезертирству. Это уже больше, чем за весь 2023 года и в три раза больше, чем за 2022 год. Причем надо понимать, что самоволка часто отличается от дезертирства только тем, что человека удалось найти и вернуть обратно в часть.Бегут не только из армии, но и из страны. Несмотря на закрытые границы, НБУ прогнозирует отток 700 тыс. человек за 2024-2025 гг. Но в немецкой федеральной земле Гессен отказались выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие аналоги загранпаспорта после окончания действия украинского, и это вызывает опасения. Впрочем, вряд ли это связано с выдавливанием людей обратно на Украину. Скорее — с желанием сохранить их в Германии как потенциальных работников и налогоплательщиков.В поисках "других вариантов"А вот на Украине с работниками и налогоплательщиками все хуже и хуже. Критически не хватает водителей, особенно экспедиторов для развозки продукции по разным городам. Все, кто может, покидает Украину, а оставшиеся мужчины призывного возраста не хотят светиться, чтобы не попасть в лапы тэцэкашников. Компании начали массово обучать женщин традиционно мужским профессиям, но пока от решения проблемы очень далеко.Отсутствие людей и отсутствие работы у оставшихся ухудшает ситуацию с налогами и сборами. Это особенно важно, потому что Украина хоть и получает оружие с Запада, но те же зарплаты военным (не говоря уже о бюджетниках и соцгарантиях) должна выплачивать из своих. А как стало известно, в бюджете только на этот год дыра в 500 млрд гривен и даже запланированное на осень повышение налогов (плюс недавно придуманный 15% военный сбор с продажи авто) гипотетически покроет не больше трети недостачи.В общем, количество долгов за коммунальные услуги с начала СВО выросло на 37% и в лидерах — восточные области. Больше всего люди должны за отопление. Далее идут вода и электричество.С электричеством проблемы и у бизнеса. Массовые отключения усилили коррупционную составляющую. Поскольку лимиты по электропотреблению спускаются в облэнерго, именно там начинаются "договорняки". Дело в том, что часть отключений обязательны, а часть — по ситуации. Второй частью и приторговывают. Стоит "абонемент" на свет от тысячи долларов до 15 тысяч в зависимости от объемов. А тем, кто не хочет платить, в том числе предприятиям критической сферы, лимиты обрезают и отключают свет чаще, чем остальным.Можно было покупать электроэнергию за рубежом, хоть это и дороже, но иностранной тоже не хватает. Польша на этом фоне шантажирует ЕС, требуя заплатить за нее экологические налоги, и тогда Варшава запустит для Украины угольные электростанции. А шантаж Украиной Венгрии и Словакии может вылиться в то, что эти страны вообще перестанут поставлять Украине электричество, и не только.Так словацкий НПЗ "Slovnaft" угрожает прекратить поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Словацкий лидер Фицо провел переговоры с украинским премьером Шмыгалем, но результатов нет. "Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", — заявил Шмыгаль, добавив, что Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе". У Словакии и Венгрии, впрочем, другой взгляд на этот вопрос.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, соответственно, обвиняет в блокировке транзита не только Киев, но и Еврокомиссию, которая не сделала ни единого заявления по этому поводу. Он считает случившееся сговором против стран, которые не хотят поставлять Украине оружие.Возможно, еврочиновники пытаются "дожать" свою внутриевропейскую фронду в плане военной помощи Украине, но пока что их действия только ухудшают реальное экономическое положение Украины, поскольку Брюссель далеко, а Венгрия и Словакия — на границе.Интересно, что свой пост покидает "смотрящая" по Украине от США Пенни Прицкер. "Это мое последнее путешествие в Киев как спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины", – заявила она. Задача Прицкер состояла в контроле за исполнением Украиной условий для получения американской помощи. Что происходит с этой помощью, посмотрим дальше. Пока же отметим, что, по словам Прицкер, США все труднее изыскивать средства для Украины, и Штаты будут искать другие варианты вместо прямой бюджетной поддержки.Финансовое положение Украины стало таковым, что Зеленский подписал закон, который разрешает Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему долгу."Твои слова да Богу в уши"Касательно помощи из США, Вашингтон отправляет новую партию оружия на 200 млн долларов. То, что этого очень мало на заявленные 14 бригад, понятно без дополнительных объяснений. Но важно и что именно отправляется. Речь идет об одной установке Patriot (почему-то очень дешевой, возможно б/у или некомплект), боеприпасах для HIMARS, нескольких "Джавелинах" и расходников для них. Еще раз, это в тот момент, когда 14-ти бригадам т.н. бомжпехоты остро нужны танки и бэтээры, а основные боевые действия идут на земле.США ведут себя так уже давно, примерно после провала украинского контрнаступления в 2023 году. Целых полгода Конгресс блокировал любую помощь, а Байден, имея доступ к складам Пентагона и немаленькому фонду, придумывал любые отговорки, чтобы ничего существенного Украине не передавать. Теперь, когда Конгресс, казалось бы, выделил деньги, основные суммы пошли американским военным компаниям на производство систем ПВО, которые сейчас Украине не особенно нужны и непонятно, когда будут произведены. Что реально передается, показано выше.У Европы же почти ничего не осталось. Это видно, в частности, по свежей датско-германской отправке восьми танков "Леопард". Все отправляемое — в штучных количествах, как и наконец-то полученные истребители F-16.По данным Bloomberg, "количество самолетов невелико" (Times говорит, что их шесть) и пока непонятно, смогут ли их начать использовать прямо сейчас. Правда, The Telegraph сообщил, что Украина уже начала первые боевые вылеты истребителей в качестве ПВО, но журналисты ссылаются на анонимного представителя ВВС Украины, которые "не отрицал" данную информацию. То есть все очень недостоверно. The New York Post считает, что небольшое количество истребителей связано с нехваткой обученных пилотов, и это уже похоже на правду. В ВР уже обвиняли США в намеренном саботаже подготовки украинских пилотов. Вашингтон говорит, что на американских базах нет свободных мест, потому что есть обязательства по обучению пилотов из других союзных стран.Конспирологические объяснения вроде договоренностей Вашингтона и Москвы по минимальному вмешательству США в обмен на некие "красные линии", которые Россия не перейдет на Украине, так и просятся. Масштабный обмен шпионами и диссидентами до выборов в США многие посчитали частью неких договоренностей Кремля с Демпартией. Трамп, по крайней мере, рвал и метал, поскольку обмен обнулил одно из его предвыборных обещаний — вернуть всех американских политзэков. Байден же на вопрос журналиста, поможет ли случившееся улучшить отношения с Россией, ответил: "Как сказала бы моя сестра, твои слова да Богу в уши".Но однозначных доказательств нет, поэтому настаивать на такой версии не будем. Как бы там ни было, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военный успех Украины Вашингтон в одиночку обеспечить не может, союзники по НАТО должны участвовать в происходящем более активно, а главным противником является Китай. Скорее всего, так и надо понимать нынешнюю американскую политику.Пока же помощь союзников по НАТО, кроме штучных поставок остатков своей военной техники и боеприпасов по чешской инициативе, просматривается слабо. Чехи подумывают о создании украинского добровольческого легиона, но опыт Польши, где такое уже анонсировали, показывает бесперспективность инициативы. Кроме того, Чехия — первая страна, которая заявила, что прибыль от труда украинских беженцев уже превысила расходы на их содержание и вряд ли Прага заинтересована в возвращении ценных трудовых ресурсов обратно на Украину.Помощь польских союзников такова, что еще неизвестно, с кем Украина реально конфликтует — с Москвой или с Варшавой. Сейм Польши единогласно осудил официальную для современной Украины идеологию и символику ОУН* и УПА*, а также почти единогласно принял постановление о 81-й годовщине Волынской резни — "преступления геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами". Пока указанная идеология является на Украине официальной, Польша не даст ей вступить в ЕС. В том числе поэтому российские власти неоднократно говорили, что в будущем мирном договоре не станут протестовать против права Украины на вступление в Евросоюз. Право на вступление и вступление — не одно и то же.На одной лестничной площадкеКитай продолжает настаивать на начале мирных переговоров. Спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что прекращение огня выгодно всем сторонам. "Китай будет и дальше стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями осуществлять поиск практического и реалистического решения для урегулирования кризиса", — сказал он. "Реалистичное решение" — это, конечно же, китайско-бразильский план.Bloomberg считает, что Байден может пойти на сделку с Си, чтобы остановить войну. Суть сделки в том, что США могут надавить на Украину, а Китай — на Россию. Конечно, Вашингтону не хотелось бы отдавать лавры миротворца №1 Пекину, но есть объективные обстоятельства, которые не предполагают иного сценария, и лучше быть №2, чем не быть вообще.После встречи глав министерств иностранных дел Китая и Украины Зеленский явно смягчил риторику касательно условий начала переговоров, а Пекин направил своего специального посланника Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы "создать условия для возобновления мирных переговоров". Эти дружественные России страны нужны Китаю для усиления влияния на Россию с целью поддержать китайско-бразильский мирный план. "Консенсус из шести пунктов", совместно выпущенный Китаем и Бразилией, по содействию политическому решению украинского кризиса, получил положительные отзывы более чем в 110 странах. Китай готов продолжать укреплять контакты и координацию с Пакистаном для совместного содействия окончательному политическому урегулированию украинского кризиса", – говорится в сообщении МИД КНР.Ситуация же в США сложилась такая, что продолжение российско-украинской войны не приветствуют ни Трамп с его миньоном Вэнсом, ни нынешняя администрация Байдена и Харрис. Так что сделку могут заключить еще до выборов, и в украинских деловых кругах уже активно обсуждают октябрь 2024 года, как месяц, который может изменить все. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что 2025 году война закончится независимо от того, кто победит в США — Трамп или Харрис.На это косвенно намекает изменение риторики президента Финляндии Стубба, который вдруг заявил, что Украина может начать переговоры, не дожидаясь возврата всех территорий, а вывод российских войск не может быть предварительным условием для начала диалога. Интересно и то, почему он считает нынешнее время лучшим для начала переговоров для Украины — в отличие от весны, сейчас помощь Запада хоть как-то, но идет, а прорыва ВС РФ пока нет.Лидер правящей в Германии СДПГ Саския Эскен заявила, что с Москвой можно вести переговоры по поводу мира, но до этого необходимо создать такие условия, при которых Россия "будет готова разговаривать".The New York Times на первой полосе опубликовала анализ опроса КМИС, который показал, что 57% жителей Украины — за переговоры, и есть тенденция к увеличению этого числа. "Опросы и недавние высказывания лидеров страны подчеркивают ощутимый сдвиг в разговоре о мирных переговорах — от "никакой сделки никогда" к "возможному компромиссу в какой-то момент", — говорится в статье. Газета приводит цитаты из собственного опроса, где граждане Украины говорят, что "худой мир лучше доброй ссоры".Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что война продлится в 2025 году, но делает он это исключительно в рамках "попрошайничества", требуя от Запада на следующий год дополнительные 12-15 млрд долларов. Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает иначе — Украина готова к переговорам.Самым же показательным является интервью Зеленского газете Le Monde, где он допустил проведение референдума по вопросу территориальной целостности страны. Он сказал, что не хотелось бы отдавать территории, но понятно, что военным путем вернуть их скорее всего не получится. "Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов... Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого", — заявил Зеленский. По его словам, к ноябрю Украина представит новый проект мирного соглашения, чтобы попытаться завершить войну к концу года.Если проследить заявления Зеленского с начала контрнаступления до сегодняшнего дня, можно увидеть определенную тенденцию. В сентябре 2023 года он говорил в ООН про вывод российских войск, в т.ч. "дырявых корыт", которые останутся от Черноморского флота, на границы 1991 года. В мае 2024 года он уже готовился к швейцарским переговорам, чтобы "усилить международное давление на Россию". В июне он обещал начать переговоры "уже завтра", если Россия выведет войска. В начале июля Зеленский допустил переговоры через посредников, а в конце месяца — прямо с Путиным, причем без требования вывода ВС РФ.Стоит обратить внимание на резонансное интервью артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), который сказал, что не понимает, как возвращать территории, если Украине не дают оружия, а люди массово бегут из страны. "Это надо прекратить, это просто истребление людей, – сказал он. — Конечно, самый лучший и справедливый вариант – вернуться к границе 1991 года… Но я понимаю, что политикам нужно выстраивать отношения, потому что Россия никуда не денется. Мы рядом, мы соседи. Мы на одной лестничной площадке живем. Все равно надо выстраивать отношения с соседом".Помните, "лучше худой мир" в опросе КМИС?Как известно, одним из условий мира Путин выдвинул статус русского языка на Украине. И вот Данилко заявляет:"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. У меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что я разговариваю на языке агрессора, то я говорю: "А может быть агрессор разговаривает на русском?" Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации".Фарион бы такое не понравилось, но Фарион больше нет. А такие как Данилко — есть. Станет ли эта позиция мейнстримом, чтобы объяснить населению, почему придется соглашаться на такое условие России, будет видно.В Кремле же пока с осторожностью смотрят на происходящие перемены и пытаются решить как можно больше военных вопросов до октября, чтобы выходить на переговоры с максимально сильных позиций. Некоторые считают, что вести их не с кем, но у Дмитрия Пескова другое мнение. "Юридические нюансы" по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров, сказал он.* - запрещено в РФПодробнее об изменении позиции Зеленского — в материале "Уступки Зеленского: сенсация продолжается"

