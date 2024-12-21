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Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО - 21.12.2024 Украина.ру
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Об этом заявил Фицо заявил журналистам 20 декабря.
2024-12-21T11:15
2024-12-21T11:15
2024-12-21T11:15
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"Господин президент вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство в НАТО, если бы он дал мне 500 млн евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда",— рассказал премьер Словакии.Фицо добавил, что считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО "полностью нереальным".Ранее в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит вступление Киева в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что риски вступления Украины в Североатлантический альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. По его словам, возможное членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России.Другие новости: Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием
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новости, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, НАТО
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Об этом заявил Фицо заявил журналистам 20 декабря.