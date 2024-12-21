Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей - 21.12.2024 Украина.ру
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Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей
Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей - 21.12.2024 Украина.ру
Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей
Украинское правительство приняло новое постановление, согласно которому обязательную эвакуацию детей будет принудительно осуществлять Нацполиция, если родители от эвакуации отказываются. Об этом 20 декабря сообщило МВД Украины на своей странице в соцсетях
2024-12-21T12:39
2024-12-21T12:39
новости
украина
эвакуация
дети
нацполиция
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Детей будут забирать у родителей и в дальнейшем передавать органам опеки и попечительства.В соответствии с новыми законопроектами МВД Украины, одобренными кабинетом министров, решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.В связи с принудительной эвакуацией детей на Украине ранее возникал ряд вопросов. С 2014 года в СМИ периодически появлялись сообщения о деятельности организации "Белые ангелы", которая якобы спасает детей из зоны боевых действий.На самом деле ее "волонтеры" вывозят детей, разлучают их с родителями, после чего дети исчезают бесследно. При этом украинская сторона не перестает твердить о том, что Россия "ворует" украинских детей."Белые ангелы" действовали на основании указов Киева, которые регламентируют обязательную эвакуацию детей из зон боевых действий. Несовершеннолетние должны быть вывезены вместе с опекунами, однако при отказе последних их лишают прав и детей забирают принудительно.Больше об этой теме в материале Павла Котова Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, эвакуация, дети, нацполиция
Новости, Украина, эвакуация, дети, Нацполиция

Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей

12:39 21.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭвакуация детей из дома ребенка в Луганске
Эвакуация детей из дома ребенка в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украинское правительство приняло новое постановление, согласно которому обязательную эвакуацию детей будет принудительно осуществлять Нацполиция, если родители от эвакуации отказываются. Об этом 20 декабря сообщило МВД Украины на своей странице в соцсетях
Детей будут забирать у родителей и в дальнейшем передавать органам опеки и попечительства.
В соответствии с новыми законопроектами МВД Украины, одобренными кабинетом министров, решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
В связи с принудительной эвакуацией детей на Украине ранее возникал ряд вопросов. С 2014 года в СМИ периодически появлялись сообщения о деятельности организации "Белые ангелы", которая якобы спасает детей из зоны боевых действий.
На самом деле ее "волонтеры" вывозят детей, разлучают их с родителями, после чего дети исчезают бесследно. При этом украинская сторона не перестает твердить о том, что Россия "ворует" украинских детей.
"Белые ангелы" действовали на основании указов Киева, которые регламентируют обязательную эвакуацию детей из зон боевых действий. Несовершеннолетние должны быть вывезены вместе с опекунами, однако при отказе последних их лишают прав и детей забирают принудительно.
Больше об этой теме в материале Павла Котова Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
 
НовостиУкраинаэвакуациядетиНацполиция
 
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