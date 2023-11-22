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Ирина Фарион, биография

Ирина Фарион, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Ирина Фарион, биография

Бывшая Народный депутат Украины

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:17

биография

ирина фарион

львов

народные депутаты

политика

украина

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Детство и образование Родилась Фарион 29 апреля 1964 года во Львове в простой семье. Отца зовут Дмитрий, он работал слесарем, а мать - Ярослава, по профессии была библиотекарем.До трех лет воспитанием Ирины занималась ее бабушка по маминой линии, а после ее смерти о ребенке заботился дедушка.Училась Ирина в обычной средней школе, а высшее образование получила во Львовском государственном университете имени Ивана Франко: предпочтение Фарион отдала украинской филологии. Такой выбор она сделала по совету своей матери, которая с детства прививала ей интерес к украинскому языку и украинской культуре.Карьера После школы некоторое время Ирина работала, как и ее мать, библиотекарем, а в студенчестве устроилась лаборантом на кафедру общего языкознания. Затем до 1991 года возглавляла Центр украинистики на кафедре фольклористики.В период с 1990 по 1995 годы посвятила жизнь преподавательской деятельности: устроилась на кафедру языков Львовского государственного института прикладного искусства, а потом читала курсы украинского языка как иностранного, культуры языка и украинской литературы (XI-XX ст.).Спустя год получает степень кандидата филологических наук, а в 2015 становится доктором наук. Кроме того, она является лауреатом премий имени Олексы Гирника, имени Бориса Гринченко, имени Дмитрия Нитченко и имени Ивана Огиенко.В 2011 году с целью популяризации украинской книги начала проект "От книги до цели".Успела поработать Фарион и на телевидении: в декабре 2014 создает телепроект, посвященный популяризации выдающихся фигур Украины в разных областях жизни.ПолитикаВ политику Фарион подалась в 2005 году: она входит в состав политсовета партии “Свобода”, которую на тот момент возглавляет Олег Тягнибок. Годом позже Фарион становится депутатом Львовского облсовета и заместителем главы комиссии по вопросам образования и науки.С декабря 2012 по октябрь 2014 является народным депутатом Украины VII созыва, в парламент прошла выдвиженцем ВО Свобода по одномандатному избирательному округу №116 во Львовской области.В 2014 году в Раде проходят внеочередные выборы, на которых Фарион занимает 3 место в голосовании, и по итогу уходит с должности нардепа.На протяжении всех своей политической карьеры Фарион радикально высказывалась о России и русском языке. Впрочем, благодаря резким заявлениям она и стала популярна. Во время правления Виктора Януковича она написала открытое письмо в котором высказала опасения по поводу государственного статуса украинского языка. Фарион также была против русского языка и настаивала, чтобы дети в школах Украины обучались и разговаривали исключительно на госязыке, то есть украинском.Наиболее скандальным было ее интервью украинскому телеканалу НТА в 2022 году. В эфире Фарион заявила, что учит своего трехлетнего внука бить детей, разговаривающих на русском языке.В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении Фарион. Следом Ирину увольняют из университета.Накануне она в соцсетях опубликовала пост в котором заверила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами”. Кроме того, она опубликовала пост одного крымского студента, который высказал ей свою поддержку в личной переписке. Сейчас ей грозит до 7 лет лишения свободы.Отношения и дети Ирина была замужем за Остапом Семчишиным, 1967 года рождения. Известно, что на него было заведено несколько уголовных дел за мошенничество. В 2010 году супруги развелись. В браке в 1989 году у них родилась дочь София, которая сохранила девичью фамилию Семчишина после замужества. Она трудится главным специалистом отдела освещения работы Львовского горсовета. Муж Софии – Василий Особа – выпускник "Львовской политехникики". Был помощником одного из львовских депутатов Михаила Семчия от партии "Свобода". Пара заключила брак после 4,5 лет совместной жизни в 2016 году. У них есть дочь Ева и сын Дмитрий.Интересные факты 1. Согласно протоколам заседаний парткома Львовского государственного университета им. И. Франко, а также заседаний комитета комсомола этого вуза бывший депутат Фарион состояла в Компартии Советского Союза (КПСС).2. Ирина ненавидит творчество Николая Гоголя на "генном уровне", так как она не могла понять, почему "украинец пишет на русском языке".

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биография, ирина фарион, львов, народные депутаты, политика, украина