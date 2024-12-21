Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ - 21.12.2024 Украина.ру
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Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ - 21.12.2024 Украина.ру
Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
За все время СВО российская армия отставала от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
2024-12-21T07:00
2024-12-21T07:00
новости
россия
курахово
европа
андрей белоусов
вооруженные силы украины
дроны
детали
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Тактика предшествует технике, добавил Чадаев. По его словам, когда ВС РФ начнут лучше противника понимать, как использовать “беспилотие” как фактор военного превосходства, российская армия сможет давать правильные рекомендации разработчикам дронов.“Если этого нет, то сколько бы мы ни клепали дронов, превосходства это не даст”, — подвел итог политолог.Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системАвтор издания Украина.ру Алексей Туманов разобрал появление новейших наземных FPV-дронов в своей статье Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241122/1059128853.html
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новости, россия, курахово, европа, андрей белоусов, вооруженные силы украины, дроны, детали
Новости, Россия, Курахово, Европа, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, дроны, детали

Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ

07:00 21.12.2024
 
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За все время СВО российская армия отставала от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев

“Нам нужны люди, способные их применять и ими управлять. Нужны те, кто умеют все это дело координировать. А также люди, которые учитывают беспилотие как фактор стратегии”, — рассказал военный технолог.

Тактика предшествует технике, добавил Чадаев. По его словам, когда ВС РФ начнут лучше противника понимать, как использовать “беспилотие” как фактор военного превосходства, российская армия сможет давать правильные рекомендации разработчикам дронов.
“Если этого нет, то сколько бы мы ни клепали дронов, превосходства это не даст”, — подвел итог политолог.
Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем.
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.
Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
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Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
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