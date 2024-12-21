Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОператоры БПЛА самолетного типа "Молния-2" батальона спецминирования "Феникс"
За все время СВО российская армия отставала от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
“Нам нужны люди, способные их применять и ими управлять. Нужны те, кто умеют все это дело координировать. А также люди, которые учитывают беспилотие как фактор стратегии”, — рассказал военный технолог.
Тактика предшествует технике, добавил Чадаев. По его словам, когда ВС РФ начнут лучше противника понимать, как использовать “беспилотие” как фактор военного превосходства, российская армия сможет давать правильные рекомендации разработчикам дронов.
“Если этого нет, то сколько бы мы ни клепали дронов, превосходства это не даст”, — подвел итог политолог.
Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем.
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.
Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
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