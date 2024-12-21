От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украине не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности российской разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Наименее вероятным эксперт назвал сценарий, если ВСУ снова попытаются ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. Далее политолог обратил внимание на более вероятный, по его мнению, вариант развития событий. По мнению Самойлова, часть Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, имеет несколько танкоопасных направлений.
"Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны. В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений", — объяснил Самойлов.
Он также отметил, что киевский режим может попробовать "захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар".
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