https://ukraina.ru/20241221/1059814371.html

От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении

От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении - 21.12.2024 Украина.ру

От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении

Украине не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности российской разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры

2024-12-21T07:40

2024-12-21T07:40

2024-12-21T07:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Наименее вероятным эксперт назвал сценарий, если ВСУ снова попытаются ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. Далее политолог обратил внимание на более вероятный, по его мнению, вариант развития событий. По мнению Самойлова, часть Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, имеет несколько танкоопасных направлений. Он также отметил, что киевский режим может попробовать "захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар".О методах проведения СВО — в интервью Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по УкраинеПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241219/1059811774.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, брянск, самойлов, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали