От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении - 21.12.2024 Украина.ру
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От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении - 21.12.2024 Украина.ру
От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
Украине не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности российской разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры
2024-12-21T07:40
2024-12-21T07:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Наименее вероятным эксперт назвал сценарий, если ВСУ снова попытаются ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. Далее политолог обратил внимание на более вероятный, по его мнению, вариант развития событий. По мнению Самойлова, часть Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, имеет несколько танкоопасных направлений. Он также отметил, что киевский режим может попробовать "захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар".О методах проведения СВО — в интервью Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по УкраинеПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
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новости, россия, украина, брянск, самойлов, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Брянск, Самойлов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении

07:40 21.12.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украине не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности российской разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Наименее вероятным эксперт назвал сценарий, если ВСУ снова попытаются ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. Далее политолог обратил внимание на более вероятный, по его мнению, вариант развития событий. По мнению Самойлова, часть Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, имеет несколько танкоопасных направлений.
"Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны. В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений", — объяснил Самойлов.
Он также отметил, что киевский режим может попробовать "захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар".
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Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
НовостиРоссияУкраинаБрянскСамойловВооруженные силы УкраиныВС РФСВОдетали
 
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08:00Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет
07:40От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
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06:40У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
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