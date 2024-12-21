Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом - 21.12.2024 Украина.ру
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Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом
Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом - 21.12.2024 Украина.ру
Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом
Украина превратилась в "шароварный Третий рейх" и все нормальные граждане вскоре ее покинут. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-12-21T14:59
2024-12-21T14:59
новости
александр дубинский
украина
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"Никому не может нравится страна, в которой гигикающие полицаи травят людей газом, а "патриоты" сносят памятники и жгут книги. Утрированный, шароварный третий рейх годится только на декорацию фильма с Луи де Фюнесом, пародирующем нацистов", - написал Дубинский.Депутат считает, что в стране, которую строит Владимир Зеленский, не захочет жить ни один нормальный человек.Ранее Дубинский обвинил Зеленского в том, что он рассматривает снижение мобилизационного возраста на Украине как предмет торга с США. По его словам, власти страны готовы призвать 18-летних в армию, если под видом оружия Запад отправит им больше денег.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, александр дубинский, украина, владимир зеленский, запад
Новости, Александр Дубинский, Украина, Владимир Зеленский, Запад

Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом

14:59 21.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Украина превратилась в "шароварный Третий рейх" и все нормальные граждане вскоре ее покинут. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Никому не может нравится страна, в которой гигикающие полицаи травят людей газом, а "патриоты" сносят памятники и жгут книги. Утрированный, шароварный третий рейх годится только на декорацию фильма с Луи де Фюнесом, пародирующем нацистов", - написал Дубинский.
Депутат считает, что в стране, которую строит Владимир Зеленский, не захочет жить ни один нормальный человек.
Ранее Дубинский обвинил Зеленского в том, что он рассматривает снижение мобилизационного возраста на Украине как предмет торга с США. По его словам, власти страны готовы призвать 18-летних в армию, если под видом оружия Запад отправит им больше денег.
 
НовостиАлександр ДубинскийУкраинаВладимир ЗеленскийЗапад
 
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