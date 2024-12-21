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Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе - 21.12.2024 Украина.ру
Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
При избранном президенте США Дональде Трампе шансы на достижение мирного соглашения по Украине будут больше, чем когда-либо. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 21 декабря в интервью РИА Новости
2024-12-21T09:52
2024-12-21T09:52
2024-12-21T09:53
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петер сийярто
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По его словам, вопрос в том, предпримут ли демократическая администрация США и провоенные западные политики до 20 января какие-то действия, которые сильно усложнят или сделают невозможным быстрый мирный процесс.Сийярто добавил, что после выборов в США "по обе стороны океана" были приняты решения, которые были сопряжены с огромным риском эскалации: разрешение использовать ракеты большой дальности по российским территориями, принуждение украинцев снизить возрастной ценз для мобилизации."Все эти решения могут привести к эскалации конфликта, и это то, чего мы хотели бы избежать", – заявил он.Как сообщало Украина.ру, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, чтобы с ним ничего не случилось за месяц, оставшийся до официального вступления в должность.В ходе предвыборной кампании в США были предприняты две попытки покушения на Трампа. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс стрелял в политика, но промахнулся. Он прострелил Трампу ухо.В сентябре полиция поймала 58-летнего уроженца Гавайев Райана Раута с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа.Другие новости: Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить Трампу
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новости, венгрия, петер сийярто, сша, дональд трамп, украина, мир
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, США, Дональд Трамп, Украина, мир
Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
09:52 21.12.2024 (обновлено: 09:53 21.12.2024)
При избранном президенте США Дональде Трампе шансы на достижение мирного соглашения по Украине будут больше, чем когда-либо. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 21 декабря в интервью РИА Новости
По его словам, вопрос в том, предпримут ли демократическая администрация США и провоенные западные политики до 20 января какие-то действия, которые сильно усложнят или сделают невозможным быстрый мирный процесс.
Сийярто добавил, что после выборов в США "по обе стороны океана" были приняты решения, которые были сопряжены с огромным риском эскалации: разрешение использовать ракеты большой дальности по российским территориями, принуждение украинцев снизить возрастной ценз для мобилизации.
"Все эти решения могут привести к эскалации конфликта, и это то, чего мы хотели бы избежать", – заявил он.
Как сообщало Украина.ру
, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, чтобы с ним ничего не случилось за месяц, оставшийся до официального вступления в должность.
В ходе предвыборной кампании в США были предприняты две попытки покушения на Трампа. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс стрелял в политика, но промахнулся. Он прострелил Трампу ухо.
В сентябре полиция поймала 58-летнего уроженца Гавайев Райана Раута с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа.