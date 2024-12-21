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В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску

В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску - 21.12.2024 Украина.ру

В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения. Так он прокомментировал ракетный удар ВСУ по городу Рыльску в Курской области, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане

2024-12-21T09:20

2024-12-21T09:20

2024-12-21T09:20

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курская область

оон

вооруженные силы украины

атака

погибшие

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"Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Хак российскому изданию "Известия".Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря около 15:30 мск. В результате атаки погибли пять человек и 12 пострадали.По данным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Семьям погибших в Рыльске власти Курской области выплатят 1,5 млн рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора в своем телеграм-канале. Также он уточнил, что в Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.Другие новости: ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИМассированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине

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новости, курская область, оон, вооруженные силы украины, атака, погибшие