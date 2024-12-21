В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску - 21.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241221/1059845280.html
В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску - 21.12.2024 Украина.ру
В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения. Так он прокомментировал ракетный удар ВСУ по городу Рыльску в Курской области, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане
2024-12-21T09:20
2024-12-21T09:20
новости
курская область
оон
вооруженные силы украины
атака
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059842259_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1d0530110bb3859765dc831ad972a500.jpg.webp
"Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Хак российскому изданию "Известия".Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря около 15:30 мск. В результате атаки погибли пять человек и 12 пострадали.По данным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Семьям погибших в Рыльске власти Курской области выплатят 1,5 млн рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора в своем телеграм-канале. Также он уточнил, что в Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.Другие новости: ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИМассированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059842259_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_50da4a225a90b4bfb6aa42b04b2a95a4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, оон, вооруженные силы украины, атака, погибшие
Новости, Курская область, ООН, Вооруженные силы Украины, атака, погибшие

В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску

09:20 21.12.2024
 
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения. Так он прокомментировал ракетный удар ВСУ по городу Рыльску в Курской области, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане
"Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Хак российскому изданию "Известия".
Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря около 15:30 мск. В результате атаки погибли пять человек и 12 пострадали.
По данным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Семьям погибших в Рыльске власти Курской области выплатят 1,5 млн рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора в своем телеграм-канале. Также он уточнил, что в Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.
Другие новости: ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине
 
НовостиКурская областьООНВооруженные силы Украиныатакапогибшие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
11:15Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
10:55Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
10:21ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
10:02К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
09:54Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря
09:52Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
09:20В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
08:00Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет
07:40От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
07:20После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
07:00Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
07:00Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии
06:40У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
06:20Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
06:00“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России
05:40Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
05:20“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
05:00Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
04:56Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
Лента новостейМолния