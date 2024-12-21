Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину - 21.12.2024 Украина.ру
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Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину - 21.12.2024 Украина.ру
Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
Отправление миротворцев на Украину можно обсуждать только после установления прекращения огня — без него невозможно сформировать позицию по данной теме. Об этом в интервью РИА Новости 21 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-12-21T10:55
2024-12-21T10:55
новости
петер сийярто
венгрия
украина
военные
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"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – рассказал глава венгерской дипломатии.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил о том, что европейские союзники Киева обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. Американская газета утверждает, что эта тема поднималась на встрече в Брюсселе 18 декабря, на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, лидеры европейских стран и Владимир Зеленский.Ранее о намерениях собрать контингент для отправки на Украину в "миротворческую миссию" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев невозможно без согласия сторон того или иного конфликта.Другие новости: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
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452
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новости, петер сийярто, венгрия, украина, военные
Новости, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, военные

Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину

10:55 21.12.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
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Отправление миротворцев на Украину можно обсуждать только после установления прекращения огня — без него невозможно сформировать позицию по данной теме. Об этом в интервью РИА Новости 21 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – рассказал глава венгерской дипломатии.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил о том, что европейские союзники Киева обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. Американская газета утверждает, что эта тема поднималась на встрече в Брюсселе 18 декабря, на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, лидеры европейских стран и Владимир Зеленский.
Ранее о намерениях собрать контингент для отправки на Украину в "миротворческую миссию" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев невозможно без согласия сторон того или иного конфликта.
Другие новости: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
 
НовостиПетер СийяртоВенгрияУкраинавоенные
 
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