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Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину

Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину - 21.12.2024 Украина.ру

Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину

Отправление миротворцев на Украину можно обсуждать только после установления прекращения огня — без него невозможно сформировать позицию по данной теме. Об этом в интервью РИА Новости 21 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-12-21T10:55

2024-12-21T10:55

2024-12-21T10:55

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"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – рассказал глава венгерской дипломатии.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил о том, что европейские союзники Киева обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. Американская газета утверждает, что эта тема поднималась на встрече в Брюсселе 18 декабря, на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, лидеры европейских стран и Владимир Зеленский.Ранее о намерениях собрать контингент для отправки на Украину в "миротворческую миссию" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев невозможно без согласия сторон того или иного конфликта.Другие новости: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия

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новости, петер сийярто, венгрия, украина, военные