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Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину - 21.12.2024 Украина.ру
Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
Отправление миротворцев на Украину можно обсуждать только после установления прекращения огня — без него невозможно сформировать позицию по данной теме. Об этом в интервью РИА Новости 21 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-12-21T10:55
2024-12-21T10:55
2024-12-21T10:55
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петер сийярто
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украина
военные
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"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – рассказал глава венгерской дипломатии.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил о том, что европейские союзники Киева обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. Американская газета утверждает, что эта тема поднималась на встрече в Брюсселе 18 декабря, на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, лидеры европейских стран и Владимир Зеленский.Ранее о намерениях собрать контингент для отправки на Украину в "миротворческую миссию" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев невозможно без согласия сторон того или иного конфликта.Другие новости: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петер сийярто, венгрия, украина, военные
Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
Отправление миротворцев на Украину можно обсуждать только после установления прекращения огня — без него невозможно сформировать позицию по данной теме. Об этом в интервью РИА Новости 21 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто