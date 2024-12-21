https://ukraina.ru/20241221/1059818400.html

Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет

Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет - 21.12.2024 Украина.ру

Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет

России важно вывести Америку из игры на украинском направлении. Для этого нужно дать избранному президенту США Дональду Трампу то, что он хочет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-12-21T08:00

2024-12-21T08:00

2024-12-21T08:00

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Оценивая вероятность встречи российского президента Путина и Трампа в обозримой перспективе и ее необходимость, эксперт заметил, что она действительно нужна и важна для России.В четверг, 19 декабря, Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, потому что последний ничего об этом не говорил. "Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", — добавил президент России.Полный текст интервью — Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку

https://ukraina.ru/20241219/1059798492.html

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новости, россия, америка, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, детали