Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
России важно вывести Америку из игры на украинском направлении. Для этого нужно дать избранному президенту США Дональду Трампу то, что он хочет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Оценивая вероятность встречи российского президента Путина и Трампа в обозримой перспективе и ее необходимость, эксперт заметил, что она действительно нужна и важна для России.
"А для России важно вывести Америку из игры на украинском направлении. Для этого нужно дать Трампу то, что он хочет. Ему нужно прекращение огня, некое перемирие, даже без мира, которой он использует для своей внутренней политической борьбы. Чтобы вывести Америку из игры, необходимо перемирие. А для этого понадобится встреча, чтобы сформировать условия прекращения огня, временного или бессрочного", — рассказал Зубец.
В четверг, 19 декабря, Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, потому что последний ничего об этом не говорил.
"Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", — добавил президент России.
Полный текст интервью — Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку