Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском - 21.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241221/1059846810.html
Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском
Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском - 21.12.2024 Украина.ру
Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском
Водитель такси из украинского города Ужгород остался без работы из-за отказа общаться с клиентом на украинском языке. Об этом 20 декабря сообщило украинское издание Hromadske
2024-12-21T12:07
2024-12-21T12:07
новости
украина
ужгород
тарас креминь
украинский язык
такси
увольнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103230/89/1032308949_0:96:933:621_1920x0_80_0_0_071fc7dedefd8f9eb68724364f840ee7.png
На таксиста пожаловалась жительница города на западе Украины. Она сказала, что водитель не отреагировал на ее просьбу говорить на украинском языке и даже отменил поездку. В службе такси ее заверили, что сотрудника отстранили от работы.Ранее в сети появилось видео с участием двух пожилых одесситок, которые отказались считать себя украинками. В ходе уличного опроса, который был посвящен важности украинского языка, они назвали Одессу русским городом и подчеркнули, что родились они в Советском Союзе. Также они признались, что понимают украинскую речь, но не могут разговаривать на украинском.На "замедление темпов украинизации" ранее жаловался уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он заявил, что молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.По его данным, снижается число тех, кто считает украинский язык родным. Среди школьников этот показатель снизился на 17 %, среди их родителей — на 11 %, среди учителей — на 8 %. Лишь 37 % учащихся используют в разговоре со сверстниками украинский язык, примерно столько же молодых украинцев применяют госязык в домашнем общении.Другие новости: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
украина
ужгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103230/89/1032308949_105:0:933:621_1920x0_80_0_0_e288700bc3217726b28579dea1e49817.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ужгород, тарас креминь, украинский язык, такси, увольнение
Новости, Украина, Ужгород, Тарас Креминь, украинский язык, такси, увольнение

Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском

12:07 21.12.2024
 
© depositphotos.comтакси
такси
© depositphotos.com
Читать в
ДзенTelegram
Водитель такси из украинского города Ужгород остался без работы из-за отказа общаться с клиентом на украинском языке. Об этом 20 декабря сообщило украинское издание Hromadske
На таксиста пожаловалась жительница города на западе Украины. Она сказала, что водитель не отреагировал на ее просьбу говорить на украинском языке и даже отменил поездку. В службе такси ее заверили, что сотрудника отстранили от работы.
Ранее в сети появилось видео с участием двух пожилых одесситок, которые отказались считать себя украинками. В ходе уличного опроса, который был посвящен важности украинского языка, они назвали Одессу русским городом и подчеркнули, что родились они в Советском Союзе. Также они признались, что понимают украинскую речь, но не могут разговаривать на украинском.
На "замедление темпов украинизации" ранее жаловался уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он заявил, что молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.
По его данным, снижается число тех, кто считает украинский язык родным. Среди школьников этот показатель снизился на 17 %, среди их родителей — на 11 %, среди учителей — на 8 %. Лишь 37 % учащихся используют в разговоре со сверстниками украинский язык, примерно столько же молодых украинцев применяют госязык в домашнем общении.
Другие новости: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
 
НовостиУкраинаУжгородТарас Креминьукраинский языктаксиувольнение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
13:52СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
13:14Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:39Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей
12:07Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском
11:44В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
11:15Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
10:55Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
10:21ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
10:02К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
09:54Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря
09:52Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
09:20В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
08:00Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет
07:40От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
07:20После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
07:00Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
07:00Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии
06:40У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
06:20Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
Лента новостейМолния