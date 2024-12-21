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Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском

Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском - 21.12.2024 Украина.ру

Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском

Водитель такси из украинского города Ужгород остался без работы из-за отказа общаться с клиентом на украинском языке. Об этом 20 декабря сообщило украинское издание Hromadske

2024-12-21T12:07

2024-12-21T12:07

2024-12-21T12:07

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На таксиста пожаловалась жительница города на западе Украины. Она сказала, что водитель не отреагировал на ее просьбу говорить на украинском языке и даже отменил поездку. В службе такси ее заверили, что сотрудника отстранили от работы.Ранее в сети появилось видео с участием двух пожилых одесситок, которые отказались считать себя украинками. В ходе уличного опроса, который был посвящен важности украинского языка, они назвали Одессу русским городом и подчеркнули, что родились они в Советском Союзе. Также они признались, что понимают украинскую речь, но не могут разговаривать на украинском.На "замедление темпов украинизации" ранее жаловался уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он заявил, что молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.По его данным, снижается число тех, кто считает украинский язык родным. Среди школьников этот показатель снизился на 17 %, среди их родителей — на 11 %, среди учителей — на 8 %. Лишь 37 % учащихся используют в разговоре со сверстниками украинский язык, примерно столько же молодых украинцев применяют госязык в домашнем общении.Другие новости: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски

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новости, украина, ужгород, тарас креминь, украинский язык, такси, увольнение