ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину - 21.12.2024 Украина.ру
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ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину - 21.12.2024 Украина.ру
ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
После решения Киева не продлевать договор о транзите российского газа, Евросоюз ищет новых поставщиков. Это следует из анализа данных Евростата, которые проанализировали РИА Новости
2024-12-21T10:21
2024-12-21T10:21
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В соответствии с этими данными, в октябре ЕС впервые импортировал топливо из Мексики и вернулся к покупкам у Египта и Индонезии, однако найденных объемов недостаточно для замещения российского газа.Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти уже неоднократно заявляли, что не намерены продлевать этот договор. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет.Отказ Украины от транзита российского газа вызвал острую реакцию в Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо рассказал, что это может стать причиной серьезного конфликта в отношениях двух стран. "Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", - написал Фицо на своей странице в соцсетях 20 декабря.По словам Фицо, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе.Другие новости: "Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
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новости, украина, газ, газпром, владимир зеленский, евросоюз, ес, владимир путин, роберт фицо, словакия, киев
Новости, Украина, газ, Газпром, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС, Владимир Путин, Роберт Фицо, Словакия, Киев

ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину

10:21 21.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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После решения Киева не продлевать договор о транзите российского газа, Евросоюз ищет новых поставщиков. Это следует из анализа данных Евростата, которые проанализировали РИА Новости
В соответствии с этими данными, в октябре ЕС впервые импортировал топливо из Мексики и вернулся к покупкам у Египта и Индонезии, однако найденных объемов недостаточно для замещения российского газа.
Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти уже неоднократно заявляли, что не намерены продлевать этот договор. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет.
Отказ Украины от транзита российского газа вызвал острую реакцию в Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо рассказал, что это может стать причиной серьезного конфликта в отношениях двух стран. "Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", - написал Фицо на своей странице в соцсетях 20 декабря.
По словам Фицо, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе.
Другие новости: "Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
 
НовостиУкраинагазГазпромВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕСВладимир ПутинРоберт ФицоСловакияКиев
 
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